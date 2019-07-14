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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73217322732373247325>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:54

Re: Альфа-Банк

zzzzzz написав:
  v57 написав:а не проще маб поставить
или шашечки?

Мне нужна доп карта, и её пин , мне не нужен маб !!
Может мне еще анализы предоставить в банк ?

Для сильно умных. В договоре на открытие карточного продукта, НЕТ ПУНКТА что я ОБЯЗАН регистрироваться в МАБ
Пункта может и нет, но очень удобно юзать МАБ.

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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:54

  v57 написав:умные ищут решение
глупые- виновных
эт о "сильно умных"


А некоторые сидят на форуме и тролят.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:55

  zzzzzz написав:
  Alfa_Bank написав:zzzzzz, добрый день. Сожалею, что оформление карты вызвало у вас такие эмоции. Однако, установка пин-кода возможна только при обращении владельца основного счета. Напишите в ЛС ваш ИНН, а так же вопрос, по которому с вами должны были связаться. Посмотрю, что можно сделать.


А что даст что я вам дам свои данные ?? Вы же уже в безапеляционной форме подтвердили этот маразм !!

Скажите, у вас есть родители пожилого возраста ? Вам известно что люди пожилого возраста иногда болеют ? А вы никогда не замечали что люди пожилого возраста иногда не то что свои кодовые слова не помнят,они иногда забывают даже своё имя и фамилию !!

У вас в банке системные проблемы в некомпентентности сотрудников. Вы вступаете в противоречие. ПИН получить нельзя, но в ИБ можно !! Это бред !
Так же первый ПИН должен владелец счета ДАВАТЬ ? А зачем вообще тогда доп.карта,если владелец доп.карты даже ПИН не может получить ?

И кто это такой умный у вас что решил что я как владелец карты ДОЛЖЕН кому-то ПИН говорить ? Мой ПИН это конфиденциальная информация которую я НЕ ОБЯЗАН НИКОМУ ПЕРЕДАВАТЬ !!

Я понимаю ваши эмоции, однако данная процедура согласована службой безопасности и ключевыми подразделениями банка. Обращаю ваше внимание, что информацию вы сообщите владельцу основного счета, который несет полную финансовую ответственность за расходы держателя дополнительной карты. При этом после установки пин-кода вы можете его самостоятельно изменить в любом банкомате Альфа-банка и пин-код будет известен только вам. Что касается МАБ, доп.карта отображается в ИБ владельца основного счета.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:00

  zzzzzz написав:
  v57 написав:умные ищут решение
глупые- виновных
эт о "сильно умных"


А некоторые сидят на форуме и тролят.


ага. вместо того, чтобы маб поставить
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:02

  Alfa_Bank написав:Я понимаю ваши эмоции, однако данная процедура согласована службой безопасности и ключевыми подразделениями банка. Обращаю ваше внимание, что информацию вы сообщите владельцу основного счета, который несет полную финансовую ответственность за расходы держателя дополнительной карты. При этом после установки пин-кода вы можете его самостоятельно изменить в любом банкомате Альфа-банка и пин-код будет известен только вам. Что касается МАБ, доп.карта отображается в ИБ владельца основного счета.


Передайте вашей тупой службе, что если я могу менять ПИН в банкомате за 5 грн , то эту службу надо разгонять, т.к. служба безопасности не выполняет свои обзяанности .

Предлагаю вам два варианта, ОТМЕНИТЬ/ЗАПРЕТИТЬ выпуск доп.карт.
Можно развить идею дальше. Любые операции по снятию ( оплате) при помощи доп.карты должен согласовывать владелец счета.

Вы сами себя загоняете в угол вашим тупизмом. До тех пор пока вы не признаете что ваша безопастно реально тупая, дела не будет.

Для особо одаренных сотруников поясняю. Если владелец основного счета дал согласие на выпуск доп.карты, он уже автоматически дал полномочия на проведение операций владельцу доп.карта.

Но если ваша тупая безопасность думает иначе, тогда я ТРЕБУЮ в целях езопасности не проводить операции по снятию(оплата) с доп.карты без согласия владельца основного счета. Иначе получается , тут есть безопасноть, а тут её нет !!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:12

Теперь еще раз, для тупых сотрудников поясняю.

Есть большая категория клиентов пенсионного возраста. Их дети,внуки выпускают доп карты для того что-бы проводить операции. Операции проводят зачастую потому что люди пожилого возраста, им трудно ходить в банк, так же им трудно постоянно отвечать на звонки службы поддержки называть всякие там номера паспортов инн, даты рождения, отвечать на тупые вопросы типо - а есть ли у вас кредитная карта в банке ??

Люди пенсионного возраста. Их привели один раз в банк, они подписали заявление на выпуск доп карты, и все. Если каждый раз когда тупая безопасность решит придумать какую-то фигню, будут долбать званками, люди просто уйдут от вас !!!

Вы вообще поняли какую тупость вы придумали, или вы в упор не понимате, люди будут просто уходить от вас !!!!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:19

Альфа, вы реально там совсем отупели ??

Владелец основного счета написал заявление на выпуск доп.карты. Так зачем еще раз ему давать разрешение на назначения ПИН кода ? Вы реально тупите ???

А может тогда вы начнете требовать каждый раз подтвреждение при проведении любой операции, например при оплате за пачку сигарет в магазине ТРЕБУЙТЕ подтверждения операции у владельца основного счета !!!

Безопасность наше ФСЁ !! Какие же вы тупые....ойо=йой....
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:24

Еще вопрос. Вам владелец основного счета уже написал заявление на выпуск карты.

Если я при получении карты получу ПИН, объясните мне пожалуйста, как это отразится на безопасности ? Я тупой. Я не понимаю, объясните мне пожалуйста, как будет нарушена безопасность если владелец карты получит ПИН , ну я не понимаю, ну вот я больше 20 лет юзаю карты трети банков Украины, но я не понимаю как это повлияет на безопасность , ну объясните мне пожулуйста !!!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:29

Яким макаром власник рахунку в Альфі може ініціювати встановлення ПІНа додаткової карти третої особи? Тут слід копати...ні?
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:31

zzzzzz

в этой банке всегда скрытая комиссия. Школота может базу данных украсть и по телефону менять пины. Может они убрали из-за этого замену пина по телефону.

п2п без комиссии.

единственное можно купить презы какие-то и будет кешбэк 5000грн в месяц :)
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 15 лип, 2019 14:32, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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