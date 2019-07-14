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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 13:54
zzzzzz написав: v57 написав:
а не проще маб поставить
или шашечки?
Мне нужна доп карта, и её пин , мне не нужен маб !!
Может мне еще анализы предоставить в банк ?
Для сильно умных. В договоре на открытие карточного продукта, НЕТ ПУНКТА что я ОБЯЗАН регистрироваться в МАБ
Пункта может и нет, но очень удобно юзать МАБ.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 13:54
v57 написав:
умные ищут решение
глупые- виновных
эт о "сильно умных"
А некоторые сидят на форуме и тролят.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 15 лип, 2019 13:55
zzzzzz написав: Alfa_Bank написав:
zzzzzz, добрый день. Сожалею, что оформление карты вызвало у вас такие эмоции. Однако, установка пин-кода возможна только при обращении владельца основного счета.
Напишите в ЛС ваш ИНН, а так же вопрос, по которому с вами должны были связаться. Посмотрю, что можно сделать.
А что даст что я вам дам свои данные ?? Вы же уже в безапеляционной форме подтвердили этот маразм !!
Скажите, у вас есть родители пожилого возраста ? Вам известно что люди пожилого возраста иногда болеют ? А вы никогда не замечали что люди пожилого возраста иногда не то что свои кодовые слова не помнят,они иногда забывают даже своё имя и фамилию !!
У вас в банке системные проблемы в некомпентентности сотрудников. Вы вступаете в противоречие. ПИН получить нельзя, но в ИБ можно !! Это бред !
Так же первый ПИН должен владелец счета ДАВАТЬ ? А зачем вообще тогда доп.карта,если владелец доп.карты даже ПИН не может получить ?
И кто это такой умный у вас что решил что я как владелец карты ДОЛЖЕН кому-то ПИН говорить ? Мой ПИН это конфиденциальная информация которую я НЕ ОБЯЗАН НИКОМУ ПЕРЕДАВАТЬ !!
Я понимаю ваши эмоции, однако данная процедура согласована службой безопасности и ключевыми подразделениями банка. Обращаю ваше внимание, что информацию вы сообщите владельцу основного счета, который несет полную финансовую ответственность за расходы держателя дополнительной карты. При этом после установки пин-кода вы можете его самостоятельно изменить в любом банкомате Альфа-банка и пин-код будет известен только вам. Что касается МАБ, доп.карта отображается в ИБ владельца основного счета.
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