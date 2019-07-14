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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7318731973207321>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:28

  V2 написав: Андроїд 4.4.4.

ИМХО тут собака и порылась...
видать при разработке слабо учитывают старые версии
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:29

Re: Альфа-Банк

Офпреду.
Вы же вроде говорили что вопрос про мыло отменят.
Или что то поменялось в планах?
mephala
 
Повідомлень: 4879
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:47

  mephala написав:Офпреду.
Вы же вроде говорили что вопрос про мыло отменят.
Или что то поменялось в планах?

mephala, добрый день. Честно вам признаться, вопросы меняются часто, иногда несколько раз в месяц. Видимо, он снова здесь или передумали.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:55

Alfa_Bank

предлагаю новый вопрос для СБ:
когда последний раз вы писали в личку офпреду на сайте файненс.уа?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:56

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

предлагаю новый вопрос для СБ:
когда последний раз вы писали в личку офпреду на сайте файненс.уа?

IMPRINTER, добрый день. Спасибо за интересное предложение. Но, думаю, СБ не согласует:)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:58

Підкажіть, якщо дата погашення кредитки 18 число, як краще оплатити щоб швидко зарахувались на рахунок? Гроші зможу внести завтра, шістнадцятого.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:00

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

предлагаю новый вопрос для СБ:
когда последний раз вы писали в личку офпреду на сайте файненс.уа?
И верный ответ отключает все локи)
ГДЕНЬГИ
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:03

  V2 написав:
  Alfa_Bank написав:
  V2 написав:Alfa_Bank
Тонкий тролінг від Альфи?
Оновлення мобільного додатка. Серед поліпшень в описі - "стабілізація роботи додатку".

"Стабілізували" настільки, що зайди тепер взагалі не можу :evil: .
При цьому, попередня версія була просто супер!

V2, доброго ранку. Не планували нічого подібного. Напишіть будь-ласка деталі: тип помилки, дата та час останньої спроби входу, ваші дії при вході, версію ОС мобільного присторою.


Ви рання пташка ;).

Тип помилки: "Відсутнє підключення до мережі, перевірте з'єднання;
дата та час останньої спроби входу: 15.07.2019 10:46;
ваші дії при вході: зайшов на форум, побачив, що Ви рання пташка, спробував зайти, побачив помилку, відписався (іншими словами, все стандартно, до оновлення проблем не було);
версію ОС мобільного присторою: Андроїд 4.4.4.

V2, даний момент вхід до Мобайлу можливий лише з ОС Андроїд 5 і вище. Питання на вирішенні. Вибачте за незручності.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:05

  Alfa_Bank написав:
  MASolomko написав:С сегодня по рефссылке уже можно оформить дебетовые карты?
На каком этапе делается выбор оформления дебетовой или кредитной карты?

MASolomko, добрый день. Можно. Выбор осуществляется на этапе заполнения заявки при переходе по реферальной ссылке.

Чёт я очкую,зная леху с жекой.новых морд уже приготовил.подожду денёк,два...
ГДЕНЬГИ
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:05

  Rainbow написав:Підкажіть, якщо дата погашення кредитки 18 число, як краще оплатити щоб швидко зарахувались на рахунок? Гроші зможу внести завтра, шістнадцятого.

Rainbow, доброго дня. Для вас доступні майже всі канали поповненння (інтернет, каса, банкомат). Хочете поповнити готівкою чи безгтівковий переказ?
Alfa_Bank
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