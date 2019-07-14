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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7317731873197320

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:28

  V2 написав: Андроїд 4.4.4.

ИМХО тут собака и порылась...
видать при разработке слабо учитывают старые версии
mephala
 
Повідомлень: 4879
З нами з: 07.04.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 641 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:29

Re: Альфа-Банк

Офпреду.
Вы же вроде говорили что вопрос про мыло отменят.
Или что то поменялось в планах?
mephala
 
Повідомлень: 4879
З нами з: 07.04.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 641 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:47

  mephala написав:Офпреду.
Вы же вроде говорили что вопрос про мыло отменят.
Или что то поменялось в планах?

mephala, добрый день. Честно вам признаться, вопросы меняются часто, иногда несколько раз в месяц. Видимо, он снова здесь или передумали.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 6619
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 558 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:55

Alfa_Bank

предлагаю новый вопрос для СБ:
когда последний раз вы писали в личку офпреду на сайте файненс.уа?
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IMPRINTER
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Повідомлень: 36122
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
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  #<1 ... 7317731873197320
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-VICTOR-

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