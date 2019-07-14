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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7320732173227323

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:54

Re: Альфа-Банк

zzzzzz написав:
  v57 написав:а не проще маб поставить
или шашечки?

Мне нужна доп карта, и её пин , мне не нужен маб !!
Может мне еще анализы предоставить в банк ?

Для сильно умных. В договоре на открытие карточного продукта, НЕТ ПУНКТА что я ОБЯЗАН регистрироваться в МАБ
Пункта может и нет, но очень удобно юзать МАБ.

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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:54

  v57 написав:умные ищут решение
глупые- виновных
эт о "сильно умных"


А некоторые сидят на форуме и тролят.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:55

  zzzzzz написав:
  Alfa_Bank написав:zzzzzz, добрый день. Сожалею, что оформление карты вызвало у вас такие эмоции. Однако, установка пин-кода возможна только при обращении владельца основного счета. Напишите в ЛС ваш ИНН, а так же вопрос, по которому с вами должны были связаться. Посмотрю, что можно сделать.


А что даст что я вам дам свои данные ?? Вы же уже в безапеляционной форме подтвердили этот маразм !!

Скажите, у вас есть родители пожилого возраста ? Вам известно что люди пожилого возраста иногда болеют ? А вы никогда не замечали что люди пожилого возраста иногда не то что свои кодовые слова не помнят,они иногда забывают даже своё имя и фамилию !!

У вас в банке системные проблемы в некомпентентности сотрудников. Вы вступаете в противоречие. ПИН получить нельзя, но в ИБ можно !! Это бред !
Так же первый ПИН должен владелец счета ДАВАТЬ ? А зачем вообще тогда доп.карта,если владелец доп.карты даже ПИН не может получить ?

И кто это такой умный у вас что решил что я как владелец карты ДОЛЖЕН кому-то ПИН говорить ? Мой ПИН это конфиденциальная информация которую я НЕ ОБЯЗАН НИКОМУ ПЕРЕДАВАТЬ !!

Я понимаю ваши эмоции, однако данная процедура согласована службой безопасности и ключевыми подразделениями банка. Обращаю ваше внимание, что информацию вы сообщите владельцу основного счета, который несет полную финансовую ответственность за расходы держателя дополнительной карты. При этом после установки пин-кода вы можете его самостоятельно изменить в любом банкомате Альфа-банка и пин-код будет известен только вам. Что касается МАБ, доп.карта отображается в ИБ владельца основного счета.
Alfa_Bank
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