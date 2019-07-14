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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73197320732173227323>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:06

Alfa_Bank
Без різниці, можу по СЕПу або готівкою. У відділенні без комісії?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:22

  Rainbow написав:Alfa_Bank
Без різниці, можу по СЕПу або готівкою. У відділенні без комісії?

До 10 000 грн. є комісія:
- банкомат - 15 грн.
- каса - 50 грн.
Вище 10 000 без комісії.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:08

Такое впечатление что в Альфе сидят самые некомпетентные маркетологи.

Приходишь такой себе, получить доп карту. Думаешь сейчас получу и пойду дальше...но нееееттт....Вот тут начинается треш.

Пин.код получить нельзя !! Менеджер предлагает зарегистрироваться в интерент-банкинге, для того что-бы получить ПИНкод , простите, а где еще мне надо зарегистрироваться ?

Я что-то не припоминаю что-бы в договоре на карточное обслуживание было указано что я ОБЯЗАН там регистрироваться ??

Есть и второй путь , но это же не для Альфы. Альфа в этом плане образец безграмотности и глупости. Можно позвонить на гор.линию , но мне как ВЛАДЕЛЬЦУ карты ПИН не говорят))) Оцените это бред )) Владелец карты не может получить пин...блин , Альфа...вы просто треш и угар !!

Оказывается, ПИН по моей ( доп.карте) должен полчать владелец счета ))
Вы представляете уровень маразма? Я должен сказать владельцу счета ПИН своей карты !! Во как !!

Банк рассылает СМС - Никогда никому не называйте свой ПИН. Но при этом, банк требует что-бы я ПИН по своей карте назвал владельцу счета, фига себе маразм.

Теперь идем дальше, допустим владелец счета человек приклонных лет, и тут с горячей линии начинают звонить девочки и проводить идентификацию клиента, только для того что-бы владелец доп карты мог получить ПИН- у меня просто нет слов от этого уровня маразма !!!

Казалось бы, это все делается с целью безопасности , мне могут возразить в банке, но какая к черту безопасность если владелец доп.карты может пин получить в ИБ , значит по факту мы имеет, ТУПЫХ сотрудников отдела продажи карточных продуктов которые НЕ ИМЕЮТ МОЗГОВ !!!

Туперь задумаемся над другой ситуацией ? Зачем вообще люди делают доп.карты ? Ответ простой. В большинсте это доп.карта к счетам родителей приклонного возраста. Но глядя на действия сотрудников АЛЬФЫ складывается впечателние что у них нет пожилых родителей,дедушек,бабушек. Они что все из пробирок родились ?

П.С. На мою неоднократную просьбу связатся со мной руководителем региональной розницы, был забит большой БОЛТ ! Они очень заняты !! Видимо придумыванием очередного тупизма !!!!

Обращение к офциальной поддержке. Ваши региональные директора по рознице, ВООБЩЕ забили болт!! Я Многократно просил со мной связаться через своего менеджера в банке, но все забивают !!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:25

Alfa_Bank доброго дня)))

Хотел уточнить ситуацию по своей кредитвке Максимум.

РД у меня 15 числа каждого месяца. 11.07.19 я закрываю карту с долгом и выхожу на +4,08 грн остатка.
В субботу 13.07.19 я наблюдаю свой неизменный остаток в +4,08 грн и появивишийся долг на РД в сумме -8,21 грн. Что это? Как такое может быть? :mrgreen:

Спасибо.
skorpi
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:26

Re: Альфа-Банк

Вы же не первый день "замужем". Если счет родителей/дедушек/бабушек, то вы, как не новичок, должны(обязаны!) иметь доступ к мабу, а вот владельцам доступ почти противопоказан :)

Зайдите в маб, установите пин и забудьте. Условный дир по рознице вам не скажет ничего путного.

П.с.: по телефону уже пин нельзя установить?
zzzzzz написав:Такое впечатление что в Альфе сидят самые некомпетентные маркетологи.

Приходишь такой себе, получить доп карту. Думаешь сейчас получу и пойду дальше...но нееееттт....Вот тут начинается треш.

Пин.код получить нельзя !! Менеджер предлагает зарегистрироваться в интерент-банкинге, для того что-бы получить ПИНкод , простите, а где еще мне надо зарегистрироваться ?

Я что-то не припоминаю что-бы в договоре на карточное обслуживание было указано то что я ОБЯЗАН так регистрироваться ??

Есть и второй путь , но это же не для Альфы. Альфа в этом плане образец безграмотности и глупости. Можно позвонить на гор.линию , но мне как ВЛАДЕЛЬЦУ карты ПИН не говорят))) Оцените это бред )) Владелец карты не может получить пин...блин , Альфа...вы просто треш и угар !!

Оказывается, ПИН по моей ( доп.карте) должен полчать владелец счета ))
Вы представляете уровень маразма? Я должен сказать владельцу счета ПИН своей карты !! Во как !!

Банк рассылает СМС - Никогда никому не называйте свой ПИН. Но при этом, банк требует что-бы я ПИН по своей карте назвал владельцу счета, фига себе маразм.

Теперь идем дальше, допустим владелец счета человек приклонных лет, и тут с горячей линии начинают звонить девочки и проводить идентификацию клиента, только для того что-бы владелец доп карты мог получить ПИН- у меня просто нет слов от этого уровня маразма !!!

Казалось бы, это все делается с целью безопасности , мне могут возразить в банке, но какая к черту безопасность если владелец доп.карты может пин получить в ИБ , значит по факту мы имеет, ТУПЫХ сотрудников отдела продажи карточных продуктов которые НЕ ИМЕЮТ МОЗГОВ !!!

