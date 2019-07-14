protefiks1959 написав:Alfa_Bank Доброе утро. Есть вопрос: - если я открою депо, ежемесячные %% будут зачисляться на карту, то какой будет кэш-бек при расчетах картой за продукты, товары, бензин...? И какую карту выбрать предпочтительнее?
Flamingo написав:Коллеги подскажите пожалуйста сумма красным в РД когда становится окончательной? То есть после которого часа можно быть уверенным что сегодня уже больше ничего не проведется?
ха-ха Я сказал себе, шо после 13:00 -- эт окончательная сумма Но вот када Алка переходила на новый процеХинг, то и в 16:00 шото допроводили и грили, шо так и нада Последних месяца 3 заметил, шо у меня и после 7:00 сумма уже не меняется
V2 написав:Alfa_Bank Тонкий тролінг від Альфи? Оновлення мобільного додатка. Серед поліпшень в описі - "стабілізація роботи додатку".
"Стабілізували" настільки, що зайди тепер взагалі не можу . При цьому, попередня версія була просто супер!
V2, доброго ранку. Не планували нічого подібного. Напишіть будь-ласка деталі: тип помилки, дата та час останньої спроби входу, ваші дії при вході, версію ОС мобільного присторою.
Ви рання пташка .
Тип помилки: "Відсутнє підключення до мережі, перевірте з'єднання; дата та час останньої спроби входу: 15.07.2019 10:46; ваші дії при вході: зайшов на форум, побачив, що Ви рання пташка, спробував зайти, побачив помилку, відписався (іншими словами, все стандартно, до оновлення проблем не було); версію ОС мобільного присторою: Андроїд 4.4.4.
V2 написав:Alfa_Bank Тонкий тролінг від Альфи? Оновлення мобільного додатка. Серед поліпшень в описі - "стабілізація роботи додатку".
"Стабілізували" настільки, що зайди тепер взагалі не можу . При цьому, попередня версія була просто супер!
V2, доброго ранку. Не планували нічого подібного. Напишіть будь-ласка деталі: тип помилки, дата та час останньої спроби входу, ваші дії при вході, версію ОС мобільного присторою.
Ви рання пташка .
Тип помилки: "Відсутнє підключення до мережі, перевірте з'єднання; дата та час останньої спроби входу: 15.07.2019 10:46; ваші дії при вході: зайшов на форум, побачив, що Ви рання пташка, спробував зайти, побачив помилку, відписався (іншими словами, все стандартно, до оновлення проблем не було); версію ОС мобільного присторою: Андроїд 4.4.4.