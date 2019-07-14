Пункта может и нет, но очень удобно юзать МАБ.
Владелец 4 аккаунтов.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 13:54
Re: Альфа-Банк
Пункта может и нет, но очень удобно юзать МАБ.
Владелец 4 аккаунтов.
Додано: Пон 15 лип, 2019 13:54
А некоторые сидят на форуме и тролят.
Живите своим умом!
Додано: Пон 15 лип, 2019 13:55
Я понимаю ваши эмоции, однако данная процедура согласована службой безопасности и ключевыми подразделениями банка. Обращаю ваше внимание, что информацию вы сообщите владельцу основного счета, который несет полную финансовую ответственность за расходы держателя дополнительной карты. При этом после установки пин-кода вы можете его самостоятельно изменить в любом банкомате Альфа-банка и пин-код будет известен только вам. Что касается МАБ, доп.карта отображается в ИБ владельца основного счета.
Додано: Пон 15 лип, 2019 14:00
Додано: Пон 15 лип, 2019 14:02
Передайте вашей тупой службе, что если я могу менять ПИН в банкомате за 5 грн , то эту службу надо разгонять, т.к. служба безопасности не выполняет свои обзяанности .
Предлагаю вам два варианта, ОТМЕНИТЬ/ЗАПРЕТИТЬ выпуск доп.карт.
Можно развить идею дальше. Любые операции по снятию ( оплате) при помощи доп.карты должен согласовывать владелец счета.
Вы сами себя загоняете в угол вашим тупизмом. До тех пор пока вы не признаете что ваша безопастно реально тупая, дела не будет.
Для особо одаренных сотруников поясняю. Если владелец основного счета дал согласие на выпуск доп.карты, он уже автоматически дал полномочия на проведение операций владельцу доп.карта.
Но если ваша тупая безопасность думает иначе, тогда я ТРЕБУЮ в целях езопасности не проводить операции по снятию(оплата) с доп.карты без согласия владельца основного счета. Иначе получается , тут есть безопасноть, а тут её нет !!
Живите своим умом!
Додано: Пон 15 лип, 2019 14:12
Теперь еще раз, для тупых сотрудников поясняю.
Есть большая категория клиентов пенсионного возраста. Их дети,внуки выпускают доп карты для того что-бы проводить операции. Операции проводят зачастую потому что люди пожилого возраста, им трудно ходить в банк, так же им трудно постоянно отвечать на звонки службы поддержки называть всякие там номера паспортов инн, даты рождения, отвечать на тупые вопросы типо - а есть ли у вас кредитная карта в банке ??
Люди пенсионного возраста. Их привели один раз в банк, они подписали заявление на выпуск доп карты, и все. Если каждый раз когда тупая безопасность решит придумать какую-то фигню, будут долбать званками, люди просто уйдут от вас !!!
Вы вообще поняли какую тупость вы придумали, или вы в упор не понимате, люди будут просто уходить от вас !!!!
Живите своим умом!
Додано: Пон 15 лип, 2019 14:19
Альфа, вы реально там совсем отупели ??
Владелец основного счета написал заявление на выпуск доп.карты. Так зачем еще раз ему давать разрешение на назначения ПИН кода ? Вы реально тупите ???
А может тогда вы начнете требовать каждый раз подтвреждение при проведении любой операции, например при оплате за пачку сигарет в магазине ТРЕБУЙТЕ подтверждения операции у владельца основного счета !!!
Безопасность наше ФСЁ !! Какие же вы тупые....ойо=йой....
Живите своим умом!
Додано: Пон 15 лип, 2019 14:24
Еще вопрос. Вам владелец основного счета уже написал заявление на выпуск карты.
Если я при получении карты получу ПИН, объясните мне пожалуйста, как это отразится на безопасности ? Я тупой. Я не понимаю, объясните мне пожалуйста, как будет нарушена безопасность если владелец карты получит ПИН , ну я не понимаю, ну вот я больше 20 лет юзаю карты трети банков Украины, но я не понимаю как это повлияет на безопасность , ну объясните мне пожулуйста !!!
Живите своим умом!
Додано: Пон 15 лип, 2019 14:29
Яким макаром власник рахунку в Альфі може ініціювати встановлення ПІНа додаткової карти третої особи? Тут слід копати...ні?
За Голос...наш голос
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Додано: Пон 15 лип, 2019 14:31
zzzzzz
в этой банке всегда скрытая комиссия. Школота может базу данных украсть и по телефону менять пины. Может они убрали из-за этого замену пина по телефону.
п2п без комиссии.
единственное можно купить презы какие-то и будет кешбэк 5000грн в месяц
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 15 лип, 2019 14:32, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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