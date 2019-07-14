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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73257326732773287329>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:57

  mephala написав:
  zzzzzz написав:Еще вопрос. Вам владелец основного счета уже написал заявление на выпуск карты.

Если я при получении карты получу ПИН, объясните мне пожалуйста, как это отразится на безопасности ? Я тупой. Я не понимаю, объясните мне пожалуйста, как будет нарушена безопасность если владелец карты получит ПИН , ну я не понимаю, ну вот я больше 20 лет юзаю карты трети банков Украины, но я не понимаю как это повлияет на безопасность , ну объясните мне пожулуйста !!!

если бы не кричали а подумали то дошло бы.
этим действием алла сместила ответственность в зону владельца счета.
видать СБ не достаточно того что владелец счета написал заяву.
благодаря данному действию пинкод от карты передает вам не АЛЛА а сам ВЛАДЕЛЕЦ счета.
оценили ловкость кульбита? цель его одна - если вдруг что то пойдет не так при операциях с картами и владелец счета начнет выеживатся (хотя и писал раньше сам заяву) то пинкод владелец сам передал а не алла. это нужно разжевывать еще блин?
тупо прикрывают свое одно место на всякий случай.

Ну или так. Но акцент правильный - сменился момент защиты при выдаче допки.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:58

  Мечтательный бычок написав:Три дні не працює Альфа-Мобайл.
Звертався тричі.
Тричі записували чогось мої ПІБ та номер телефону.
Один раз обіцяли, що "через 30 хвилин з Вами зв'яжуться спеціалісти".
І все...
Це такий "сервіс"?

  Alfa_Bank написав:V2, даний момент вхід до Мобайлу можливий лише з ОС Андроїд 5 і вище. Питання на вирішенні. Вибачте за незручності.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:00

Какое преступление, карта выпущена на меня, я хочу получит пин к карте на мое имя.

Почему я как собственник карты не могу получить пин к своей карте??
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:04

  Мечтательный бычок написав:Три дні не працює Альфа-Мобайл.
Звертався тричі.
Тричі записували чогось мої ПІБ та номер телефону.
Один раз обіцяли, що "через 30 хвилин з Вами зв'яжуться спеціалісти".
І все...
Це такий "сервіс"?

Мечтательный бычок, добрый день. На данный момент вход можно осуществить только при версии Андроид 5.0 и выше. Вопрос на устранении. Если у вас версия выше, напишите детали в ЛС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:07

Насчет смещения момента ответственности. Хорошо помню тот период когда банк гнался за количеством выпушенных карт.

Понавыпускали, молодцы.
Я еще тогда говорил что рост должен быть рациональный, а не принудительный.
Ну так вам и надо. Рагребайте теперь фекалии в которые сами влезли.

Ну а я буду продолжать вас поливать тем в чем вы любите находится.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:08

  zzzzzz написав:Какое преступление, карта выпущена на меня, я хочу получит пин к карте на мое имя.

Почему я как собственник карты не могу получить пин к своей карте??

Потому что в СБ и ИТ Аллы работают хлопцы, которые не могу поставить смс запрос на телефон владельца при заявке на допку, но умеют ставить пин на карту с телефона владельца.

По итогу владелец счета защищен от недобросовестного выпуска допок, а владелец допки - ущемлен в своем праве самому активировать карту.

С одной стороны и неплохо, но для вашей конкретной ситуации - не гуд.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:11

Re: Альфа-Банк

zzzzzz, ПИН-код как бы открывает доступ к счёту, к которому прикреплена карта. Карта Ваша, а счёт нет.

И, кстати, Вы — держатель карты, а сама карта является собственностью банка.

ps Ваша тут истерическая писанина не поможет. За веткой закреплён отзывчивый представитель банка, который много уделяет внимание сопровождению ветки.
Если имеются претензии, то обращайтесь в банк согласно закона. А затем идите далее по инстанции.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:12

  zzzzzz написав:Какое преступление, карта выпущена на меня, я хочу получит пин к карте на мое имя.

Почему я как собственник карты не могу получить пин к своей карте??

раньше вы не писали что карта выпущена на ваше имя. звучало просто "моя карта".
с этим значит разобрались.
тогда значит я прав что алла просто не хочет сама передавать пинкод перекладывая ответственность на владельца счета. сам передал - сам и отвечай.
но ИМХО если нет доверенности то все в банке должен получать сам владелец счета. даже карту оформленную на ваше имя.
Востаннє редагувалось mephala в Пон 15 лип, 2019 16:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:14

  clientage написав:
  protefiks1959 написав:- если я открою депо

в какой валюте, на какую сумму?
гривна, 150
Спецназ Саакашвили!!!
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protefiks1959
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:15

Re: Альфа-Банк

Никого не хочу троллить (хотя полностью согласен с позицией v57), но в связи с наблюдающимся тут сегодня "исходом фекального потока" хочу просто отметить, что "в чужой монастырь со своим уставом не ходят". Да есть в работе у Аллы много нелогичностей, надуманностей и т.п., но при всем при этом это установленные банком правила, которым нужно либо подчиниться, либо не работать с этим банком.
А сам банк неплохой и даже интересный ;).
Востаннє редагувалось Flamingo в Пон 15 лип, 2019 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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