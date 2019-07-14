zzzzzz написав: Такое впечатление что в Альфе сидят самые некомпетентные маркетологи.



Приходишь такой себе, получить доп карту. Думаешь сейчас получу и пойду дальше...но нееееттт....Вот тут начинается треш.



Пин.код получить нельзя !! Менеджер предлагает зарегистрироваться в интерент-банкинге, для того что-бы получить ПИНкод , простите, а где еще мне надо зарегистрироваться ?



Я что-то не припоминаю что-бы в договоре на карточное обслуживание было указано то что я ОБЯЗАН так регистрироваться ??



Есть и второй путь , но это же не для Альфы. Альфа в этом плане образец безграмотности и глупости. Можно позвонить на гор.линию , но мне как ВЛАДЕЛЬЦУ карты ПИН не говорят))) Оцените это бред )) Владелец карты не может получить пин...блин , Альфа...вы просто треш и угар !!



Оказывается, ПИН по моей ( доп.карте) должен полчать владелец счета ))

Вы представляете уровень маразма? Я должен сказать владельцу счета ПИН своей карты !! Во как !!



Банк рассылает СМС - Никогда никому не называйте свой ПИН. Но при этом, банк требует что-бы я ПИН по своей карте назвал владельцу счета, фига себе маразм.



Теперь идем дальше, допустим владелец счета человек приклонных лет, и тут с горячей линии начинают звонить девочки и проводить идентификацию клиента, только для того что-бы владелец доп карты мог получить ПИН- у меня просто нет слов от этого уровня маразма !!!



Казалось бы, это все делается с целью безопасности , мне могут возразить в банке, но какая к черту безопасность если владелец доп.карты может пин получить в ИБ , значит по факту мы имеет, ТУПЫХ сотрудников отдела продажи карточных продуктов которые НЕ ИМЕЮТ МОЗГОВ !!!



Туперь задумаемся над другой ситуацией ? Зачем вообще люди делают доп.карты ? Ответ простой. В большинсте это доп.карта к счетам родителей приклонного возраста. Но глядя на действия сотрудников АЛЬФЫ складывается впечателние что у них нет пожилых родителей,дедушек,бабушек. Они что все из пробирок родились ?



П.С. На мою неоднократную просьбу связатся со мной руководителем региональной розницы, был забит большой БОЛТ ! Они очень заняты !! Видимо придумыванием очередного д***** !!!!



Обращение к офциальной поддержке. Ваши региональные директора по рознице, ВООБЩЕ забили болт!! Я Многократно просил со мной связаться через своего менеджера в банке, но все забивают !!