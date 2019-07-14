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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7322732373247325

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:05

Ну и срач здесь развели на ровном месте, а для пожилых людей есть интернет банкинг с логином и паролем для детей.
Востаннє редагувалось Rainbow в Пон 15 лип, 2019 15:06, всього редагувалось 1 раз.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:05

Добавлю на тему клиентоориентированности данной банки. Нахожусь за границей, возникли непредвиденные траты, кредитка близка к нулю. Запросил поднятие лимита аж на 25%, получил отказ. Спасибо огромное!
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:08

  KIM написав:Добавлю на тему клиентоориентированности данной банки. Нахожусь за границей, возникли непредвиденные траты, кредитка близка к нулю. Запросил поднятие лимита аж на 25%, получил отказ. Спасибо огромное!

А кредитки інших банок?
За Голос...наш голос
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:10

  KIM написав:Добавлю на тему клиентоориентированности данной банки. Нахожусь за границей, возникли непредвиденные траты, кредитка близка к нулю. Запросил поднятие лимита аж на 25%, получил отказ. Спасибо огромное!

KIM, добрый день. Жаль, что так получилось. Однако, решение о поднятии кредитного лимита принимается исходя из анализа данных о клиенте.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:11

  proftpd66 написав:zzzzzz

в этой банке всегда скрытая комиссия. Школота может базу данных украсть и по телефону менять пины. Может они убрали из-за этого замену пина по телефону.

п2п без комиссии.

единственное можно купить презы какие-то и будет кешбэк 5000грн в месяц :)


Не, банк хороший..
просто, как любил говорить КХ: "пані Ала - панянка гонорова", не утверждаю, что дословно точно, но типа того.
И очень много зависит от менеджера, который Вас ведет, полтора года я тоже тыкался-мыкался пока не попал к Веронике с отд. на Л.Толстого(Киев) и жизнь наладилась.. :)
Недавно у меня пытались перехватить моб. номер и соответственно МАБ, она оперативненько заблокировала карты, счета, пока я решал свои проблемы, а потом также быстро все открыла. А на прошлой неделе пошли с другом открывать счета в отд. на Подоле,- в итоге убили час времени и снова пришлось обращаться к своему менеджеру.
Пользуясь случаем прошу оф.преда поставить вопрос перед руководством о поощрении вышеуказанного сотрудника к примеру премией, а то какие-то награды за успешный труд на столе у нее уже есть, но за них же в отпуск не поедешь..
да и чулки и помада сейчас дорогие..
EvgCapp
 
Повідомлень: 45
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:17

  EvgCapp написав:
  proftpd66 написав:zzzzzz

в этой банке всегда скрытая комиссия. Школота может базу данных украсть и по телефону менять пины. Может они убрали из-за этого замену пина по телефону.

п2п без комиссии.

единственное можно купить презы какие-то и будет кешбэк 5000грн в месяц :)


Не, банк хороший..
просто, как любил говорить КХ: "пані Ала - панянка гонорова", не утверждаю, что дословно точно, но типа того.
И очень много зависит от менеджера, который Вас ведет, полтора года я тоже тыкался-мыкался пока не попал к Веронике с отд. на Л.Толстого(Киев) и жизнь наладилась.. :)
Недавно у меня пытались перехватить моб. номер и соответственно МАБ, она оперативненько заблокировала карты, счета, пока я решал свои проблемы, а потом также быстро все открыла. А на прошлой неделе пошли с другом открывать счета в отд. на Подоле,- в итоге убили час времени и снова пришлось обращаться к своему менеджеру.
Пользуясь случаем прошу оф.преда поставить вопрос перед руководством о поощрении вышеуказанного сотрудника к примеру премией, а то какие-то награды за успешный труд на столе у нее уже есть, но за них же в отпуск не поедешь..
да и чулки и помада сейчас дорогие..

EvgCapp, добрый день. Спасибо за отзыв. Передам руководству.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 6631
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 558 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:26

  zzzzzz написав:Такое впечатление что в Альфе сидят самые некомпетентные маркетологи.

Приходишь такой себе, получить доп карту. Думаешь сейчас получу и пойду дальше...но нееееттт....Вот тут начинается треш.

Пин.код получить нельзя !! Менеджер предлагает зарегистрироваться в интерент-банкинге, для того что-бы получить ПИНкод , простите, а где еще мне надо зарегистрироваться ?

Я что-то не припоминаю что-бы в договоре на карточное обслуживание было указано что я ОБЯЗАН там регистрироваться ??

Есть и второй путь , но это же не для Альфы. Альфа в этом плане образец безграмотности и глупости. Можно позвонить на гор.линию , но мне как ВЛАДЕЛЬЦУ карты ПИН не говорят))) Оцените это бред )) Владелец карты не может получить пин...блин , Альфа...вы просто треш и угар !!

допка оформлена на вас по доверенности или как?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:27

  skorpi написав:Alfa_Bank доброго дня)))

Хотел уточнить ситуацию по своей кредитвке Максимум.

РД у меня 15 числа каждого месяца. 11.07.19 я закрываю карту с долгом и выхожу на +4,08 грн остатка.
В субботу 13.07.19 я наблюдаю свой неизменный остаток в +4,08 грн и появивишийся долг на РД в сумме -8,21 грн. Что это? Как такое может быть? :mrgreen:

Спасибо.

не торговые операции были?
mephala
 
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