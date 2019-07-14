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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7317731873197320>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 08:16

  protefiks1959 написав:Alfa_Bank Доброе утро. Есть вопрос: - если я открою депо, ежемесячные %% будут зачисляться на карту, то какой будет кэш-бек при расчетах картой за продукты, товары, бензин...?
И какую карту выбрать предпочтительнее?

protefiks1959, добрый день. Можете открыть любую карту из пакета. Детали тут - https://alfabank.ua/private-persons/pakety-uslug. Просмотрите, какой тариф вам наиболее выгоден. Все карты участвуют в программе лояльности Кешью Клуб, бонусы по ним начисляются идентично. Детали бонусной программы вот здесь https://cashuclub.com.ua/regulations.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 08:24

Re: Альфа-Банк

  protefiks1959 написав:- если я открою депо

в какой валюте, на какую сумму?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:24

Вопрос по РД

Коллеги подскажите пожалуйста сумма красным в РД когда становится окончательной? То есть после которого часа можно быть уверенным что сегодня уже больше ничего не проведется?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:32

  Flamingo написав:Коллеги подскажите пожалуйста сумма красным в РД когда становится окончательной? То есть после которого часа можно быть уверенным что сегодня уже больше ничего не проведется?

ха-ха :lol:
Я сказал себе, шо после 13:00 -- эт окончательная сумма :lol:
Но вот када Алка переходила на новый процеХинг, то и в 16:00 шото допроводили и грили, шо так и нада :mrgreen:
Последних месяца 3 заметил, шо у меня и после 7:00 сумма уже не меняется 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:39

Re: Альфа-Банк

С сегодня по рефссылке уже можно оформить дебетовые карты?
На каком этапе делается выбор оформления дебетовой или кредитной карты?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:51

  Alfa_Bank написав:
  V2 написав:Alfa_Bank
Тонкий тролінг від Альфи?
Оновлення мобільного додатка. Серед поліпшень в описі - "стабілізація роботи додатку".

"Стабілізували" настільки, що зайди тепер взагалі не можу :evil: .
При цьому, попередня версія була просто супер!

V2, доброго ранку. Не планували нічого подібного. Напишіть будь-ласка деталі: тип помилки, дата та час останньої спроби входу, ваші дії при вході, версію ОС мобільного присторою.


Ви рання пташка ;).

Тип помилки: "Відсутнє підключення до мережі, перевірте з'єднання;
дата та час останньої спроби входу: 15.07.2019 10:46;
ваші дії при вході: зайшов на форум, побачив, що Ви рання пташка, спробував зайти, побачив помилку, відписався (іншими словами, все стандартно, до оновлення проблем не було);
версію ОС мобільного присторою: Андроїд 4.4.4.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:53

  MASolomko написав:С сегодня по рефссылке уже можно оформить дебетовые карты?
На каком этапе делается выбор оформления дебетовой или кредитной карты?

MASolomko, добрый день. Можно. Выбор осуществляется на этапе заполнения заявки при переходе по реферальной ссылке.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:20

  V2 написав:
  Alfa_Bank написав:
  V2 написав:Alfa_Bank
Тонкий тролінг від Альфи?
Оновлення мобільного додатка. Серед поліпшень в описі - "стабілізація роботи додатку".

"Стабілізували" настільки, що зайди тепер взагалі не можу :evil: .
При цьому, попередня версія була просто супер!

V2, доброго ранку. Не планували нічого подібного. Напишіть будь-ласка деталі: тип помилки, дата та час останньої спроби входу, ваші дії при вході, версію ОС мобільного присторою.


Ви рання пташка ;).

Тип помилки: "Відсутнє підключення до мережі, перевірте з'єднання;
дата та час останньої спроби входу: 15.07.2019 10:46;
ваші дії при вході: зайшов на форум, побачив, що Ви рання пташка, спробував зайти, побачив помилку, відписався (іншими словами, все стандартно, до оновлення проблем не було);
версію ОС мобільного присторою: Андроїд 4.4.4.

Взяла в роботу, відпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:27

  Flamingo написав:Коллеги подскажите пожалуйста сумма красным в РД когда становится окончательной? То есть после которого часа можно быть уверенным что сегодня уже больше ничего не проведется?

в 99% после 9 утра уже не поменяется.
но за два года у меня один раз сумма поменялась под обед.
так что руку на пульсе лучше держать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:28

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:руку на пульсе лучше держать

Особенно по Пн и Пт
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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