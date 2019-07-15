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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 21:05
ol_zy написав:
это правда, что в теперешней банковской лицензии у вас нет пунктов о кредитных продуктах?
Это бред. Банковская лицензия - если она выдана - это по умолчанию несколько видов операций из них одно кредитование (один из основополагающих его принципов - платность - то есть начисление % на сумму долга). Поэтому если у банка есть банковская лицензия это значит что эти операции он имеет право выполнять. Ряд операций подлежит дополнительному лицензированию, но не кредитование
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Додано: Пон 15 лип, 2019 22:22
ol_zy написав: zzzzzz написав: v57 написав:
а не проще маб поставить
или шашечки?
Мне нужна доп карта, и её пин , мне не нужен маб !!
Может мне еще анализы предоставить в банк ?
Для сильно умных. В договоре на открытие карточного продукта, НЕТ ПУНКТА что я ОБЯЗАН регистрироваться в МАБ
А в договоре есть пункт, что банк обязан выдать ПИН получателю карты, а не владельцу счета?
Так и до маразма можно дойти.
Я специально привел в банк владельца счета, он в банке написал заявление на выпуск доп карты карты на мое имя . Вы считаете этого недостаточно?
Если банк так заботится о безопасности пусть контролирует выпуск карт которые через маб заказывают. Если владелец счета лично посетил отделение и написал заявление этого вполне достаточно.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 15 лип, 2019 22:39
Вопрос к уважаемому оф. представителю:
Картой Эко максимум 30.06 сделаны 2 покупки на общую сумму 7 тыс.грн. Бонусы в июле за эти покупки не выплачены с формулировкой, что по счёту эти покупки были проведены уже в июле, и они будут выплачены вместе с июльскими бонусами уже в августе.
А теперь вопрос: если я в июле сделаю покупки на сумму 25 тыс.грн., то сколько бонусов я получу в августе: 500 грн. или 640 грн. (500 за июль и 140 недоплаченных за июнь)? Спасибо
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Додано: Пон 15 лип, 2019 22:43
AVF написав:
Вопрос к уважаемому оф. представителю:
Картой Эко максимум 30.06 сделаны 2 покупки на общую сумму 7 тыс.грн. Бонусы в июле за эти покупки не выплачены с формулировкой, что по счёту эти покупки были проведены уже в июле, и они будут выплачены вместе с июльскими бонусами уже в августе.
А теперь вопрос: если я в июле сделаю покупки на сумму 25 тыс.грн., то сколько бонусов я получу в августе: 500 грн. или 640 грн. (500 за июль и 140 недоплаченных за июнь)? Спасибо
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Додано: Пон 15 лип, 2019 22:49
mixa написав: AVF написав:
Вопрос к уважаемому оф. представителю:
Картой Эко максимум 30.06 сделаны 2 покупки на общую сумму 7 тыс.грн. Бонусы в июле за эти покупки не выплачены с формулировкой, что по счёту эти покупки были проведены уже в июле, и они будут выплачены вместе с июльскими бонусами уже в августе.
А теперь вопрос: если я в июле сделаю покупки на сумму 25 тыс.грн., то сколько бонусов я получу в августе: 500 грн. или 640 грн. (500 за июль и 140 недоплаченных за июнь)? Спасибо
500
Спасибо, но хотелось бы услышать ответ официального представителя
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Додано: Пон 15 лип, 2019 22:51
uaprofi написав:Искатель
предстоит оплата покупки, которая больше кредитного лимита, и Вы решили частично оплатить своими средствами, да?
да
А может быть стоит оплатить часть покупки 2й и 3й картами, даже др. банков, но тоже с кредлимитом и КБ?
Многие кассиры уже умеют это делать
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 15 лип, 2019 23:08
clientage написав: uaprofi написав:Искатель
предстоит оплата покупки, которая больше кредитного лимита, и Вы решили частично оплатить своими средствами, да?
да
А может быть стоит оплатить часть покупки 2й и 3й картами, даже др. банков, но тоже с кредлимитом и КБ?
Многие кассиры уже умеют это делать
если тут насыпят орехов
пачку, то зачем нам водокачка )))
З.Ы.
всем спасибо за ответы!
просто интересовало не попадают ли случайно то шо приходит на карту свыше задолженности на какой-либо транзитник так сказать до "лучших времён"
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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uaprofi
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Додано: Пон 15 лип, 2019 23:35
Alfa_Bank написав: V2 написав: Alfa_Bank написав:Alfa_Bank
Тонкий тролінг від Альфи?
Оновлення мобільного додатка. Серед поліпшень в описі - "стабілізація роботи додатку".
"Стабілізували" настільки, що зайди тепер взагалі не можу
.
При цьому, попередня версія була просто супер!
V2, доброго ранку. Не планували нічого подібного. Напишіть будь-ласка деталі: тип помилки, дата та час останньої спроби входу, ваші дії при вході, версію ОС мобільного присторою.
V2, даний момент вхід до Мобайлу можливий лише з ОС Андроїд 5 і вище. Питання на вирішенні. Вибачте за незручності.
Шановна Alfa_Bank
!
Ви творите дива!
ДЯКУЮ!
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Додано: Вів 16 лип, 2019 00:07
Flamingo написав: ol_zy написав:
это правда, что в теперешней банковской лицензии у вас нет пунктов о кредитных продуктах?
Это бред. Банковская лицензия - если она выдана - это по умолчанию несколько видов операций из них одно кредитование (один из основополагающих его принципов - платность - то есть начисление % на сумму долга). Поэтому если у банка есть банковская лицензия это значит что эти операции он имеет право выполнять. Ряд операций подлежит дополнительному лицензированию, но не кредитование
Так там говорят, что в старой лицензии эти пункты были прописаны прямым текстом, а в новой лицензии их исключили. Как я понял в банковской лицензии прописывается перечень операций разрешенных банку, походу на основании этого герою ролика скостили проценты.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: Вів 16 лип, 2019 00:12
zzzzzz написав: ol_zy написав: v57 написав:
а не проще маб поставить
или шашечки?
zzzzzz написав:
Мне нужна доп карта, и её пин , мне не нужен маб !!
Может мне еще анализы предоставить в банк ?
Для сильно умных. В договоре на открытие карточного продукта, НЕТ ПУНКТА что я ОБЯЗАН регистрироваться в МАБ
А в договоре есть пункт, что банк обязан выдать ПИН получателю карты, а не владельцу счета?
Так и до маразма можно дойти.
Я специально привел в банк владельца счета, он в банке написал заявление на выпуск доп карты карты на мое имя . Вы считаете этого недостаточно?
Если банк так заботится о безопасности пусть контролирует выпуск карт которые через маб заказывают. Если владелец счета лично посетил отделение и написал заявление этого вполне достаточно.
Не, вот как в договоре написано так и должно быть. Вы же договор в такой редакции подписали? Если договор не подходит, то его не подписывают и предлагают внести изменения, если вторая сторона отказалась, то просто стороны расходятся.
А маразм это или нет это дело десятое.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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