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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7318731973207321

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:06

Alfa_Bank
Без різниці, можу по СЕПу або готівкою. У відділенні без комісії?
Rainbow
 
Повідомлень: 2438
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 531 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:22

  Rainbow написав:Alfa_Bank
Без різниці, можу по СЕПу або готівкою. У відділенні без комісії?

До 10 000 грн. є комісія:
- банкомат - 15 грн.
- каса - 50 грн.
Вище 10 000 без комісії.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 6623
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 558 раз.
 
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  #<1 ... 7318731973207321
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