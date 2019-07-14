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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7326732773287329

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:49

  zzzzzz написав:Только что позвонил менеджер и сказал что плевать руководство хотело на твои проблемы. Можешь написать жалобу в письмннном виде, но нам на нее тоже наплевать. Как и на тебя да и вообще проблемы презренных плебеев Цезаря не гребут )))

а вы серьёзно ожидали, что получите другой ответ?... :)

не забывайте в какой стране вы живёте...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:49

  curiousobro написав:
  zzzzzz написав:Только что позвонил менеджер и сказал что плевать руководство хотело на твои проблемы. Можешь написать жалобу в письмннном виде, но нам на нее тоже наплевать. Как и на тебя да и вообще проблемы презренных плебеев Цезаря не гребут )))

Вы можете немедленно облегчить себе и другим жизнь.

А именно - прекратив истерить и закрыв все счета и карты в этом презренном вами банке прям завтра.

Это однозначно укажет, что вы человек не только слова, но и дела.
Если вы таки дальше будете после этого истерить - ваш диагноз будет однозначен.


Давайте сделаем по другому, вы мне не будете давать советы, а я вам не буду говорить куда вам идти со своими советами, ок ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:52

  Cler написав:
  zzzzzz написав:Только что позвонил менеджер и сказал что плевать руководство хотело на твои проблемы. Можешь написать жалобу в письмннном виде, но нам на нее тоже наплевать. Как и на тебя да и вообще проблемы презренных плебеев Цезаря не гребут )))

а вы серьёзно ожидали, что получите другой ответ?... :)

не забывайте в какой стране вы живёте...


С Дубилетом общался лично, с Савощенко обшался, с СЕО Укргаза общался лично.

С региональными ПУМБА,Форварда общался.

Ничего, я еще по личным контактам поищу этого Цезаря ))) давно я таких Цезарей не встречал )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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5
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:57

  Alfa_Bank написав:
  EvgCapp написав:
  proftpd66 написав:zzzzzz

в этой банке всегда скрытая комиссия. Школота может базу данных украсть и по телефону менять пины. Может они убрали из-за этого замену пина по телефону.

п2п без комиссии.

единственное можно купить презы какие-то и будет кешбэк 5000грн в месяц :)


Не, банк хороший..
просто, как любил говорить КХ: "пані Ала - панянка гонорова", не утверждаю, что дословно точно, но типа того.
И очень много зависит от менеджера, который Вас ведет, полтора года я тоже тыкался-мыкался пока не попал к Веронике с отд. на Л.Толстого(Киев) и жизнь наладилась.. :)
Недавно у меня пытались перехватить моб. номер и соответственно МАБ, она оперативненько заблокировала карты, счета, пока я решал свои проблемы, а потом также быстро все открыла. А на прошлой неделе пошли с другом открывать счета в отд. на Подоле,- в итоге убили час времени и снова пришлось обращаться к своему менеджеру.
Пользуясь случаем прошу оф.преда поставить вопрос перед руководством о поощрении вышеуказанного сотрудника к примеру премией, а то какие-то награды за успешный труд на столе у нее уже есть, но за них же в отпуск не поедешь..
да и чулки и помада сейчас дорогие..

EvgCapp, добрый день. Спасибо за отзыв. Передам руководству.

Alfa_Bank, підтримую. Вероніці премію :!:
mixa
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 17:03

zzzzzz, а Ви майстер чинити шкандаль. :)
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