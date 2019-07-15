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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7333733473357336

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:15

Re: Альфа-Банк

zzzzzz, я не являюсь клиентом банка пока что. Вам вчера менеджер предложила приехать к владельцу счета и выпустить ПИН-код к карте. Вы отказались.
Можно же МАБ владельца открыть один раз на пару секунд, а потом заблочить доступ.

А Ваш вариант с SMS уязвим тем, что если номер не контрактный, то его легко увести. Он сколько жалоб было на Vodafone.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:18

  Flamingo написав:
  ol_zy написав:
  Flamingo написав:[Это бред. Банковская лицензия - если она выдана - это по умолчанию несколько видов операций из них одно кредитование (один из основополагающих его принципов - платность - то есть начисление % на сумму долга). Поэтому если у банка есть банковская лицензия это значит что эти операции он имеет право выполнять. Ряд операций подлежит дополнительному лицензированию, но не кредитование

Так там говорят, что в старой лицензии эти пункты были прописаны прямым текстом, а в новой лицензии их исключили. Как я понял в банковской лицензии прописывается перечень операций разрешенных банку, походу на основании этого герою ролика скостили проценты.

Ещё раз - если банк лишается права кредитовать - у него отзывается лицензия. Невозможно в лицензии отозвать только операцию кредитования, или к примеру только кассового обслуживания клиентов. Когда-то давно - лет 20 назад - все разрешенные операции действительно перечислялись списком в приложении к лицензии, но такого уже очень давно нет. Могу ошибиться, но сейчас наличие у банка лицензии это значит что он по умолчанию имеет право кредитовать, осуществлять РКО, привлекать депо, работать с валютой на внутреннем рынке. Выборочно лишить любой из этих операций нельзя

Совершенно верно, с одним уточнением: с валютой и на внешнем рынке тоже.
Банковская лицензия - удостоверение на право осуществления всех видов банковской деятельности, которые определены 47 статьей Закона "О банках и банковской деятельности".
НБУ может ограничивать отдельному банку осуществление отдельных видов операций - такая мера воздействия за нарушение банком законодательства предусмотрена 73 статьей.
Art_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:23

  MASolomko написав:zzzzzz, я не являюсь клиентом банка пока что. Вам вчера менеджер предложила приехать к владельцу счета и выпустить ПИН-код к карте. Вы отказались.
Можно же МАБ владельца открыть один раз на пару секунд, а потом заблочить доступ.

Что самое смешное МАБ все равно понадобится ещё минимум один раз - ведь переключить с смс уведомлений на пуши можно только в нем :).
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:25

  Flamingo написав:
  MASolomko написав:zzzzzz, я не являюсь клиентом банка пока что. Вам вчера менеджер предложила приехать к владельцу счета и выпустить ПИН-код к карте. Вы отказались.
Можно же МАБ владельца открыть один раз на пару секунд, а потом заблочить доступ.

Что самое смешное МАБ все равно понадобится ещё минимум один раз - ведь переключить с смс уведомлений на пуши можно только в нем :).

Там СМС не підключено. :wink:
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:30

  Flamingo написав:
  MASolomko написав:zzzzzz, я не являюсь клиентом банка пока что. Вам вчера менеджер предложила приехать к владельцу счета и выпустить ПИН-код к карте. Вы отказались.
Можно же МАБ владельца открыть один раз на пару секунд, а потом заблочить доступ.

Что самое смешное МАБ все равно понадобится ещё минимум один раз - ведь переключить с смс уведомлений на пуши можно только в нем :).

в МАБе низзя.
токо в мобайле.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:31

Alfa_Bank, випустіть пінконверт до карти ZZZZZ, через курєра вручіть під розписку...проявите абсолютну клієнтоорієнтовність. :)
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:31

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:
  MASolomko написав:zzzzzz, я не являюсь клиентом банка пока что. Вам вчера менеджер предложила приехать к владельцу счета и выпустить ПИН-код к карте. Вы отказались.
Можно же МАБ владельца открыть один раз на пару секунд, а потом заблочить доступ.

Что самое смешное МАБ все равно понадобится ещё минимум один раз - ведь переключить с смс уведомлений на пуши можно только в нем :).

Там СМС не підключено. :wink:

смс автоматом включается при активации карты. разве не так?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:39

  mephala написав:
  Flamingo написав:
  MASolomko написав:zzzzzz, я не являюсь клиентом банка пока что. Вам вчера менеджер предложила приехать к владельцу счета и выпустить ПИН-код к карте. Вы отказались.
Можно же МАБ владельца открыть один раз на пару секунд, а потом заблочить доступ.

Что самое смешное МАБ все равно понадобится ещё минимум один раз - ведь переключить с смс уведомлений на пуши можно только в нем :).

в МАБе низзя.
токо в мобайле.

Сорти попуталЪ. Думал про мобайл а написал МАБ
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:51

  mephala написав:
  zzzzzz написав:Есть категрия клиентов которым не нужен маб, вообще.

а я пришел в ощад и хотел открыть депо без карты так как она мне не нужна.
думаете мне открыли его без карты? было прямо сказано - или открываем с картой или не задерживайте очередь.
у каждого банка свои механизмы работы.


Вот это очень яркий пример клиентоориентированности, когда банк начинает терять связь с реальностью ввиду своего размера.

Есть банки где можно с картой или без, например те же госы, Эксим, Укргаз.
В Укргазе вообще коммуникация супер. Там по моему предложению даже КУАП, менял тарифы после того как я убедил их в этом.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:05

  zzzzzz написав:
  mephala написав:
  zzzzzz написав:Есть категрия клиентов которым не нужен маб, вообще.

а я пришел в ощад и хотел открыть депо без карты так как она мне не нужна.
думаете мне открыли его без карты? было прямо сказано - или открываем с картой или не задерживайте очередь.
у каждого банка свои механизмы работы.


Вот это очень яркий пример клиентоориентированности, когда банк начинает терять связь с реальностью ввиду своего размера.

Есть банки где можно с картой или без, например те же госы, Эксим, Укргаз.
В Укргазе вообще коммуникация супер. Там по моему предложению даже КУАП, менял тарифы после того как я убедил их в этом.

вы не поняли основной фразы
у каждого банка свои механизмы работы
укргаз и сима имеют механизм открытия депо без карт. поменяют они механизм - тоже будут посылать куда подальше.
он например бегемот - я когда то давно попытался поумничать и начал говорить что мне религия не позволяет иметь мобильника. откройте на меня карту без указания мобильника. ага. открыли. в припрыжку. :mrgreen:
mephala
 
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