zzzzzz написав:

Alfa_Bank написав: zzzzzz, добрый день. Сожалею, что оформление карты вызвало у вас такие эмоции. Однако, установка пин-кода возможна только при обращении владельца основного счета. Напишите в ЛС ваш ИНН, а так же вопрос, по которому с вами должны были связаться. Посмотрю, что можно сделать. zzzzzz, добрый день. Сожалею, что оформление карты вызвало у вас такие эмоции.Напишите в ЛС ваш ИНН, а так же вопрос, по которому с вами должны были связаться. Посмотрю, что можно сделать.

А что даст что я вам дам свои данные ?? Вы же уже в безапеляционной форме подтвердили этот маразм !!Скажите, у вас есть родители пожилого возраста ? Вам известно что люди пожилого возраста иногда болеют ? А вы никогда не замечали что люди пожилого возраста иногда не то что свои кодовые слова не помнят,они иногда забывают даже своё имя и фамилию !!У вас в банке системные проблемы в некомпентентности сотрудников. Вы вступаете в противоречие. ПИН получить нельзя, но в ИБ можно !! Это бред !Так же первый ПИН должен владелец счета ДАВАТЬ ? А зачем вообще тогда доп.карта,если владелец доп.карты даже ПИН не может получить ?И кто это такой умный у вас что решил что я как владелец карты ДОЛЖЕН кому-то ПИН говорить ? Мой ПИН это конфиденциальная информация которую я НЕ ОБЯЗАН НИКОМУ ПЕРЕДАВАТЬ !!