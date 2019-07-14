|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 14:32
Квесторе_поверніться написав:
Яким макаром власник рахунку в Альфі може ініціювати встановлення ПІНа додаткової карти третої особи? Тут слід копати...ні?
Угу, это вообще просто шедевр. Это просто гений креатива мысли. Илон Маск нервно вытирает слезы от этого инновационного и прогресивного подхода СБ Альфы.
Такое впечатление что все годы прогресса просто упали в бездну в головах сотрудников!!
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 34095
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3335 раз.
- Подякували: 6882 раз.
-
- Профіль
-
24
5
2
Додано: Пон 15 лип, 2019 14:33
clientage написав: Flamingo написав:
Коллеги подскажите пожалуйста сумма красным в РД когда становится окончательной? То есть после которого часа можно быть уверенным что сегодня уже больше ничего не проведется?
ха-ха
Я сказал себе, шо после 13:00 -- эт окончательная сумма
Но вот када Алка переходила на новый процеХинг, то и в 16:00 шото допроводили и грили, шо так и нада
Последних месяца 3 заметил, шо у меня и после 7:00 сумма уже не меняется
А сейчас можно гасить эту красную сумму копейка в копейку или всё-таки добавлять страховочную гривну чтобы не попасть на РКО по Максимке?
-
Карамболь
-
-
- Повідомлень: 500
- З нами з: 12.12.12
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лип, 2019 14:33
zzzzzz написав:
Еще вопрос. Вам владелец основного счета уже написал заявление на выпуск карты.
Если я при получении карты получу ПИН, объясните мне пожалуйста, как это отразится на безопасности ? Я тупой. Я не понимаю, объясните мне пожалуйста, как будет нарушена безопасность если владелец карты получит ПИН , ну я не понимаю, ну вот я больше 20 лет юзаю карты трети банков Украины, но я не понимаю как это повлияет на безопасность , ну объясните мне пожулуйста !!!
От того, что вы будете сыпать оскорбления, ничего не поменяется. Мой ответ остается тем же. Однако, я попробую дополнительно во всем разобраться.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6631
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 558 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 15 лип, 2019 14:38
Alfa_Bank написав: zzzzzz написав:
Еще вопрос. Вам владелец основного счета уже написал заявление на выпуск карты.
Если я при получении карты получу ПИН, объясните мне пожалуйста, как это отразится на безопасности ? Я тупой. Я не понимаю, объясните мне пожалуйста, как будет нарушена безопасность если владелец карты получит ПИН , ну я не понимаю, ну вот я больше 20 лет юзаю карты трети банков Украины, но я не понимаю как это повлияет на безопасность , ну объясните мне пожулуйста !!!
От того, что вы будете сыпать оскорбления, ничего не поменяется. Мой ответ остается тем же. Однако, я попробую дополнительно во всем разобраться.
Назвіть всі канали якими власник рахунку може ініціювати встановлення ПІНу додаткової карти для третьої особи.
Там можна буде вибрати зручний...мабуть.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 29238
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1476 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лип, 2019 14:45
Квесторе_поверніться написав: Alfa_Bank написав:
Если я при получении карты получу ПИН, объясните мне пожалуйста, как это отразится на безопасности ? Я тупой. Я не понимаю, объясните мне пожалуйста, как будет нарушена безопасность если владелец карты получит ПИН , ну я не понимаю, ну вот я больше 20 лет юзаю карты трети банков Украины, но я не понимаю как это повлияет на безопасность , ну объясните мне пожулуйста !!!
От того, что вы будете сыпать оскорбления, ничего не поменяется. Мой ответ остается тем же. Однако, я попробую дополнительно во всем разобраться.
Назвіть всі канали якими власник рахунку може ініціювати встановлення ПІНу додаткової карти для третьої особи.
Там можна буде вибрати зручний...мабуть.[/quote]
Они мне предложили, что-бы я , точнее нет, не я , а моя мама зарегистрировала в ПАБе...ага, вот пенсионеру это обязательно нужно !!!
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 34095
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3335 раз.
- Подякували: 6882 раз.
-
- Профіль
-
24
5
2
Додано: Пон 15 лип, 2019 14:50
И еще вопрос.
То есть мне служба поддержки предлагает зарегистрировать в МАБе от лица моего родственника ????? Взять у него телефон и самому пойти на подлог ??????
Отличный выход из положения !!! Аплодирую стоя !!!
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 34095
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3335 раз.
- Подякували: 6882 раз.
-
- Профіль
-
24
5
2
Додано: Пон 15 лип, 2019 14:53
Квесторе_поверніться написав:
Назвіть всі канали якими власник рахунку може ініціювати встановлення ПІНу додаткової карти для третьої особи.
Там можна буде вибрати зручний...мабуть.
Квесторе_поверніться, доброго дня. Є лише варіант дзвінока власника рахунку до контакт-центру. Або ж власник рахунку через свй банкінг встановить пін.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6631
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 558 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 15 лип, 2019 14:57
Alfa_Bank написав: Квесторе_поверніться написав:
Назвіть всі канали якими власник рахунку може ініціювати встановлення ПІНу додаткової карти для третьої особи.
Там можна буде вибрати зручний...мабуть.
Квесторе_поверніться, доброго дня. Є лише варіант дзвінока власника рахунку до контакт-центру. Або ж власник рахунку через свй банкінг встановить пін.
Скажите у вас есть родственники пенсионного возраста ? Да у них нет даже домашних компьтеров. ( поколение 80+ )
Именно по-этому они и дают согласие на выпуск доп.карт...блин...жесть
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 34095
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3335 раз.
- Подякували: 6882 раз.
-
- Профіль
-
24
5
2
Додано: Пон 15 лип, 2019 14:58
Alfa_Bank написав: Квесторе_поверніться написав:
Назвіть всі канали якими власник рахунку може ініціювати встановлення ПІНу додаткової карти для третьої особи.
Там можна буде вибрати зручний...мабуть.
Квесторе_поверніться, доброго дня. Є лише варіант дзвінока власника рахунку до контакт-центру. Або ж власник рахунку через свй банкінг встановить пін.
Дякую.
Зрозуміло.
Це Ви щось перемудрили.
В Ощаді чи Приваті власник карти сам встановлює ПІН...можливо слід піти цим шляхом.?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 29238
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1476 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лип, 2019 15:03
Квесторе_поверніться написав: Alfa_Bank написав: Квесторе_поверніться написав:
Назвіть всі канали якими власник рахунку може ініціювати встановлення ПІНу додаткової карти для третьої особи.
Там можна буде вибрати зручний...мабуть.
Квесторе_поверніться, доброго дня. Є лише варіант дзвінока власника рахунку до контакт-центру. Або ж власник рахунку через свй банкінг встановить пін.
Дякую.
Зрозуміло.
Це Ви щось перемудрили.
В Ощаді чи Приваті власник карти сам встановлює ПІН...можливо слід піти цим шляхом.?
Інформацію я передала на відповідальний підрозділ. Далі вже не від мене залежить...
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6631
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 558 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alex2013a90
, Alfa_Bank
, Anadonta
, Aps
, egorek
, Google Feedfetcher, sens
, wolt450
, zzzzzz
, Квесторе_поверніться
, Вкладчик1234
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|34620
|4276788
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16262
|2310900
|
|
|1974
|618531
|
|