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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7329733073317332

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:05

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:это правда, что в теперешней банковской лицензии у вас нет пунктов о кредитных продуктах?

Это бред. Банковская лицензия - если она выдана - это по умолчанию несколько видов операций из них одно кредитование (один из основополагающих его принципов - платность - то есть начисление % на сумму долга). Поэтому если у банка есть банковская лицензия это значит что эти операции он имеет право выполнять. Ряд операций подлежит дополнительному лицензированию, но не кредитование
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 22:22

  ol_zy написав:
  zzzzzz написав:
  v57 написав:а не проще маб поставить
или шашечки?

Мне нужна доп карта, и её пин , мне не нужен маб !!
Может мне еще анализы предоставить в банк ?

Для сильно умных. В договоре на открытие карточного продукта, НЕТ ПУНКТА что я ОБЯЗАН регистрироваться в МАБ

А в договоре есть пункт, что банк обязан выдать ПИН получателю карты, а не владельцу счета?


Так и до маразма можно дойти.
Я специально привел в банк владельца счета, он в банке написал заявление на выпуск доп карты карты на мое имя . Вы считаете этого недостаточно?

Если банк так заботится о безопасности пусть контролирует выпуск карт которые через маб заказывают. Если владелец счета лично посетил отделение и написал заявление этого вполне достаточно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 22:39

Re: Альфа-Банк

Вопрос к уважаемому оф. представителю:
Картой Эко максимум 30.06 сделаны 2 покупки на общую сумму 7 тыс.грн. Бонусы в июле за эти покупки не выплачены с формулировкой, что по счёту эти покупки были проведены уже в июле, и они будут выплачены вместе с июльскими бонусами уже в августе.
А теперь вопрос: если я в июле сделаю покупки на сумму 25 тыс.грн., то сколько бонусов я получу в августе: 500 грн. или 640 грн. (500 за июль и 140 недоплаченных за июнь)? Спасибо
AVF
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 22:43

  AVF написав:Вопрос к уважаемому оф. представителю:
Картой Эко максимум 30.06 сделаны 2 покупки на общую сумму 7 тыс.грн. Бонусы в июле за эти покупки не выплачены с формулировкой, что по счёту эти покупки были проведены уже в июле, и они будут выплачены вместе с июльскими бонусами уже в августе.
А теперь вопрос: если я в июле сделаю покупки на сумму 25 тыс.грн., то сколько бонусов я получу в августе: 500 грн. или 640 грн. (500 за июль и 140 недоплаченных за июнь)? Спасибо

500 :!:
mixa
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 22:49

  mixa написав:
  AVF написав:Вопрос к уважаемому оф. представителю:
Картой Эко максимум 30.06 сделаны 2 покупки на общую сумму 7 тыс.грн. Бонусы в июле за эти покупки не выплачены с формулировкой, что по счёту эти покупки были проведены уже в июле, и они будут выплачены вместе с июльскими бонусами уже в августе.
А теперь вопрос: если я в июле сделаю покупки на сумму 25 тыс.грн., то сколько бонусов я получу в августе: 500 грн. или 640 грн. (500 за июль и 140 недоплаченных за июнь)? Спасибо

500 :!:

Спасибо, но хотелось бы услышать ответ официального представителя
AVF
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 22:51

  uaprofi написав:Искатель
предстоит оплата покупки, которая больше кредитного лимита, и Вы решили частично оплатить своими средствами, да?

да

А может быть стоит оплатить часть покупки 2й и 3й картами, даже др. банков, но тоже с кредлимитом и КБ? :wink: Многие кассиры уже умеют это делать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 23:08

  clientage написав:
  uaprofi написав:Искатель
предстоит оплата покупки, которая больше кредитного лимита, и Вы решили частично оплатить своими средствами, да?

да

А может быть стоит оплатить часть покупки 2й и 3й картами, даже др. банков, но тоже с кредлимитом и КБ? :wink: Многие кассиры уже умеют это делать :)


если тут насыпят орехов пачку, то зачем нам водокачка )))
З.Ы.
всем спасибо за ответы!
просто интересовало не попадают ли случайно то шо приходит на карту свыше задолженности на какой-либо транзитник так сказать до "лучших времён"
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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