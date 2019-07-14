|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 10:28
V2 написав:
Андроїд 4.4.4.
ИМХО тут собака и порылась...
видать при разработке слабо учитывают старые версии
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 4879
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 641 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лип, 2019 10:29
Офпреду.
Вы же вроде говорили что вопрос про мыло отменят.
Или что то поменялось в планах?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 4879
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 641 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лип, 2019 10:47
mephala написав:
Офпреду.
Вы же вроде говорили что вопрос про мыло отменят.
Или что то поменялось в планах?
mephala, добрый день. Честно вам признаться, вопросы меняются часто, иногда несколько раз в месяц. Видимо, он снова здесь или передумали.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6619
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 558 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 15 лип, 2019 10:55
Alfa_Bank
предлагаю новый вопрос для СБ:
когда последний раз вы писали в личку офпреду на сайте файненс.уа?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36122
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5748 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6050
|1389594
|
|
|34617
|4276535
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16259
|2310731
|
|