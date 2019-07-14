Альфа-Банк
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Додано: Пон 15 лип, 2019 18:34
uaprofi написав: uaprofi написав:
а если задолженность 500 грн., можно пополнить кредитку на 10К шобы было без комиссии?
господа!
напишите можно ли? или никто не пробовал?
т.е. если задолженость по кредитке 500 грн, а я принесу в касу 10К,
кредитка пополнится? на ней будет доступна сумма КЛ+9500 после пополнения?
Да, можно. Но я не совсем понимаю смысл данной операции.
Вам предстоит оплата покупки, которая гораздо больше кредитного лимита, и Вы решили частично оплатить своими средствами, да?
Если речь лишь о том, что надо обойти комиссию, то есть два варианта:
1. Завести дебетную карту (например, "Комфорт"), которая пополняется без комиссии.
2. Открыть "Ощадный", который пополнить через кассу, а с него снять на кредитку.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 18:42
uaprofi написав:господа! напишите можно ли? или никто не пробовал? т.е. если задолженость по кредитке 500 грн, а я принесу в касу 10К, кредитка пополнится? на ней будет доступна сумма КЛ+9500 после пополнения?
Так. Але витрачати свої кошти, коли є кредитні не зовсім раціонально)) Свої без комісу потім так просто, як з пакетних карт чи ощадного не виведете,
stryzhko
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Додано: Пон 15 лип, 2019 18:44
Искатель
предстоит оплата покупки, которая больше кредитного лимита, и Вы решили частично оплатить своими средствами, да?
да
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uaprofi
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Додано: Пон 15 лип, 2019 18:46
mephala написав: zzzzzz написав:
То есть вы заходили в маб который вам не принадлежит ? Шах и мат безопасности ))))
вообще то в своем МАБе))))
Здесь оф.представитель писал уже, что только в мабе владельца счета.
Alfa_Bank написав: Квесторе_поверніться написав:
Назвіть всі канали якими власник рахунку може ініціювати встановлення ПІНу додаткової карти для третьої особи.
Там можна буде вибрати зручний...мабуть.
Квесторе_поверніться, доброго дня. Є лише варіант дзвінока власника рахунку до контакт-центру.
Або ж власник рахунку через свй банкінг встановить пін.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Пон 15 лип, 2019 18:50
curiousobro написав: zzzzzz написав:
Давайте сделаем по другому, вы мне не будете давать советы, а я вам не буду говорить куда вам идти со своими советами, ок ?
Из вашего ответа таки совершенно непонятно - Вы таки прекратите дела с банком, в котором к вам относятся как к презренному плебею и всем на вас наплевать (ваши слова)?
Из моего ответа все очень хорошо понятно. Естественно только для тех у кого понималка работает. Но видимо не у всех. Некоторых надо прямым текстом посылать вместе с их советами
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Пон 15 лип, 2019 19:33
zzzzzz написав:
...
Про валюту когда пишете - выглядите адекватнее.
Побольше вам душевного здоровья и побольше отдыхать, а то истерики по мелким поводам - оно не к добру.
curiousobro
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Додано: Пон 15 лип, 2019 19:37
curiousobro написав: zzzzzz написав:
...
Про валюту когда пишете - выглядите адекватнее.
Побольше вам душевного здоровья и побольше отдыхать, а то истерики по мелким поводам - оно не к добру.
Вы помните куда вам идти с вашими советами ?
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zzzzzz
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Додано: Пон 15 лип, 2019 20:05
uaprofi написав: Alfa_Bank написав: Rainbow написав: Alfa_Bank
Без різниці, можу по СЕПу або готівкою. У відділенні без комісії?
До 10 000 грн. є комісія:
- банкомат - 15 грн.
- каса - 50 грн.
Вище 10 000 без комісії.
а если задолженность 500 грн., можно пополнить кредитку на 10К шобы было без комиссии?
Если напрямую, тогда сэпом или п2п.
Только п2п зачисляют дольше, чем списывают покупку. Если сразу рассчитаться картой, будет несанкционированный овердрафт.
Bosstone
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