zzzzzz написав:Еще вопрос. Вам владелец основного счета уже написал заявление на выпуск карты.
Если я при получении карты получу ПИН, объясните мне пожалуйста, как это отразится на безопасности ? Я тупой. Я не понимаю, объясните мне пожалуйста, как будет нарушена безопасность если владелец карты получит ПИН , ну я не понимаю, ну вот я больше 20 лет юзаю карты трети банков Украины, но я не понимаю как это повлияет на безопасность , ну объясните мне пожулуйста !!!
если бы не кричали а подумали то дошло бы. этим действием алла сместила ответственность в зону владельца счета. видать СБ не достаточно того что владелец счета написал заяву. благодаря данному действию пинкод от карты передает вам не АЛЛА а сам ВЛАДЕЛЕЦ счета. оценили ловкость кульбита? цель его одна - если вдруг что то пойдет не так при операциях с картами и владелец счета начнет выеживатся (хотя и писал раньше сам заяву) то пинкод владелец сам передал а не алла. это нужно разжевывать еще блин? тупо прикрывают свое одно место на всякий случай.
Ну или так. Но акцент правильный - сменился момент защиты при выдаче допки.
Мечтательный бычок написав:Три дні не працює Альфа-Мобайл. Звертався тричі. Тричі записували чогось мої ПІБ та номер телефону. Один раз обіцяли, що "через 30 хвилин з Вами зв'яжуться спеціалісти". І все... Це такий "сервіс"?
Alfa_Bank написав:V2, даний момент вхід до Мобайлу можливий лише з ОС Андроїд 5 і вище. Питання на вирішенні. Вибачте за незручності.
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Мечтательный бычок написав:Три дні не працює Альфа-Мобайл. Звертався тричі. Тричі записували чогось мої ПІБ та номер телефону. Один раз обіцяли, що "через 30 хвилин з Вами зв'яжуться спеціалісти". І все... Це такий "сервіс"?
Мечтательный бычок, добрый день. На данный момент вход можно осуществить только при версии Андроид 5.0 и выше. Вопрос на устранении. Если у вас версия выше, напишите детали в ЛС.
zzzzzz, ПИН-код как бы открывает доступ к счёту, к которому прикреплена карта. Карта Ваша, а счёт нет.
И, кстати, Вы — держатель карты, а сама карта является собственностью банка.
ps Ваша тут истерическая писанина не поможет. За веткой закреплён отзывчивый представитель банка, который много уделяет внимание сопровождению ветки. Если имеются претензии, то обращайтесь в банк согласно закона. А затем идите далее по инстанции.
zzzzzz написав:Какое преступление, карта выпущена на меня, я хочу получит пин к карте на мое имя.
Почему я как собственник карты не могу получить пин к своей карте??
раньше вы не писали что карта выпущена на ваше имя. звучало просто "моя карта". с этим значит разобрались. тогда значит я прав что алла просто не хочет сама передавать пинкод перекладывая ответственность на владельца счета. сам передал - сам и отвечай. но ИМХО если нет доверенности то все в банке должен получать сам владелец счета. даже карту оформленную на ваше имя.
Востаннє редагувалось mephala в Пон 15 лип, 2019 16:15, всього редагувалось 1 раз.
Никого не хочу троллить (хотя полностью согласен с позицией v57), но в связи с наблюдающимся тут сегодня "исходом фекального потока" хочу просто отметить, что "в чужой монастырь со своим уставом не ходят". Да есть в работе у Аллы много нелогичностей, надуманностей и т.п., но при всем при этом это установленные банком правила, которым нужно либо подчиниться, либо не работать с этим банком. А сам банк неплохой и даже интересный .
Востаннє редагувалось Flamingo в Пон 15 лип, 2019 16:32, всього редагувалось 1 раз.