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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лип, 2019 05:34
ol_zy написав:
...вот как в договоре написано так и должно быть.
Я тоже так думаю.
И, если это так, то упрёки zzzzzz не обоснованы — договор подписан, претензий быть не может.
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MASolomko
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Додано: Вів 16 лип, 2019 05:40
MASolomko написав: ol_zy написав:
...вот как в договоре написано так и должно быть.
Я тоже так думаю.
И, если это так, то упрёки zzzzzz не обоснованы — договор подписан, претензий быть не может.
если обсуждать только Альфу,то вы как клиент присоединяетесь к ДБКО,а потом обязаны следить за информацией на сайте,или в отделении. Имеет место для перестраховаться
никому не верю
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sens
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