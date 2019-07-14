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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7322732373247325

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:05

Ну и срач здесь развели на ровном месте, а для пожилых людей есть интернет банкинг с логином и паролем для детей.
Востаннє редагувалось Rainbow в Пон 15 лип, 2019 15:06, всього редагувалось 1 раз.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:05

Добавлю на тему клиентоориентированности данной банки. Нахожусь за границей, возникли непредвиденные траты, кредитка близка к нулю. Запросил поднятие лимита аж на 25%, получил отказ. Спасибо огромное!
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:08

  KIM написав:Добавлю на тему клиентоориентированности данной банки. Нахожусь за границей, возникли непредвиденные траты, кредитка близка к нулю. Запросил поднятие лимита аж на 25%, получил отказ. Спасибо огромное!

А кредитки інших банок?
За Голос...наш голос
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:10

  KIM написав:Добавлю на тему клиентоориентированности данной банки. Нахожусь за границей, возникли непредвиденные траты, кредитка близка к нулю. Запросил поднятие лимита аж на 25%, получил отказ. Спасибо огромное!

KIM, добрый день. Жаль, что так получилось. Однако, решение о поднятии кредитного лимита принимается исходя из анализа данных о клиенте.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:11

  proftpd66 написав:zzzzzz

в этой банке всегда скрытая комиссия. Школота может базу данных украсть и по телефону менять пины. Может они убрали из-за этого замену пина по телефону.

п2п без комиссии.

единственное можно купить презы какие-то и будет кешбэк 5000грн в месяц :)


Не, банк хороший..
просто, как любил говорить КХ: "пані Ала - панянка гонорова", не утверждаю, что дословно точно, но типа того.
И очень много зависит от менеджера, который Вас ведет, полтора года я тоже тыкался-мыкался пока не попал к Веронике с отд. на Л.Толстого(Киев) и жизнь наладилась.. :)
Недавно у меня пытались перехватить моб. номер и соответственно МАБ, она оперативненько заблокировала карты, счета, пока я решал свои проблемы, а потом также быстро все открыла. А на прошлой неделе пошли с другом открывать счета в отд. на Подоле,- в итоге убили час времени и снова пришлось обращаться к своему менеджеру.
Пользуясь случаем прошу оф.преда поставить вопрос перед руководством о поощрении вышеуказанного сотрудника к примеру премией, а то какие-то награды за успешный труд на столе у нее уже есть, но за них же в отпуск не поедешь..
да и чулки и помада сейчас дорогие..
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:17

  EvgCapp написав:
  proftpd66 написав:zzzzzz

в этой банке всегда скрытая комиссия. Школота может базу данных украсть и по телефону менять пины. Может они убрали из-за этого замену пина по телефону.

п2п без комиссии.

единственное можно купить презы какие-то и будет кешбэк 5000грн в месяц :)


Не, банк хороший..
просто, как любил говорить КХ: "пані Ала - панянка гонорова", не утверждаю, что дословно точно, но типа того.
И очень много зависит от менеджера, который Вас ведет, полтора года я тоже тыкался-мыкался пока не попал к Веронике с отд. на Л.Толстого(Киев) и жизнь наладилась.. :)
Недавно у меня пытались перехватить моб. номер и соответственно МАБ, она оперативненько заблокировала карты, счета, пока я решал свои проблемы, а потом также быстро все открыла. А на прошлой неделе пошли с другом открывать счета в отд. на Подоле,- в итоге убили час времени и снова пришлось обращаться к своему менеджеру.
Пользуясь случаем прошу оф.преда поставить вопрос перед руководством о поощрении вышеуказанного сотрудника к примеру премией, а то какие-то награды за успешный труд на столе у нее уже есть, но за них же в отпуск не поедешь..
да и чулки и помада сейчас дорогие..

EvgCapp, добрый день. Спасибо за отзыв. Передам руководству.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 6631
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:26

  zzzzzz написав:Такое впечатление что в Альфе сидят самые некомпетентные маркетологи.

Приходишь такой себе, получить доп карту. Думаешь сейчас получу и пойду дальше...но нееееттт....Вот тут начинается треш.

Пин.код получить нельзя !! Менеджер предлагает зарегистрироваться в интерент-банкинге, для того что-бы получить ПИНкод , простите, а где еще мне надо зарегистрироваться ?

Я что-то не припоминаю что-бы в договоре на карточное обслуживание было указано что я ОБЯЗАН там регистрироваться ??

Есть и второй путь , но это же не для Альфы. Альфа в этом плане образец безграмотности и глупости. Можно позвонить на гор.линию , но мне как ВЛАДЕЛЬЦУ карты ПИН не говорят))) Оцените это бред )) Владелец карты не может получить пин...блин , Альфа...вы просто треш и угар !!

допка оформлена на вас по доверенности или как?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:34

И еще немного про банк.

Мой менеджер предлагал даже вариант что сам поедет к моему родственнику что бы получить пин для моей карты.

Слушайте, вы реально там до такой степени прессуете людей что молодые менеджеры стараются из-зо всех сил что бы устранять системные проблемы которые устраивпют тупые руководители.

Мой случай, вскрыл очень серьезные прлблемы в банке.

1. Отсутствие банальной коммуникации с людьми. Ваши руководители просто плюют на все прлблемы которые устраивают другие сотрудники. Это всегда заканчивпется только одним. Компания рушится.

2. Различные подразлеления не понимают как работают их продукты. Нет системного тестирования продуктов которые продает банк.

3. Служба бещопасности вообще не имеет представления как работают продукты.

Я могу тут еще 5 страниц проводить детальный анализ . И еще один яркий пример.

Я настоятельно просил,требовал у своего менеджера что бы мне перезвонил кто то из отдела розницы, желательно директор по киеву, но никто даже не удосужился это сделать.
То есть нет коммуникации, клиенты уже готовы даже не только излагать проблемы, но и предлагать вприанты их решения. Но плевать на это хотели директора, им просто наплевать !!!!!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:36

  mephala написав:
  zzzzzz написав:Такое впечатление что в Альфе сидят самые некомпетентные маркетологи.

Приходишь такой себе, получить доп карту. Думаешь сейчас получу и пойду дальше...но нееееттт....Вот тут начинается треш.

Пин.код получить нельзя !! Менеджер предлагает зарегистрироваться в интерент-банкинге, для того что-бы получить ПИНкод , простите, а где еще мне надо зарегистрироваться ?

Я что-то не припоминаю что-бы в договоре на карточное обслуживание было указано что я ОБЯЗАН там регистрироваться ??

Есть и второй путь , но это же не для Альфы. Альфа в этом плане образец безграмотности и глупости. Можно позвонить на гор.линию , но мне как ВЛАДЕЛЬЦУ карты ПИН не говорят))) Оцените это бред )) Владелец карты не может получить пин...блин , Альфа...вы просто треш и угар !!

допка оформлена на вас по доверенности или как?


Нет, в отделении путем подачи заявления на выпуск допки. Я тоже присутствовал.
Живите своим умом!
zzzzzz
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