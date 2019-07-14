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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7320732173227323>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:40

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Такое впечатление что в Альфе сидят самые некомпетентные маркетологи.

Я тоже не в восторге от маркетинга Альфы, но то, что Вы описали, городят не они, а служба безопасности. Они пытаются изобретать велосипед, но получается плохо - сплошные неудобства и куча проколов.


Ну какая же это безопасность если ПИН можно в ИБ получить, а по телефону нельзя. Это НЕКОМПЕТЕНСТНОСТЬ, НИЗКИЙ ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, ОТСУТСТВИЕ СТРАТЕГИИ.

А еще радует что все руководство просто ложит большой ХХХХХХХ....
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:41

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:установка пин-кода возможна только при обращении владельца основного счета

Які способи такого звертання і які шляхи отримання ПІНа власником додаткової картки?
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 15 лип, 2019 13:41, всього редагувалось 1 раз.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:41

ПИН в банкомате я могу поменять за 5 грн, но получит ПИН я не могу по телефону. Блин, Альфа, ну нельзя же так жестко тупить !!!!!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:44

  zzzzzz написав:ПИН в банкомате я могу поменять за 5 грн, но получит ПИН я не могу по телефону. Блин, Альфа, ну нельзя же так жестко тупить !!!!!

Якщо карта активна можна без ПІНа юзати.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:45

А еще меня порадовало это жлобство с переходом номера горячей линии с 0-800... на номер 8-044---...Ну что маркетологи, сэкономили денег на номере ????

Вы ведете себя как первосортное жлобье !!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:45

  skorpi написав:Alfa_Bank доброго дня)))

Хотел уточнить ситуацию по своей кредитвке Максимум.

РД у меня 15 числа каждого месяца. 11.07.19 я закрываю карту с долгом и выхожу на +4,08 грн остатка.
В субботу 13.07.19 я наблюдаю свой неизменный остаток в +4,08 грн и появивишийся долг на РД в сумме -8,21 грн. Что это? Как такое может быть? :mrgreen:

Спасибо.

Добрый день. Написала вам в ЛС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:45

а не проще маб поставить
или шашечки?
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:49

  v57 написав:а не проще маб поставить
или шашечки?

Мне нужна доп карта, и её пин , мне не нужен маб !!
Может мне еще анализы предоставить в банк ?

Для сильно умных. В договоре на открытие карточного продукта, НЕТ ПУНКТА что я ОБЯЗАН регистрироваться в МАБ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:51

Номера гор.линии.

Приват ХХХХ - сам перезванивает.
Ощад 0-800-
Укргаз 0-800-
Эксим 0-800-
Аваль 0-800
Укрсиб 0-800-

И только Альфовское жлобье пожлобилось денег на номер 0-800...Вы реально жлобский банк!!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:53

умные ищут решение
глупые- виновных
эт о "сильно умных"
v57
 
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