mephala
Могу развить ваши идею с мошенничеством сотрудников. А что мешает сотруднику сменить в програме ваш финансовый номер и все вывести из вашего МАБа ?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лип, 2019 08:28
mephala
Могу развить ваши идею с мошенничеством сотрудников. А что мешает сотруднику сменить в програме ваш финансовый номер и все вывести из вашего МАБа ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 лип, 2019 08:39
Это легко обнаруживается.
Вы упрямо не хотите воспринимать то, что Вам пишут. Жаль. Я со своей стороны закончил, надеюсь, остальные тоже поймут, что это путь в никуда.
Додано: Вів 16 лип, 2019 08:43
Странно вы как-то реагируете. Я вам выразил благодарность за ваше наблюдение о смещении акцентов ответственности. Так же я предложил реалистичный вариант получения ПИНа.
Почему он реалистичный ? Да потому что доп карта сейчас выпускается только на основании заявления владельца счета и третьего лица которое можно оформить только в отделении банка,о чем уже написал оф.представитель банка.
Если владелец счета лично явился в отделение прошел идентификацию и написал заявление этого уже достаточно. Так же третье лицо тоже должно явится в банк.
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 лип, 2019 08:49
схем мошенничества много.
но именно с выдачей допки банк решил себя обезопасить.
вполне возможно что были прецеденты. причем не единичные раз именно так решили активировать и устанавливать стартовый пин к допке.
Додано: Вів 16 лип, 2019 08:50
Вам подсказать решение ? СМС подтверждение заявления владельца счета на выпуск допки на тертье лицо . Красиво и изящно.
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 лип, 2019 08:58
Помню последние лет пять. Уточняю у ответственного подразделения доп.инфо. У вас достаточно много комментариев по ситуации. Прошу вас, все же, указать данные в ЛС. Так мне будет легче увидеть ситуацию в комплексе и подумать, можно ли что-то сделать. Т.к. не хочется, чтоб у вас осталось такое мнение о банке.
Додано: Вів 16 лип, 2019 09:01
ol_zy, добрый день. Все есть. Документы открыты к ознакомлению на сайте банка. Банк действует на основании лицензии НБУ (№61), в лицензии указано, что банк работает в соответствии с ЗУ "Про банки і банківську діяльність". В самом законе указан перечень услуг, которые имеет право предоставлять банк (среди них и кредитование - ст. 47,49).
Додано: Вів 16 лип, 2019 09:02
изящно это в мобайле или МАБе выскочило сообщение владельцу счета "вы оставляли заявление на открытие допки. карта получена - активируйте ее". и следом после активации смска с пином тому на кого оформлена карта.
а называть красивым принципиальное не желание регистрировать в МАБе владельца счета ИМХО моветон.
Додано: Вів 16 лип, 2019 09:05
Есть категрия клиентов которым не нужен маб, вообще.
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 лип, 2019 09:09
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, liliya_logical, mephala, wolt450, Вкладчик1234, Искатель і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|