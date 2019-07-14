Додано: Пон 15 лип, 2019 15:34

И еще немного про банк.



Мой менеджер предлагал даже вариант что сам поедет к моему родственнику что бы получить пин для моей карты.



Слушайте, вы реально там до такой степени прессуете людей что молодые менеджеры стараются из-зо всех сил что бы устранять системные проблемы которые устраивпют тупые руководители.



Мой случай, вскрыл очень серьезные прлблемы в банке.



1. Отсутствие банальной коммуникации с людьми. Ваши руководители просто плюют на все прлблемы которые устраивают другие сотрудники. Это всегда заканчивпется только одним. Компания рушится.



2. Различные подразлеления не понимают как работают их продукты. Нет системного тестирования продуктов которые продает банк.



3. Служба бещопасности вообще не имеет представления как работают продукты.



Я могу тут еще 5 страниц проводить детальный анализ . И еще один яркий пример.



Я настоятельно просил,требовал у своего менеджера что бы мне перезвонил кто то из отдела розницы, желательно директор по киеву, но никто даже не удосужился это сделать.

То есть нет коммуникации, клиенты уже готовы даже не только излагать проблемы, но и предлагать вприанты их решения. Но плевать на это хотели директора, им просто наплевать !!!!!

Живите своим умом!