ol_zy написав:это правда, что в теперешней банковской лицензии у вас нет пунктов о кредитных продуктах?
Это бред. Банковская лицензия - если она выдана - это по умолчанию несколько видов операций из них одно кредитование (один из основополагающих его принципов - платность - то есть начисление % на сумму долга). Поэтому если у банка есть банковская лицензия это значит что эти операции он имеет право выполнять. Ряд операций подлежит дополнительному лицензированию, но не кредитование
Так там говорят, что в старой лицензии эти пункты были прописаны прямым текстом, а в новой лицензии их исключили. Как я понял в банковской лицензии прописывается перечень операций разрешенных банку, походу на основании этого герою ролика скостили проценты.
Ещё раз - если банк лишается права кредитовать - у него отзывается лицензия. Невозможно в лицензии отозвать только операцию кредитования, или к примеру только кассового обслуживания клиентов. Когда-то давно - лет 20 назад - все разрешенные операции действительно перечислялись списком в приложении к лицензии, но такого уже очень давно нет. Могу ошибиться, но сейчас наличие у банка лицензии это значит что он по умолчанию имеет право кредитовать, осуществлять РКО, привлекать депо, работать с валютой на внутреннем рынке. Выборочно лишить любой из этих операций нельзя
AVF написав:Вопрос к уважаемому оф. представителю: Картой Эко максимум 30.06 сделаны 2 покупки на общую сумму 7 тыс.грн. Бонусы в июле за эти покупки не выплачены с формулировкой, что по счёту эти покупки были проведены уже в июле, и они будут выплачены вместе с июльскими бонусами уже в августе. А теперь вопрос: если я в июле сделаю покупки на сумму 25 тыс.грн., то сколько бонусов я получу в августе: 500 грн. или 640 грн. (500 за июль и 140 недоплаченных за июнь)? Спасибо
uaprofi написав:а если задолженность 500 грн., можно пополнить кредитку на 10К шобы было без комиссии?
господа! напишите можно ли? или никто не пробовал? т.е. если задолженость по кредитке 500 грн, а я принесу в касу 10К, кредитка пополнится? на ней будет доступна сумма КЛ+9500 после пополнения?
Да, можно. Но я не совсем понимаю смысл данной операции. Вам предстоит оплата покупки, которая гораздо больше кредитного лимита, и Вы решили частично оплатить своими средствами, да?
Если речь лишь о том, что надо обойти комиссию, то есть два варианта: 1. Завести дебетную карту (например, "Комфорт"), которая пополняется без комиссии. 2. Открыть "Ощадный", который пополнить через кассу, а с него снять на кредитку.
комфорт в кассе бесплатно свыше 4К пополнение. в банкомате с кэшином комфорт полностью бесплатно.