Ну какая же это безопасность если ПИН можно в ИБ получить, а по телефону нельзя. Это НЕКОМПЕТЕНСТНОСТЬ, НИЗКИЙ ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, ОТСУТСТВИЕ СТРАТЕГИИ.
А еще радует что все руководство просто ложит большой ХХХХХХХ....
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Додано: Пон 15 лип, 2019 13:40
Ну какая же это безопасность если ПИН можно в ИБ получить, а по телефону нельзя. Это НЕКОМПЕТЕНСТНОСТЬ, НИЗКИЙ ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, ОТСУТСТВИЕ СТРАТЕГИИ.
А еще радует что все руководство просто ложит большой ХХХХХХХ....
Живите своим умом!
Додано: Пон 15 лип, 2019 13:41
Re: Альфа-Банк
Які способи такого звертання і які шляхи отримання ПІНа власником додаткової картки?
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 15 лип, 2019 13:41, всього редагувалось 1 раз.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 15 лип, 2019 13:41
ПИН в банкомате я могу поменять за 5 грн, но получит ПИН я не могу по телефону. Блин, Альфа, ну нельзя же так жестко тупить !!!!!
Живите своим умом!
Додано: Пон 15 лип, 2019 13:44
Якщо карта активна можна без ПІНа юзати.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 15 лип, 2019 13:45
А еще меня порадовало это жлобство с переходом номера горячей линии с 0-800... на номер 8-044---...Ну что маркетологи, сэкономили денег на номере ????
Вы ведете себя как первосортное жлобье !!
Живите своим умом!
Додано: Пон 15 лип, 2019 13:45
Добрый день. Написала вам в ЛС.
Додано: Пон 15 лип, 2019 13:49
Мне нужна доп карта, и её пин , мне не нужен маб !!
Может мне еще анализы предоставить в банк ?
Для сильно умных. В договоре на открытие карточного продукта, НЕТ ПУНКТА что я ОБЯЗАН регистрироваться в МАБ
Живите своим умом!
Додано: Пон 15 лип, 2019 13:51
Номера гор.линии.
Приват ХХХХ - сам перезванивает.
Ощад 0-800-
Укргаз 0-800-
Эксим 0-800-
Аваль 0-800
Укрсиб 0-800-
И только Альфовское жлобье пожлобилось денег на номер 0-800...Вы реально жлобский банк!!
Живите своим умом!
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