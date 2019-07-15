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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7333733473357336>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:28

mephala
Могу развить ваши идею с мошенничеством сотрудников. А что мешает сотруднику сменить в програме ваш финансовый номер и все вывести из вашего МАБа ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:39

  zzzzzz написав:mephala
Могу развить ваши идею с мошенничеством сотрудников. А что мешает сотруднику сменить в програме ваш финансовый номер и все вывести из вашего МАБа ?

Это легко обнаруживается.
Вы упрямо не хотите воспринимать то, что Вам пишут. Жаль. Я со своей стороны закончил, надеюсь, остальные тоже поймут, что это путь в никуда.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:43

  Искатель написав:
  zzzzzz написав:mephala
Могу развить ваши идею с мошенничеством сотрудников. А что мешает сотруднику сменить в програме ваш финансовый номер и все вывести из вашего МАБа ?

Это легко обнаруживается.
Вы упрямо не хотите воспринимать то, что Вам пишут. Жаль. Я со своей стороны закончил, надеюсь, остальные тоже поймут, что это путь в никуда.


Странно вы как-то реагируете. Я вам выразил благодарность за ваше наблюдение о смещении акцентов ответственности. Так же я предложил реалистичный вариант получения ПИНа.
Почему он реалистичный ? Да потому что доп карта сейчас выпускается только на основании заявления владельца счета и третьего лица которое можно оформить только в отделении банка,о чем уже написал оф.представитель банка.

Если владелец счета лично явился в отделение прошел идентификацию и написал заявление этого уже достаточно. Так же третье лицо тоже должно явится в банк.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:49

  zzzzzz написав:mephala
Могу развить ваши идею с мошенничеством сотрудников. А что мешает сотруднику сменить в програме ваш финансовый номер и все вывести из вашего МАБа ?

схем мошенничества много.
но именно с выдачей допки банк решил себя обезопасить.
вполне возможно что были прецеденты. причем не единичные раз именно так решили активировать и устанавливать стартовый пин к допке.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:50

  mephala написав:
  zzzzzz написав:mephala
Могу развить ваши идею с мошенничеством сотрудников. А что мешает сотруднику сменить в програме ваш финансовый номер и все вывести из вашего МАБа ?

схем мошенничества много.
но именно с выдачей допки банк решил себя обезопасить.
вполне возможно что были прецеденты. причем не единичные раз именно так решили активировать и устанавливать стартовый пин к допке.



Вам подсказать решение ? СМС подтверждение заявления владельца счета на выпуск допки на тертье лицо . Красиво и изящно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:58

  zzzzzz написав:Alfa_Bank
О каком периоде вы упоминаете 1,2,3,4 года ?

Помню последние лет пять. Уточняю у ответственного подразделения доп.инфо. У вас достаточно много комментариев по ситуации. Прошу вас, все же, указать данные в ЛС. Так мне будет легче увидеть ситуацию в комплексе и подумать, можно ли что-то сделать. Т.к. не хочется, чтоб у вас осталось такое мнение о банке.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:01

  ol_zy написав:Alfa_Bank
это правда, что в теперешней банковской лицензии у вас нет пунктов о кредитных продуктах? И вы кредиты не имеете права выдавать, точнее начислять по ним проценты?
Развейте миф из видео.

ol_zy, добрый день. Все есть. Документы открыты к ознакомлению на сайте банка. Банк действует на основании лицензии НБУ (№61), в лицензии указано, что банк работает в соответствии с ЗУ "Про банки і банківську діяльність". В самом законе указан перечень услуг, которые имеет право предоставлять банк (среди них и кредитование - ст. 47,49).
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:02

  zzzzzz написав:
  mephala написав:
  zzzzzz написав:mephala
Могу развить ваши идею с мошенничеством сотрудников. А что мешает сотруднику сменить в програме ваш финансовый номер и все вывести из вашего МАБа ?

схем мошенничества много.
но именно с выдачей допки банк решил себя обезопасить.
вполне возможно что были прецеденты. причем не единичные раз именно так решили активировать и устанавливать стартовый пин к допке.



Вам подсказать решение ? СМС подтверждение заявления владельца счета на выпуск допки на тертье лицо . Красиво и изящно.

изящно это в мобайле или МАБе выскочило сообщение владельцу счета "вы оставляли заявление на открытие допки. карта получена - активируйте ее". и следом после активации смска с пином тому на кого оформлена карта.
а называть красивым принципиальное не желание регистрировать в МАБе владельца счета ИМХО моветон.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:05

Есть категрия клиентов которым не нужен маб, вообще.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:09

  zzzzzz написав:Есть категрия клиентов которым не нужен маб, вообще.

а я пришел в ощад и хотел открыть депо без карты так как она мне не нужна.
думаете мне открыли его без карты? было прямо сказано - или открываем с картой или не задерживайте очередь.
у каждого банка свои механизмы работы.
mephala
 
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