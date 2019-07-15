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Альфа-Банк
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Додано: Вів 16 лип, 2019 08:17
zzzzzz написав:Alfa_Bank
Подскажите пожалуйста, сейчас в МАБ есть возможность выпуска доп карты на другого человека ?
Если есть, приходит ли СМС запрос на подтверждение данной операции ?
zzzzzz, добрый день. Оформление новой дополнительной карты осуществляется при обращении владельца основного счета и третьего лица, на имя которого открывается доп. карта, в одно из отделению банка.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 08:17
mephala
ну вот, а у меня наоборот. Владелец счета человек пенсионного возраста который не умеет даже компьютером пользоваться, и ему это не нужно.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 08:17
Alfa_Bank написав: zzzzzz написав:Alfa_Bank
Подскажите пожалуйста, сейчас в МАБ есть возможность выпуска доп карты на другого человека ?
Если есть, приходит ли СМС запрос на подтверждение данной операции ?
zzzzzz, добрый день. Оформление новой дополнительной карты осуществляется при обращении владельца основного счета и третьего лица, на имя которого открывается доп. карта, в одно из отделению банка.
А раньше такая возможность была ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 16 лип, 2019 08:19
zzzzzz написав: Alfa_Bank написав: zzzzzz написав:Alfa_Bank
Подскажите пожалуйста, сейчас в МАБ есть возможность выпуска доп карты на другого человека ?
Если есть, приходит ли СМС запрос на подтверждение данной операции ?
zzzzzz, добрый день. Оформление новой дополнительной карты осуществляется при обращении владельца основного счета и третьего лица, на имя которого открывается доп. карта, в одно из отделению банка.
А раньше такая возможность была ?
Насколько я помню, доп.карты всегда оформлялись через отделение.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 16 лип, 2019 08:20
zzzzzz написав:
Если банк так заботится о безопасности пусть контролирует выпуск карт которые через маб заказывают. Если владелец счета лично посетил отделение и написал заявление этого вполне достаточно.
я уже вам писал но видно вы не можете расширять виденье ситуации дальше вашей.
напишу еще раз.
представьте что сотрудник банка от имени якобы пришедшего владельца счета пишет заяву на открытие допки. на левого чела.
потом сама получает эту карту на левого чела и сама активирует карту через левый телефон. и тупо тырит деньги.
что бы вы устроили в банке если бы по такой схеме у ВАС украли деньги?
небось бы кричали как так дали активировать карту без ведома владельца счета?
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mephala
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Додано: Вів 16 лип, 2019 08:21
Alfa_Bank
О каком периоде вы упоминаете 1,2,3,4 года ?
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zzzzzz
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Додано: Вів 16 лип, 2019 08:22
mephala написав: zzzzzz написав:
Если банк так заботится о безопасности пусть контролирует выпуск карт которые через маб заказывают. Если владелец счета лично посетил отделение и написал заявление этого вполне достаточно.
я уже вам писал но видно вы не можете расширять виденье ситуации дальше вашей.
напишу еще раз.
представьте что сотрудник банка от имени якобы пришедшего владельца счета пишет заяву на открытие допки. на левого чела.
потом сама получает эту карту на левого чела и сама активирует карту через левый телефон. и тупо тырит деньги.
что бы вы устроили в банке если бы по такой схеме у ВАС украли деньги?
небось бы кричали как так дали активировать карту без ведома владельца счета?
А зачем мне это представлять ? А давайте представим что сотрудник в сговоре с кассиром все деньги снял с вашего счета ?
я вам уже дал ответ. Выдавать ПИН при помощи телефона третьего лица на которого выпущена карта.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 16 лип, 2019 08:24
zzzzzz написав: mephala написав: zzzzzz написав:
Если банк так заботится о безопасности пусть контролирует выпуск карт которые через маб заказывают. Если владелец счета лично посетил отделение и написал заявление этого вполне достаточно.
я уже вам писал но видно вы не можете расширять виденье ситуации дальше вашей.
напишу еще раз.
представьте что сотрудник банка от имени якобы пришедшего владельца счета пишет заяву на открытие допки. на левого чела.
потом сама получает эту карту на левого чела и сама активирует карту через левый телефон. и тупо тырит деньги.
что бы вы устроили в банке если бы по такой схеме у ВАС украли деньги?
небось бы кричали как так дали активировать карту без ведома владельца счета?
А зачем мне это представлять ? А давайте представим что сотрудник в сговоре с кассиром все деньги снял с вашего счета ?
я вам уже дал ответ. Выдавать ПИН при помощи телефона третьего лица на которого выпущена карта.
и такое возможно. но в схеме с выдачей карты банк не хочет быть крайним.
и читайте что я пишу - там есть телефон третьего лица. только от владелец счета никак не узнает про эти манипуляции.
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mephala
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Додано: Вів 16 лип, 2019 08:26
дурик, зайди в маб
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Додано: Вів 16 лип, 2019 08:28
zzzzzz написав: mephala написав: zzzzzz написав:
Если банк так заботится о безопасности пусть контролирует выпуск карт которые через маб заказывают. Если владелец счета лично посетил отделение и написал заявление этого вполне достаточно.
я уже вам писал но видно вы не можете расширять виденье ситуации дальше вашей.
напишу еще раз.
представьте что сотрудник банка от имени якобы пришедшего владельца счета пишет заяву на открытие допки. на левого чела.
потом сама получает эту карту на левого чела и сама активирует карту через левый телефон. и тупо тырит деньги.
что бы вы устроили в банке если бы по такой схеме у ВАС украли деньги?
небось бы кричали как так дали активировать карту без ведома владельца счета?
А зачем мне это представлять ? А давайте представим что сотрудник в сговоре с кассиром все деньги снял с вашего счета ?
я вам уже дал ответ. Выдавать ПИН при помощи телефона третьего лица на которого выпущена карта.
Правильно тут писали: читать Ваши комментарии по ОВГЗ на валютной ветке - в разы интереснее.
А здесь Вы упрямо (злость и обида застит Вам глаза) не хотите понять: так, как Вы предлагаете - ПИН на телефон третьего лица - это дыра в безопасности. По схеме, описанной mephala
, легко можно сделать допку к любой(!) карте на сотрудника или вообще левое лицо и снять все деньги!
Поверьте, это калометание - путь в никуда. Если Вы решили таким образом испортить репутацию Альфа-банка - уж поверьте, больше, чем А.Постернак и Пляка, навредить банку уже нельзя, старожилы подтвердят.
А Вашего пожилого человека лучше не водить в Альфу, только лишние нервы.
Я б уже давно на Вашем месте поставил себе МАБ, настроенный на него (ведь это близкий родственник, как я понимаю) и все сделал.
Переубедить СБ Альфы Вам не удастся. И Юлия вряд ли поможет Вам в этом вопросе.
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