Додано: Пон 15 лип, 2019 22:39

Вопрос к уважаемому оф. представителю:

Картой Эко максимум 30.06 сделаны 2 покупки на общую сумму 7 тыс.грн. Бонусы в июле за эти покупки не выплачены с формулировкой, что по счёту эти покупки были проведены уже в июле, и они будут выплачены вместе с июльскими бонусами уже в августе.

А теперь вопрос: если я в июле сделаю покупки на сумму 25 тыс.грн., то сколько бонусов я получу в августе: 500 грн. или 640 грн. (500 за июль и 140 недоплаченных за июнь)? Спасибо