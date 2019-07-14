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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 11:06
Alfa_Bank
Без різниці, можу по СЕПу або готівкою. У відділенні без комісії?
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Rainbow
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Додано: Пон 15 лип, 2019 11:22
Rainbow написав:Alfa_Bank
Без різниці, можу по СЕПу або готівкою. У відділенні без комісії?
До 10 000 грн. є комісія:
- банкомат - 15 грн.
- каса - 50 грн.
Вище 10 000 без комісії.
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Alfa_Bank
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