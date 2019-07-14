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Альфа-Банк
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Додано: Пон 15 лип, 2019 16:16
Альфа-Банк, при подаче документов на оформление допкарты на 3-е лицо владелец счёта и 3-е лицо подписывали соглашение, то что допкарту получит 3-е лицо, а ПИН-код от неё — владелец счёта?
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Додано: Пон 15 лип, 2019 16:20
mephala написав: zzzzzz написав:
Какое преступление, карта выпущена на меня, я хочу получит пин к карте на мое имя.
Почему я как собственник карты не могу получить пин к своей карте??
раньше вы не писали что карта выпущена на ваше имя. звучало просто "моя карта".
с этим значит разобрались.
тогда значит я прав что алла просто не хочет сама передавать пинкод перекладывая ответственность на владельца счета. сам передал - сам и отвечай.
но ИМХО если нет доверенности то все в банке должен получать сам владелец счета. даже карту оформленную на ваше имя.
Выходит что так.
Как интересно что коллеги на ветке описали интересные подробности про выпуск доп карт.
Коллеги, расскажите пожалуйста, когда появился этот прикол с выпуском допок, и продолжает ли он сейчас работать без телефонного подтвержления ?
Востаннє редагувалось zzzzzz
в Пон 15 лип, 2019 16:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 16:20
zzzzzz написав:
Какое преступление, карта выпущена на меня, я хочу получит пин к карте на мое имя.
Почему я как собственник карты не могу получить пин к своей карте??
а теперь представьте себе что это заявление написал не сам владелец счета а недобросовестный сотрудник банка левой ногой.
и сам же активировал карту без ведома владельца с левого телефона.
и стырил деньги.
как вам такая схема если первоначальный пинкод от допки передать не владельцу счета?
ЗЫ
я допки активировал через МАБ. даже не думал что могут быть какие то проблемы с этим у народа.
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mephala
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Додано: Пон 15 лип, 2019 16:24
они карту отсылают по укр почте, а пин-кода там нету. Активировать можно только через МБ. Карту могут дать кому угодно, но активировать ее не сможет никто, только через МБ.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: Пон 15 лип, 2019 16:25
mephala написав: zzzzzz написав:
Какое преступление, карта выпущена на меня, я хочу получит пин к карте на мое имя.
Почему я как собственник карты не могу получить пин к своей карте??
а теперь представьте себе что это заявление написал не сам владелец счета а недобросовестный сотрудник банка левой ногой.
и сам же активировал карту без ведома владельца с левого телефона.
и стырил деньги.
как вам такая схема если первоначальный пинкод от допки передать не владельцу счета?
1. Активировать пин при помощи финансового телефона влалельца карты ( не счета )
2. Запретить выпуск доп.карт.
Но ведь проблема изначально пошла от рукожопости сб
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Додано: Пон 15 лип, 2019 16:25
mephala написав: ol_zy написав:
Недавно их гестапо меня срезало на мейле. Я ему говорю - у меня 3 мейла, на один выписки приходят (самый первый еще на mail.ru), второй куда всякие рассылки (я вроде его в какой-то анкете когда-то указал - он был простой) и третий который указал при повторной регистрации в МАБе и теперь туда мейлы о входе валят, так вам какой назвать? Могу все три. Ответ убил - нет назовите тот, что у меня записан... назвал два - он говорит выберите один из них. Ну я выбрал тот, куда выписки приходят - не угадал. Все мол через сутки можете звонить повторно, или в банк с паспортом. А это пт вечер...
Но получилось через несколько минут разлочить карту - оказалось 3д - не был подключен при перевыпуске.
Если кому интересно как - пишите в ЛС.
офпред говорила что можно вопрос про мыло заменить другим критерием.
не предлагали пропустить этот вопрос ответив на другой?
Нет - потребовал выбрать один адрес и радостно сообщил, что я теперь могу позвонить через сутки...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Пон 15 лип, 2019 16:26
mephala написав: zzzzzz написав:
Какое преступление, карта выпущена на меня, я хочу получит пин к карте на мое имя.
Почему я как собственник карты не могу получить пин к своей карте??
а теперь представьте себе что это заявление написал не сам владелец счета а недобросовестный сотрудник банка левой ногой.
и сам же активировал карту без ведома владельца с левого телефона.
и стырил деньги.
как вам такая схема если первоначальный пинкод от допки передать не владельцу счета?
ЗЫ
я допки активировал через МАБ. даже не думал что могут быть какие то проблемы с этим у народа.
То есть вы заходили в маб который вам не принадлежит ? Шах и мат безопасности ))))
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zzzzzz
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Додано: Пон 15 лип, 2019 16:40
Только что позвонил менеджер и сказал что плевать руководство хотело на твои проблемы. Можешь написать жалобу в письмннном виде, но нам на нее тоже наплевать. Как и на тебя да и вообще проблемы презренных плебеев Цезаря не гребут )))
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Додано: Пон 15 лип, 2019 16:44
zzzzzz написав:
Только что позвонил менеджер и сказал что плевать руководство хотело на твои проблемы. Можешь написать жалобу в письмннном виде, но нам на нее тоже наплевать. Как и на тебя да и вообще проблемы презренных плебеев Цезаря не гребут )))
Занавес
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Додано: Пон 15 лип, 2019 16:45
zzzzzz написав:
Только что позвонил менеджер и сказал что плевать руководство хотело на твои проблемы. Можешь написать жалобу в письмннном виде, но нам на нее тоже наплевать. Как и на тебя да и вообще проблемы презренных плебеев Цезаря не гребут )))
Вы можете немедленно облегчить себе и другим жизнь.
А именно - прекратив истерить и закрыв все счета и карты в этом презренном вами банке прям завтра.
Это однозначно укажет, что вы человек не только слова, но и дела.
Если вы таки дальше будете после этого истерить - ваш диагноз будет однозначен.
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