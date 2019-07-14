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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 16:49
zzzzzz написав:
Только что позвонил менеджер и сказал что плевать руководство хотело на твои проблемы. Можешь написать жалобу в письмннном виде, но нам на нее тоже наплевать. Как и на тебя да и вообще проблемы презренных плебеев Цезаря не гребут )))
а вы серьёзно ожидали, что получите другой ответ?...
не забывайте в какой стране вы живёте...
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Додано: Пон 15 лип, 2019 16:49
curiousobro написав: zzzzzz написав:
Только что позвонил менеджер и сказал что плевать руководство хотело на твои проблемы. Можешь написать жалобу в письмннном виде, но нам на нее тоже наплевать. Как и на тебя да и вообще проблемы презренных плебеев Цезаря не гребут )))
Вы можете немедленно облегчить себе и другим жизнь.
А именно - прекратив истерить и закрыв все счета и карты в этом презренном вами банке прям завтра.
Это однозначно укажет, что вы человек не только слова, но и дела.
Если вы таки дальше будете после этого истерить - ваш диагноз будет однозначен.
Давайте сделаем по другому, вы мне не будете давать советы, а я вам не буду говорить куда вам идти со своими советами, ок ?
Живите своим умом!
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Додано: Пон 15 лип, 2019 16:52
Cler написав: zzzzzz написав:
Только что позвонил менеджер и сказал что плевать руководство хотело на твои проблемы. Можешь написать жалобу в письмннном виде, но нам на нее тоже наплевать. Как и на тебя да и вообще проблемы презренных плебеев Цезаря не гребут )))
а вы серьёзно ожидали, что получите другой ответ?...
не забывайте в какой стране вы живёте...
С Дубилетом общался лично, с Савощенко обшался, с СЕО Укргаза общался лично.
С региональными ПУМБА,Форварда общался.
Ничего, я еще по личным контактам поищу этого Цезаря ))) давно я таких Цезарей не встречал )))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 15 лип, 2019 16:57
Alfa_Bank
Alfa_Bank написав: EvgCapp написав: proftpd66 написав:zzzzzz
в этой банке всегда скрытая комиссия. Школота может базу данных украсть и по телефону менять пины. Может они убрали из-за этого замену пина по телефону.
п2п без комиссии.
единственное можно купить презы какие-то и будет кешбэк 5000грн в месяц
Не, банк хороший..
просто, как любил говорить КХ: "пані Ала - панянка гонорова", не утверждаю, что дословно точно, но типа того.
И очень много зависит от менеджера, который Вас ведет, полтора года я тоже тыкался-мыкался пока не попал к Веронике с отд. на Л.Толстого(Киев) и жизнь наладилась..
Недавно у меня пытались перехватить моб. номер и соответственно МАБ, она оперативненько заблокировала карты, счета, пока я решал свои проблемы, а потом также быстро все открыла. А на прошлой неделе пошли с другом открывать счета в отд. на Подоле,- в итоге убили час времени и снова пришлось обращаться к своему менеджеру.
Пользуясь случаем прошу оф.преда поставить вопрос перед руководством о поощрении вышеуказанного сотрудника к примеру премией, а то какие-то награды за успешный труд на столе у нее уже есть, но за них же в отпуск не поедешь..
да и чулки и помада сейчас дорогие..
EvgCapp, добрый день. Спасибо за отзыв. Передам руководству.
, підтримую. Вероніці премію
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Додано: Пон 15 лип, 2019 17:03
zzzzzz
, а Ви майстер чинити шкандаль.
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