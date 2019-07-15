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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7330733173327333

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 05:40

  MASolomko написав:
  ol_zy написав:...вот как в договоре написано так и должно быть.
Я тоже так думаю.
И, если это так, то упрёки zzzzzz не обоснованы — договор подписан, претензий быть не может.
если обсуждать только Альфу,то вы как клиент присоединяетесь к ДБКО,а потом обязаны следить за информацией на сайте,или в отделении. Имеет место для перестраховаться
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 07:41

  mixa написав:Alfa_Bank, підтримую. Вероніці премію :!:

mixa, доброго ранку. Інформацію керівнициву і самій Вероніці передам.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 07:43

  ol_zy написав:
  Flamingo написав:
  ol_zy написав:это правда, что в теперешней банковской лицензии у вас нет пунктов о кредитных продуктах?

Это бред. Банковская лицензия - если она выдана - это по умолчанию несколько видов операций из них одно кредитование (один из основополагающих его принципов - платность - то есть начисление % на сумму долга). Поэтому если у банка есть банковская лицензия это значит что эти операции он имеет право выполнять. Ряд операций подлежит дополнительному лицензированию, но не кредитование

Так там говорят, что в старой лицензии эти пункты были прописаны прямым текстом, а в новой лицензии их исключили. Как я понял в банковской лицензии прописывается перечень операций разрешенных банку, походу на основании этого герою ролика скостили проценты.

Ещё раз - если банк лишается права кредитовать - у него отзывается лицензия. Невозможно в лицензии отозвать только операцию кредитования, или к примеру только кассового обслуживания клиентов. Когда-то давно - лет 20 назад - все разрешенные операции действительно перечислялись списком в приложении к лицензии, но такого уже очень давно нет. Могу ошибиться, но сейчас наличие у банка лицензии это значит что он по умолчанию имеет право кредитовать, осуществлять РКО, привлекать депо, работать с валютой на внутреннем рынке. Выборочно лишить любой из этих операций нельзя
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 07:44

  MASolomko написав:
  ol_zy написав:...вот как в договоре написано так и должно быть.
Я тоже так думаю.
И, если это так, то упрёки zzzzzz не обоснованы — договор подписан, претензий быть не может.

Ух, защитники Альфы такие грозные ))

На данный момент такого пункта я не нашел в договоре.
https://alfabank.ua/upload/dkbo_mab.pdf

1.14.1 - Встановлення ПИН

Все, больше я ничего не нашел.

согласно договора ДКБО там всего навсего предусмотренна такая возможность, но там не написано что это является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.

П.С. Все условия и тарифы я не проверял, может где-то это и прописано,буду благодарен если кто-то найдет такой пункт.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 07:50

  AVF написав:Вопрос к уважаемому оф. представителю:
Картой Эко максимум 30.06 сделаны 2 покупки на общую сумму 7 тыс.грн. Бонусы в июле за эти покупки не выплачены с формулировкой, что по счёту эти покупки были проведены уже в июле, и они будут выплачены вместе с июльскими бонусами уже в августе.
А теперь вопрос: если я в июле сделаю покупки на сумму 25 тыс.грн., то сколько бонусов я получу в августе: 500 грн. или 640 грн. (500 за июль и 140 недоплаченных за июнь)? Спасибо

AVF, доброе утро. 500. Такие условия программы.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 07:52

  V2 написав:Шановна Alfa_Bank!
Ви творите дива! 8)
ДЯКУЮ!

V2, доброго ранку. Рада, що все вирішилось)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 07:53

Alfa_Bank

Подскажите пожалуйста, сейчас в МАБ есть возможность выпуска доп карты на другого человека ?
Если есть, приходит ли СМС запрос на подтверждение данной операции ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:07

  Искатель написав:
  uaprofi написав:
  uaprofi написав:а если задолженность 500 грн., можно пополнить кредитку на 10К шобы было без комиссии?


господа!
напишите можно ли? или никто не пробовал?
т.е. если задолженость по кредитке 500 грн, а я принесу в касу 10К,
кредитка пополнится? на ней будет доступна сумма КЛ+9500 после пополнения?

Да, можно. Но я не совсем понимаю смысл данной операции.
Вам предстоит оплата покупки, которая гораздо больше кредитного лимита, и Вы решили частично оплатить своими средствами, да?

Если речь лишь о том, что надо обойти комиссию, то есть два варианта:
1. Завести дебетную карту (например, "Комфорт"), которая пополняется без комиссии.
2. Открыть "Ощадный", который пополнить через кассу, а с него снять на кредитку.

комфорт в кассе бесплатно свыше 4К пополнение.
в банкомате с кэшином комфорт полностью бесплатно.
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