Туперь задумаемся над другой ситуацией ? Зачем вообще люди делают доп.карты ? Ответ простой. В большинсте это доп.карта к счетам родителей приклонного возраста. Но глядя на действия сотрудников АЛЬФЫ складывается впечателние что у них нет пожилых родителей,дедушек,бабушек. Они что все из пробирок родились ?

П.С. На мою неоднократную просьбу связатся со мной руководителем региональной розницы, был забит большой БОЛТ ! Они очень заняты !! Видимо придумыванием очередного д***** !!!!

Обращение к офциальной поддержке. Ваши региональные директора по рознице, ВООБЩЕ забили болт!! Я Многократно просил со мной связаться через своего менеджера в банке, но все забивают !!
Menwyy
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:29

  zzzzzz написав:Такое впечатление что в Альфе сидят самые некомпетентные маркетологи.

Приходишь такой себе, получить доп карту. Думаешь сейчас получу и пойду дальше...но нееееттт....Вот тут начинается треш.

Пин.код получить нельзя !! Менеджер предлагает зарегистрироваться в интерент-банкинге, для того что-бы получить ПИНкод , простите, а где еще мне надо зарегистрироваться ?

Я что-то не припоминаю что-бы в договоре на карточное обслуживание было указано что я ОБЯЗАН там регистрироваться ??

Есть и второй путь , но это же не для Альфы. Альфа в этом плане образец безграмотности и глупости. Можно позвонить на гор.линию , но мне как ВЛАДЕЛЬЦУ карты ПИН не говорят))) Оцените это бред )) Владелец карты не может получить пин...блин , Альфа...вы просто треш и угар !!

Оказывается, ПИН по моей ( доп.карте) должен полчать владелец счета ))
Вы представляете уровень маразма? Я должен сказать владельцу счета ПИН своей карты !! Во как !!

Банк рассылает СМС - Никогда никому не называйте свой ПИН. Но при этом, банк требует что-бы я ПИН по своей карте назвал владельцу счета, фига себе маразм.

Теперь идем дальше, допустим владелец счета человек приклонных лет, и тут с горячей линии начинают звонить девочки и проводить идентификацию клиента, только для того что-бы владелец доп карты мог получить ПИН- у меня просто нет слов от этого уровня маразма !!!

Казалось бы, это все делается с целью безопасности , мне могут возразить в банке, но какая к черту безопасность если владелец доп.карты может пин получить в ИБ , значит по факту мы имеет, ТУПЫХ сотрудников отдела продажи карточных продуктов которые НЕ ИМЕЮТ МОЗГОВ !!!

Туперь задумаемся над другой ситуацией ? Зачем вообще люди делают доп.карты ? Ответ простой. В большинсте это доп.карта к счетам родителей приклонного возраста. Но глядя на действия сотрудников АЛЬФЫ складывается впечателние что у них нет пожилых родителей,дедушек,бабушек. Они что все из пробирок родились ?

П.С. На мою неоднократную просьбу связатся со мной руководителем региональной розницы, был забит большой БОЛТ ! Они очень заняты !! Видимо придумыванием очередного тупизма !!!!

Обращение к офциальной поддержке. Ваши региональные директора по рознице, ВООБЩЕ забили болт!! Я Многократно просил со мной связаться через своего менеджера в банке, но все забивают !!

zzzzzz, добрый день. Сожалею, что оформление карты вызвало у вас такие эмоции. Однако, установка пин-кода возможна только при обращении владельца основного счета. Напишите в ЛС ваш ИНН, а так же вопрос, по которому с вами должны были связаться. Посмотрю, что можно сделать.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:31

Menwyy
По телефону уже нельзя, вот этот маразм меня и убил просто. А что касается ПриватБанкинга, ну не нужен он мне от слова ваааабще !!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:34

Re: Альфа-Банк

  Menwyy написав:Зайдите в маб, установите пин и забудьте.

МАБ в господарці згодиться.
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:36

  Alfa_Bank написав:zzzzzz, добрый день. Сожалею, что оформление карты вызвало у вас такие эмоции. Однако, установка пин-кода возможна только при обращении владельца основного счета. Напишите в ЛС ваш ИНН, а так же вопрос, по которому с вами должны были связаться. Посмотрю, что можно сделать.


А что даст что я вам дам свои данные ?? Вы же уже в безапеляционной форме подтвердили этот маразм !!

Скажите, у вас есть родители пожилого возраста ? Вам известно что люди пожилого возраста иногда болеют ? А вы никогда не замечали что люди пожилого возраста иногда не то что свои кодовые слова не помнят,они иногда забывают даже своё имя и фамилию !!

У вас в банке системные проблемы в некомпентентности сотрудников. Вы вступаете в противоречие. ПИН получить нельзя, но в ИБ можно !! Это бред !
Так же первый ПИН должен владелец счета ДАВАТЬ ? А зачем вообще тогда доп.карта,если владелец доп.карты даже ПИН не может получить ?

И кто это такой умный у вас что решил что я как владелец карты ДОЛЖЕН кому-то ПИН говорить ? Мой ПИН это конфиденциальная информация которую я НЕ ОБЯЗАН НИКОМУ ПЕРЕДАВАТЬ !!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:37

Re: Альфа-Банк

  zzzzzz написав:Такое впечатление что в Альфе сидят самые некомпетентные маркетологи.

Я тоже не в восторге от маркетинга Альфы, но то, что Вы описали, городят не они, а служба безопасности. Они пытаются изобретать велосипед, но получается плохо - сплошные неудобства и куча проколов.
Сибарит
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