Flamingo написав:

ol_zy написав: Flamingo написав: [Это бред. Банковская лицензия - если она выдана - это по умолчанию несколько видов операций из них одно кредитование (один из основополагающих его принципов - платность - то есть начисление % на сумму долга). Поэтому если у банка есть банковская лицензия это значит что эти операции он имеет право выполнять. Ряд операций подлежит дополнительному лицензированию, но не кредитование [Это бред. Банковская лицензия - если она выдана - это по умолчанию несколько видов операций из них одно кредитование (один из основополагающих его принципов - платность - то есть начисление % на сумму долга). Поэтому если у банка есть банковская лицензия это значит что эти операции он имеет право выполнять. Ряд операций подлежит дополнительному лицензированию, но не кредитование

Так там говорят, что в старой лицензии эти пункты были прописаны прямым текстом, а в новой лицензии их исключили. Как я понял в банковской лицензии прописывается перечень операций разрешенных банку, походу на основании этого герою ролика скостили проценты. Так там говорят, что в старой лицензии эти пункты были прописаны прямым текстом, а в новой лицензии их исключили. Как я понял в банковской лицензии прописывается перечень операций разрешенных банку, походу на основании этого герою ролика скостили проценты.

Ещё раз - если банк лишается права кредитовать - у него отзывается лицензия. Невозможно в лицензии отозвать только операцию кредитования, или к примеру только кассового обслуживания клиентов. Когда-то давно - лет 20 назад - все разрешенные операции действительно перечислялись списком в приложении к лицензии, но такого уже очень давно нет. Могу ошибиться, но сейчас наличие у банка лицензии это значит что он по умолчанию имеет право кредитовать, осуществлять РКО, привлекать депо, работать с валютой на внутреннем рынке. Выборочно лишить любой из этих операций нельзя