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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 15:44
zzzzzz написав:
Скажите у вас есть родственники пенсионного возраста ? Да у них нет даже домашних компьтеров. ( поколение 80+ )
Именно по-этому они и дают согласие на выпуск доп.карт...блин...жесть
У меня тестю - 85. Маме - 78. У обоих есть ноутбуки. У обоих есть Приват24. Да, мои пенсионеры обслуживаются в Приватбанке, потому что тянуть их в Альфу считаю издевательством. Здесь молодые и здоровые не всегда в состоянии разобраться.
И кстати, с допками в Привате чуть попроще.
Не советую, просто констатирую.
Альфа - банк для молодых, здоровых, находчивых и с хорошими(!) нервами.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 15:46
mephala написав: zzzzzz написав:
Еще вопрос. Вам владелец основного счета уже написал заявление на выпуск карты.
Если я при получении карты получу ПИН, объясните мне пожалуйста, как это отразится на безопасности ? Я тупой. Я не понимаю, объясните мне пожалуйста, как будет нарушена безопасность если владелец карты получит ПИН , ну я не понимаю, ну вот я больше 20 лет юзаю карты трети банков Украины, но я не понимаю как это повлияет на безопасность , ну объясните мне пожулуйста !!!
если бы не кричали а подумали то дошло бы.
этим действием алла сместила ответственность в зону владельца счета.
видать СБ не достаточно того что владелец счета написал заяву.
благодаря данному действию пинкод от карты передает вам не АЛЛА а сам ВЛАДЕЛЕЦ счета.
оценили ловкость кульбита? цель его одна - если вдруг что то пойдет не так при операциях с картами и владелец счета начнет выеживатся (хотя и писал раньше сам заяву) то пинкод владелец сам передал а не алла. это нужно разжевывать еще блин?
тупо прикрывают свое одно место на всякий случай.
Слушайте, а ведь вы правы. Браво коллега.
Какой ужас, банк просто мерзкий жук-навозник. Какая же мерзость.
Спасибо коллега за это очень важное уточнение !!!
Живите своим умом!
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Додано: Пон 15 лип, 2019 15:48
zzzzzz написав: mephala написав:
допка оформлена на вас по доверенности или как?
Нет, в отделении путем подачи заявления на выпуск допки. Я тоже присутствовал.
стопе. так а как на вас оформили допку без доверенности?
или допка простая а не лично на вас оформленная? если это простая допка то тогда сотрудников банка вообще нужно жарить что вам ее отдали...
Востаннє редагувалось mephala
в Пон 15 лип, 2019 15:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 15:49
Искатель написав: zzzzzz написав:
Скажите у вас есть родственники пенсионного возраста ? Да у них нет даже домашних компьтеров. ( поколение 80+ )
Именно по-этому они и дают согласие на выпуск доп.карт...блин...жесть
У меня тестю - 85. Маме - 78. У обоих есть ноутбуки. У обоих есть Приват24. Да, мои пенсионеры обслуживаются в Приватбанке, потому что тянуть их в Альфу считаю издевательством. Здесь молодые и здоровые не всегда в состоянии разобраться.
И кстати, с допками в Привате чуть попроще.
Не советую, просто констатирую.
Альфа - банк для молодых, здоровых, находчивых и с хорошими(!) нервами.
Да я знаю что в Привате . Был у меня слкчай еще когда Дубилет младший там создавал процессинг я выявил техничный лаг.
Я ЕМУ ЛИЧНО НАПИСАЛ И ЛАГ БЫЛ УСТРАНЕН.
Это я к вопросу коммуникации и эффективности.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 15:51
Карамболь написав: clientage написав: Flamingo написав:
Коллеги подскажите пожалуйста сумма красным в РД когда становится окончательной? То есть после которого часа можно быть уверенным что сегодня уже больше ничего не проведется?
ха-ха
Я сказал себе, шо после 13:00 -- эт окончательная сумма
Но вот када Алка переходила на новый процеХинг, то и в 16:00 шото допроводили и грили, шо так и нада
Последних месяца 3 заметил, шо у меня и после 7:00 сумма уже не меняется
А сейчас можно гасить эту красную сумму копейка в копейку или всё-таки добавлять страховочную гривну чтобы не попасть на РКО по Максимке?
