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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7330733173327333

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 05:34

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:...вот как в договоре написано так и должно быть.
Я тоже так думаю.
И, если это так, то упрёки zzzzzz не обоснованы — договор подписан, претензий быть не может.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 05:40

  MASolomko написав:
  ol_zy написав:...вот как в договоре написано так и должно быть.
Я тоже так думаю.
И, если это так, то упрёки zzzzzz не обоснованы — договор подписан, претензий быть не может.
если обсуждать только Альфу,то вы как клиент присоединяетесь к ДБКО,а потом обязаны следить за информацией на сайте,или в отделении. Имеет место для перестраховаться
никому не верю
sens
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