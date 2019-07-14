RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7328732973307331>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 17:44

  zzzzzz написав:
  curiousobro написав:
  zzzzzz написав:Только что позвонил менеджер и сказал что плевать руководство хотело на твои проблемы. Можешь написать жалобу в письмннном виде, но нам на нее тоже наплевать. Как и на тебя да и вообще проблемы презренных плебеев Цезаря не гребут )))

Вы можете немедленно облегчить себе и другим жизнь.

А именно - прекратив истерить и закрыв все счета и карты в этом презренном вами банке прям завтра.

Это однозначно укажет, что вы человек не только слова, но и дела.
Если вы таки дальше будете после этого истерить - ваш диагноз будет однозначен.


Давайте сделаем по другому, вы мне не будете давать советы, а я вам не буду говорить куда вам идти со своими советами, ок ?


Из вашего ответа таки совершенно непонятно - Вы таки прекратите дела с банком, в котором к вам относятся как к презренному плебею и всем на вас наплевать (ваши слова)?
curiousobro
 
Повідомлень: 2167
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 17:49

  mephala написав:
  uaprofi написав:а если задолженность 500 грн., можно пополнить кредитку на 10К шобы было без комиссии?

ИМХО проще завести комфорт или ощадный.

Лучше Ощадный. На него мзда за пополнение менее 4к не распространяется вроде и с него пополнение кредиток онлайн и в тот же день. :)

Правда придется отсидеть очередь к менеджеру, чтобы получить бамажку на пополнение ощадного в кассе.
curiousobro
 
Повідомлень: 2167
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 17:53

  zzzzzz написав:И кто это такой умный у вас что решил что я как владелец карты ДОЛЖЕН кому-то ПИН говорить ? Мой ПИН это конфиденциальная информация которую я НЕ ОБЯЗАН НИКОМУ ПЕРЕДАВАТЬ !!


я тоже был немного в а...х..у когда оформлял допку на жену. Алла решила шо я обязательно должен знать пин жены. но я забил))) ...на такую мелочь.
как оказалось после если сменить номер альфа -чек в ИБ - то это совсем не значит шо 3д или смс про операции перестанут приходить на старый номер ... они начнут приходить просто рандомно то на старый (которым человек возможно не пользуеться) - то на новый))) вот где веселье)))
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2708
З нами з: 21.04.11
Подякував: 431 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 17:57

  curiousobro написав:
  mephala написав:
  uaprofi написав:а если задолженность 500 грн., можно пополнить кредитку на 10К шобы было без комиссии?

ИМХО проще завести комфорт или ощадный.

Лучше Ощадный. На него мзда за пополнение менее 4к не распространяется вроде и с него пополнение кредиток онлайн и в тот же день. :)

Правда придется отсидеть очередь к менеджеру, чтобы получить бамажку на пополнение ощадного в кассе.

у ощадного в отделении не снижаемый остаток 1000
если открывать в МАБе то 100
но что бы открыть в МАБе это или с кредитки или опять с комфорта.
комфорт прекрасно пополняется в банкоматах с кэшином без мзды.
и потом СЕПом кидается на кредитку если нету ощадника.
вобщем можно и так и так. у меня они оба есть.
mephala
 
Повідомлень: 4892
З нами з: 07.04.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:02

  uaprofi написав:
  zzzzzz написав:И кто это такой умный у вас что решил что я как владелец карты ДОЛЖЕН кому-то ПИН говорить ? Мой ПИН это конфиденциальная информация которую я НЕ ОБЯЗАН НИКОМУ ПЕРЕДАВАТЬ !!


