Недавно их гестапо меня срезало на мейле. Я ему говорю - у меня 3 мейла, на один выписки приходят (самый первый еще на mail.ru), второй куда всякие рассылки (я вроде его в какой-то анкете когда-то указал - он был простой) и третий который указал при повторной регистрации в МАБе и теперь туда мейлы о входе валят, так вам какой назвать? Могу все три. Ответ убил - нет назовите тот, что у меня записан... назвал два - он говорит выберите один из них. Ну я выбрал тот, куда выписки приходят - не угадал. Все мол через сутки можете звонить повторно, или в банк с паспортом. А это пт вечер...Но получилось через несколько минут разлочить карту - оказалось 3д - не был подключен при перевыпуске.Если кому интересно как - пишите в ЛС.