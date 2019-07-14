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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 15:05
Ну и срач здесь развели на ровном месте, а для пожилых людей есть интернет банкинг с логином и паролем для детей.
Востаннє редагувалось Rainbow
в Пон 15 лип, 2019 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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Rainbow
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Додано: Пон 15 лип, 2019 15:05
Добавлю на тему клиентоориентированности данной банки. Нахожусь за границей, возникли непредвиденные траты, кредитка близка к нулю. Запросил поднятие лимита аж на 25%, получил отказ. Спасибо огромное!
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
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KIM
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Додано: Пон 15 лип, 2019 15:08
KIM написав:
Добавлю на тему клиентоориентированности данной банки. Нахожусь за границей, возникли непредвиденные траты, кредитка близка к нулю. Запросил поднятие лимита аж на 25%, получил отказ. Спасибо огромное!
А кредитки інших банок?
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Додано: Пон 15 лип, 2019 15:10
KIM написав:
Добавлю на тему клиентоориентированности данной банки. Нахожусь за границей, возникли непредвиденные траты, кредитка близка к нулю. Запросил поднятие лимита аж на 25%, получил отказ. Спасибо огромное!
KIM, добрый день. Жаль, что так получилось. Однако, решение о поднятии кредитного лимита принимается исходя из анализа данных о клиенте.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 15 лип, 2019 15:11
proftpd66 написав:zzzzzz
в этой банке всегда скрытая комиссия. Школота может базу данных украсть и по телефону менять пины. Может они убрали из-за этого замену пина по телефону.
п2п без комиссии.
единственное можно купить презы какие-то и будет кешбэк 5000грн в месяц
Не, банк хороший..
просто, как любил говорить КХ: "пані Ала - панянка гонорова", не утверждаю, что дословно точно, но типа того.
И очень много зависит от менеджера, который Вас ведет, полтора года я тоже тыкался-мыкался пока не попал к Веронике с отд. на Л.Толстого(Киев) и жизнь наладилась..
Недавно у меня пытались перехватить моб. номер и соответственно МАБ, она оперативненько заблокировала карты, счета, пока я решал свои проблемы, а потом также быстро все открыла. А на прошлой неделе пошли с другом открывать счета в отд. на Подоле,- в итоге убили час времени и снова пришлось обращаться к своему менеджеру.
Пользуясь случаем прошу оф.преда поставить вопрос перед руководством о поощрении вышеуказанного сотрудника к примеру премией, а то какие-то награды за успешный труд на столе у нее уже есть, но за них же в отпуск не поедешь..
да и чулки и помада сейчас дорогие..
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EvgCapp
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Додано: Пон 15 лип, 2019 15:17
EvgCapp написав: proftpd66 написав:zzzzzz
в этой банке всегда скрытая комиссия. Школота может базу данных украсть и по телефону менять пины. Может они убрали из-за этого замену пина по телефону.
п2п без комиссии.
единственное можно купить презы какие-то и будет кешбэк 5000грн в месяц
Не, банк хороший..
просто, как любил говорить КХ: "пані Ала - панянка гонорова", не утверждаю, что дословно точно, но типа того.
И очень много зависит от менеджера, который Вас ведет, полтора года я тоже тыкался-мыкался пока не попал к Веронике с отд. на Л.Толстого(Киев) и жизнь наладилась..
Недавно у меня пытались перехватить моб. номер и соответственно МАБ, она оперативненько заблокировала карты, счета, пока я решал свои проблемы, а потом также быстро все открыла. А на прошлой неделе пошли с другом открывать счета в отд. на Подоле,- в итоге убили час времени и снова пришлось обращаться к своему менеджеру.
Пользуясь случаем прошу оф.преда поставить вопрос перед руководством о поощрении вышеуказанного сотрудника к примеру премией, а то какие-то награды за успешный труд на столе у нее уже есть, но за них же в отпуск не поедешь..
да и чулки и помада сейчас дорогие..
EvgCapp, добрый день. Спасибо за отзыв. Передам руководству.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 15 лип, 2019 15:26
zzzzzz написав:
Такое впечатление что в Альфе сидят самые некомпетентные маркетологи.
Приходишь такой себе, получить доп карту. Думаешь сейчас получу и пойду дальше...но нееееттт....Вот тут начинается треш.
Пин.код получить нельзя !! Менеджер предлагает зарегистрироваться в интерент-банкинге, для того что-бы получить ПИНкод , простите, а где еще мне надо зарегистрироваться ?
Я что-то не припоминаю что-бы в договоре на карточное обслуживание было указано что я ОБЯЗАН там регистрироваться ??
Есть и второй путь , но это же не для Альфы. Альфа в этом плане образец безграмотности и глупости. Можно позвонить на гор.линию , но мне как ВЛАДЕЛЬЦУ карты ПИН не говорят))) Оцените это бред )) Владелец карты не может получить пин...блин , Альфа...вы просто треш и угар !!
допка оформлена на вас по доверенности или как?
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mephala
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