я тоже был немного в а...х..у когда оформлял допку на жену. Алла решила шо я обязательно должен знать пин жены. но я забил))) ...на такую мелочь.
как оказалось после если сменить номер альфа -чек в ИБ - то это совсем не значит шо 3д или смс про операции перестанут приходить на старый номер ... они начнут приходить просто рандомно то на старый (которым человек возможно не пользуеться) - то на новый))) вот где веселье)))

вообще то изначально пинкода нету у владельца карты. так что зззз не прав. изначально передавать владельцу карты нечего. алла хочет что бы пинкод стартовый установил владелец счета и алла хочет быть уверена что карта запускается в работу с ведома владельца счета. и уже сам владелец счета передал стартовый пинкод владельцу карты. так что не нужно путать порядок действий который требует алла.
mephala
 
Повідомлень: 4892
З нами з: 07.04.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:03

  curiousobro написав:
Из вашего ответа таки совершенно непонятно - Вы таки прекратите дела с банком, в котором к вам относятся как к презренному плебею и всем на вас наплевать (ваши слова)?

ИМХО бессмысленно ждать логичных и конструктивных действий от человека включившего "фекаломет". И чем больше ему задавать вопросов тем дольше он его не выключит. Неужели не понятно, что ему не хватает банального общения - ведь дубилеты звонить перестали, сео газмяса тоже, уже и аллыны региональные менеджеры игнорят. Остаётся интырнет :)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2400
З нами з: 20.03.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:04

  mephala написав:
  curiousobro написав:
  mephala написав:ИМХО проще завести комфорт или ощадный.

Лучше Ощадный. На него мзда за пополнение менее 4к не распространяется вроде и с него пополнение кредиток онлайн и в тот же день. :)

Правда придется отсидеть очередь к менеджеру, чтобы получить бамажку на пополнение ощадного в кассе.

у ощадного в отделении не снижаемый остаток 1000
если открывать в МАБе то 100
но что бы открыть в МАБе это или с кредитки или опять с комфорта.
комфорт прекрасно пополняется в банкоматах с кэшином без мзды.
и потом СЕПом кидается на кредитку если нету ощадника.
вобщем можно и так и так. у меня они оба есть.

Если связка - то воопче идеально.
Не во всех отделениях есть кешины, но во всех есть кассы.
Кстати, никогда не пробовал пополнять ощадный по номеру счеты в кешинах.
Надо попробовать.
curiousobro
 
Повідомлень: 2167
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:08

  Flamingo написав:
  curiousobro написав:
Из вашего ответа таки совершенно непонятно - Вы таки прекратите дела с банком, в котором к вам относятся как к презренному плебею и всем на вас наплевать (ваши слова)?

ИМХО бессмысленно ждать логичных и конструктивных действий от человека включившего "фекаломет". И чем больше ему задавать вопросов тем дольше он его не выключит. Неужели не понятно, что ему не хватает банального общения - ведь дубилеты звонить перестали, сео газмяса тоже, уже и аллыны региональные менеджеры игнорят. Остаётся интырнет :)

Цель была прекратить истерику. Вообще-то камрада zzzzz очень интересно читать на валютной и овгзшной ветке. Но тут шото остапа понесло :)
curiousobro
 
Повідомлень: 2167
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:13

  curiousobro написав:В СБ Аллы сидят реально феерические чудаки - спам на вход включили (непонятно зачем, он ни от чего не защищает),


зато Вам всегда смогут сказать - Вы же сообщение на мейл получали?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2708
З нами з: 21.04.11
Подякував: 431 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:28

  uaprofi написав:а если задолженность 500 грн., можно пополнить кредитку на 10К шобы было без комиссии?


господа!
напишите можно ли? или никто не пробовал?
т.е. если задолженость по кредитке 500 грн, а я принесу в касу 10К,
кредитка пополнится? на ней будет доступна сумма КЛ+9500 после пополнения?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2708
З нами з: 21.04.11
Подякував: 431 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7328732973307331>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kgromadskiy, liliya_logical, ramaz, rudnitep і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1289, 1290, 1291
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12900 1825892
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2019 17:53
Goodman
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3461, 3462, 3463
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34620 4276966
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2019 15:25
jay2004
Идея Банк 1 ... 1625, 1626, 1627
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16262 2311005
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2019 15:25
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73301)
15.07.2019 19:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.