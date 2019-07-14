zzzzzz написав:Только что позвонил менеджер и сказал что плевать руководство хотело на твои проблемы. Можешь написать жалобу в письмннном виде, но нам на нее тоже наплевать. Как и на тебя да и вообще проблемы презренных плебеев Цезаря не гребут )))
Вы можете немедленно облегчить себе и другим жизнь.
А именно - прекратив истерить и закрыв все счета и карты в этом презренном вами банке прям завтра.
Это однозначно укажет, что вы человек не только слова, но и дела. Если вы таки дальше будете после этого истерить - ваш диагноз будет однозначен.
Давайте сделаем по другому, вы мне не будете давать советы, а я вам не буду говорить куда вам идти со своими советами, ок ?
Из вашего ответа таки совершенно непонятно - Вы таки прекратите дела с банком, в котором к вам относятся как к презренному плебею и всем на вас наплевать (ваши слова)?
zzzzzz написав:И кто это такой умный у вас что решил что я как владелец карты ДОЛЖЕН кому-то ПИН говорить ? Мой ПИН это конфиденциальная информация которую я НЕ ОБЯЗАН НИКОМУ ПЕРЕДАВАТЬ !!
я тоже был немного в а...х..у когда оформлял допку на жену. Алла решила шо я обязательно должен знать пин жены. но я забил))) ...на такую мелочь. как оказалось после если сменить номер альфа -чек в ИБ - то это совсем не значит шо 3д или смс про операции перестанут приходить на старый номер ... они начнут приходить просто рандомно то на старый (которым человек возможно не пользуеться) - то на новый))) вот где веселье)))
uaprofi написав:а если задолженность 500 грн., можно пополнить кредитку на 10К шобы было без комиссии?
ИМХО проще завести комфорт или ощадный.
Лучше Ощадный. На него мзда за пополнение менее 4к не распространяется вроде и с него пополнение кредиток онлайн и в тот же день.
Правда придется отсидеть очередь к менеджеру, чтобы получить бамажку на пополнение ощадного в кассе.
у ощадного в отделении не снижаемый остаток 1000 если открывать в МАБе то 100 но что бы открыть в МАБе это или с кредитки или опять с комфорта. комфорт прекрасно пополняется в банкоматах с кэшином без мзды. и потом СЕПом кидается на кредитку если нету ощадника. вобщем можно и так и так. у меня они оба есть.
zzzzzz написав:И кто это такой умный у вас что решил что я как владелец карты ДОЛЖЕН кому-то ПИН говорить ? Мой ПИН это конфиденциальная информация которую я НЕ ОБЯЗАН НИКОМУ ПЕРЕДАВАТЬ !!
я тоже был немного в а...х..у когда оформлял допку на жену. Алла решила шо я обязательно должен знать пин жены. но я забил))) ...на такую мелочь. как оказалось после если сменить номер альфа -чек в ИБ - то это совсем не значит шо 3д или смс про операции перестанут приходить на старый номер ... они начнут приходить просто рандомно то на старый (которым человек возможно не пользуеться) - то на новый))) вот где веселье)))
вообще то изначально пинкода нету у владельца карты. так что зззз не прав. изначально передавать владельцу карты нечего. алла хочет что бы пинкод стартовый установил владелец счета и алла хочет быть уверена что карта запускается в работу с ведома владельца счета. и уже сам владелец счета передал стартовый пинкод владельцу карты. так что не нужно путать порядок действий который требует алла.
curiousobro написав: Из вашего ответа таки совершенно непонятно - Вы таки прекратите дела с банком, в котором к вам относятся как к презренному плебею и всем на вас наплевать (ваши слова)?
ИМХО бессмысленно ждать логичных и конструктивных действий от человека включившего "фекаломет". И чем больше ему задавать вопросов тем дольше он его не выключит. Неужели не понятно, что ему не хватает банального общения - ведь дубилеты звонить перестали, сео газмяса тоже, уже и аллыны региональные менеджеры игнорят. Остаётся интырнет
mephala написав:ИМХО проще завести комфорт или ощадный.
Лучше Ощадный. На него мзда за пополнение менее 4к не распространяется вроде и с него пополнение кредиток онлайн и в тот же день.
Правда придется отсидеть очередь к менеджеру, чтобы получить бамажку на пополнение ощадного в кассе.
у ощадного в отделении не снижаемый остаток 1000 если открывать в МАБе то 100 но что бы открыть в МАБе это или с кредитки или опять с комфорта. комфорт прекрасно пополняется в банкоматах с кэшином без мзды. и потом СЕПом кидается на кредитку если нету ощадника. вобщем можно и так и так. у меня они оба есть.
Если связка - то воопче идеально. Не во всех отделениях есть кешины, но во всех есть кассы. Кстати, никогда не пробовал пополнять ощадный по номеру счеты в кешинах. Надо попробовать.
curiousobro написав: Из вашего ответа таки совершенно непонятно - Вы таки прекратите дела с банком, в котором к вам относятся как к презренному плебею и всем на вас наплевать (ваши слова)?
ИМХО бессмысленно ждать логичных и конструктивных действий от человека включившего "фекаломет". И чем больше ему задавать вопросов тем дольше он его не выключит. Неужели не понятно, что ему не хватает банального общения - ведь дубилеты звонить перестали, сео газмяса тоже, уже и аллыны региональные менеджеры игнорят. Остаётся интырнет
Цель была прекратить истерику. Вообще-то камрада zzzzz очень интересно читать на валютной и овгзшной ветке. Но тут шото остапа понесло