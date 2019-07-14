zzzzzz написав:Только что позвонил менеджер и сказал что плевать руководство хотело на твои проблемы. Можешь написать жалобу в письмннном виде, но нам на нее тоже наплевать. Как и на тебя да и вообще проблемы презренных плебеев Цезаря не гребут )))
Вы можете немедленно облегчить себе и другим жизнь.
А именно - прекратив истерить и закрыв все счета и карты в этом презренном вами банке прям завтра.
Это однозначно укажет, что вы человек не только слова, но и дела. Если вы таки дальше будете после этого истерить - ваш диагноз будет однозначен.
Давайте сделаем по другому, вы мне не будете давать советы, а я вам не буду говорить куда вам идти со своими советами, ок ?
zzzzzz написав:Только что позвонил менеджер и сказал что плевать руководство хотело на твои проблемы. Можешь написать жалобу в письмннном виде, но нам на нее тоже наплевать. Как и на тебя да и вообще проблемы презренных плебеев Цезаря не гребут )))
а вы серьёзно ожидали, что получите другой ответ?...
не забывайте в какой стране вы живёте...
С Дубилетом общался лично, с Савощенко обшался, с СЕО Укргаза общался лично.
С региональными ПУМБА,Форварда общался.
Ничего, я еще по личным контактам поищу этого Цезаря ))) давно я таких Цезарей не встречал )))
в этой банке всегда скрытая комиссия. Школота может базу данных украсть и по телефону менять пины. Может они убрали из-за этого замену пина по телефону.
п2п без комиссии.
единственное можно купить презы какие-то и будет кешбэк 5000грн в месяц
Не, банк хороший.. просто, как любил говорить КХ: "пані Ала - панянка гонорова", не утверждаю, что дословно точно, но типа того. И очень много зависит от менеджера, который Вас ведет, полтора года я тоже тыкался-мыкался пока не попал к Веронике с отд. на Л.Толстого(Киев) и жизнь наладилась.. Недавно у меня пытались перехватить моб. номер и соответственно МАБ, она оперативненько заблокировала карты, счета, пока я решал свои проблемы, а потом также быстро все открыла. А на прошлой неделе пошли с другом открывать счета в отд. на Подоле,- в итоге убили час времени и снова пришлось обращаться к своему менеджеру. Пользуясь случаем прошу оф.преда поставить вопрос перед руководством о поощрении вышеуказанного сотрудника к примеру премией, а то какие-то награды за успешный труд на столе у нее уже есть, но за них же в отпуск не поедешь.. да и чулки и помада сейчас дорогие..
EvgCapp, добрый день. Спасибо за отзыв. Передам руководству.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
zzzzzz написав:Только что позвонил менеджер и сказал что плевать руководство хотело на твои проблемы. Можешь написать жалобу в письмннном виде, но нам на нее тоже наплевать. Как и на тебя да и вообще проблемы презренных плебеев Цезаря не гребут )))
а вы серьёзно ожидали, что получите другой ответ?...
не забывайте в какой стране вы живёте...
С Дубилетом общался лично, с Савощенко обшался, с СЕО Укргаза общался лично.
С региональными ПУМБА,Форварда общался.
Ничего, я еще по личным контактам поищу этого Цезаря ))) давно я таких Цезарей не встречал )))
zzzzzz написав:Какое преступление, карта выпущена на меня, я хочу получит пин к карте на мое имя.
Почему я как собственник карты не могу получить пин к своей карте??
а теперь представьте себе что это заявление написал не сам владелец счета а недобросовестный сотрудник банка левой ногой. и сам же активировал карту без ведома владельца с левого телефона. и стырил деньги. как вам такая схема если первоначальный пинкод от допки передать не владельцу счета?
1. Активировать пин при помощи финансового телефона влалельца карты ( не счета )
2. Запретить выпуск доп.карт.
Но ведь проблема изначально пошла от рукожопости сб
еще раз. в случае проблем претензии к банку выдвинет владелец СЧЕТА. доверенности на управление деньгими на счете у вас нету. потому банк и хочет передавать только владельцу счета пинкод. вы как владелец карты просто сбоку припеку что бы в магазине не получили от ворот поворот.
zzzzzz написав:Какое преступление, карта выпущена на меня, я хочу получит пин к карте на мое имя.
Почему я как собственник карты не могу получить пин к своей карте??
а теперь представьте себе что это заявление написал не сам владелец счета а недобросовестный сотрудник банка левой ногой. и сам же активировал карту без ведома владельца с левого телефона. и стырил деньги. как вам такая схема если первоначальный пинкод от допки передать не владельцу счета?
ЗЫ я допки активировал через МАБ. даже не думал что могут быть какие то проблемы с этим у народа.
То есть вы заходили в маб который вам не принадлежит ? Шах и мат безопасности ))))
zzzzzz написав:Только что позвонил менеджер и сказал что плевать руководство хотело на твои проблемы. Можешь написать жалобу в письмннном виде, но нам на нее тоже наплевать. Как и на тебя да и вообще проблемы презренных плебеев Цезаря не гребут )))
менять правила безопасности по одному клиенту не будут. это было понятно изначально. банк просто считает сколько потеряет с вашим уходом и сколько потеряет если ослабит безопасность. ниче личного как говорится. я вам был уже описал как легко можно красть деньги если дать возможность активировать карты на левых номерах.