Можно даже не доплачивать 19.90 грн. С какого-то мая Алла видимо устав от претензий "аленей" стала насчитывать комис за обслуживание только если долг по кредитке на РД >20 грн.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 15:51
mephala написав: zzzzzz написав: mephala написав:
допка оформлена на вас по доверенности или как?
Нет, в отделении путем подачи заявления на выпуск допки. Я тоже присутствовал.
стопе. так а как на вас оформили допку без доверенности?
или допка простая а не лично на вас оформленная?
При чем тут доверенность. Владелец счета имеет права выпускать доп.карты путем подачи заявления, и все, при чем тут доверенность.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 15 лип, 2019 15:53
Квесторе_поверніться написав:
Дякую.
Зрозуміло.
Це Ви щось перемудрили.
В Ощаді чи Приваті власник карти сам встановлює ПІН...можливо слід піти цим шляхом.?
В привате все с точностью до наоборот.
Как только мне (владельцу счета) выдают допку - я не могу с ней ничего сделать без будущего владельца карты.
И пин может ставить только владелец дополнительной карты в банкомате, придя тудыть с финансовым телефоном.
В СБ Аллы сидят реально феерические чудаки - спам на вход включили (непонятно зачем, он ни от чего не защищает), пин ставит владелец после написания заявы на выдачу допки.
Подозреваю, что процесс выдачи допки не защищен и недобросовестные сотрудники выпускали допку на левых чуваков.
И чтобы защитится от этого - Алла вместо защиты момента выдачи допки защитила момент выдачи ПИНа к допке
Прэлэстно! прэлестно!
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curiousobro
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Додано: Пон 15 лип, 2019 15:54
Три дні не працює Альфа-Мобайл.
Звертався тричі.
Тричі записували чогось мої ПІБ та номер телефону.
Один раз обіцяли, що "через 30 хвилин з Вами зв'яжуться спеціалісти".
І все...
Це такий "сервіс"?
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Додано: Пон 15 лип, 2019 15:54
zzzzzz написав: mephala написав: zzzzzz написав:
Нет, в отделении путем подачи заявления на выпуск допки. Я тоже присутствовал.
стопе. так а как на вас оформили допку без доверенности?
или допка простая а не лично на вас оформленная?
При чем тут доверенность. Владелец счета имеет права выпускать доп.карты путем подачи заявления, и все, при чем тут доверенность.
выпускать то может. но вот сотрудники банка и ОБЯЗАНЫ отдать ее лично ему в руки.
если это простая допка мне ваши претензии к банку вообще не понятны.
вы требуете от банка пойти на служебное преступление ИМХО предоставив непонятно кому право установить пинкод к карте. да они не имели право вам выдать ее.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 15:57
curiousobro написав: Квесторе_поверніться написав:
Дякую.
Зрозуміло.
Це Ви щось перемудрили.
В Ощаді чи Приваті власник карти сам встановлює ПІН...можливо слід піти цим шляхом.?
В привате все с точностью до наоборот.
Как только мне (владельцу счета) выдают допку - я не могу с ней ничего сделать без будущего владельца карты.
И пин может ставить только владелец дополнительной карты в банкомате, придя тудыть с финансовым телефоном.
В СБ Аллы сидят реально феерические чудаки - спам на вход включили (непонятно зачем, он ни от чего не защищает), пин ставит владелец после написания заявы на выдачу допки.
Подозреваю, что процесс выдачи допки не защищен и недобросовестные сотрудники выпускали допку на левых чуваков.
И чтобы защитится от этого - Алла вместо защиты момента выдачи допки защитила момент выдачи ПИНа к допке
Прэлэстно! прэлестно!
давайте для начала разберемся что это за допка.
а то после последних комментариев топикстартера меня начали терзать смутные сомнения
хотелось бы больше услышать про то как было написано заявление на выпуск этой допки.
Востаннє редагувалось mephala
в Пон 15 лип, 2019 15:58, всього редагувалось 1 раз.
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