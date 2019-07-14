Додано: Пон 15 лип, 2019 17:53

zzzzzz написав: И кто это такой умный у вас что решил что я как владелец карты ДОЛЖЕН кому-то ПИН говорить ? Мой ПИН это конфиденциальная информация которую я НЕ ОБЯЗАН НИКОМУ ПЕРЕДАВАТЬ !! И кто это такой умный у вас что решил что я как владелец карты ДОЛЖЕН кому-то ПИН говорить ? Мой ПИН это конфиденциальная информация которую я НЕ ОБЯЗАН НИКОМУ ПЕРЕДАВАТЬ !!

я тоже был немного в а...х..у когда оформлял допку на жену. Алла решила шо я обязательно должен знать пин жены. но я забил))) ...на такую мелочь.как оказалось после если сменить номер альфа -чек в ИБ - то это совсем не значит шо 3д или смс про операции перестанут приходить на старый номер ... они начнут приходить просто рандомно то на старый (которым человек возможно не пользуеться) - то на новый))) вот где веселье)))