Додано: Вів 16 лип, 2019 11:42

Menwyy написав: А какой негативный эффект формирует наличие МАБа у клиента? Ну вот просто интересно...Кроме потенциальной дыры в безопасности вижу сугубо плюсы так как вы можете помочь справиться с финансами своему пожелому родственнику из любой точки мира в любой момент времени. zzzzzz написав: Есть категрия клиентов которым не нужен маб, вообще. А какой негативный эффект формирует наличие МАБа у клиента? Ну вот просто интересно...Кроме потенциальной дыры в безопасности вижу сугубо плюсы так как вы можете помочь справиться с финансами своему пожелому родственнику из любой точки мира в любой момент времени.

Пенсионеры которым не нужен маб на этой ветке не сидят, иначе они бы вам рассказали.Вам к сведению, треть депозитов принадлежат пенсионерам.Вы упрямо не понимаете что есть довольно крупная категория клиентов которым не нужен маб, но нет, вы тут как менеджер из какого-то Гербалайфа начинаете повторять мне о преимуществах.Вы что не можете сменить парадигму и принять как должное что есть люди которым не нужен ваш МАБ, вообще !!!Есть понятие универсальности. Если банк не может предоставить универсальные услуги для каждой категории вкладчиков, то эти вкладчики просто уйдут из банка.Кстати, вам так на секундочку, банки очень даже активно борятся за право на обслуживание пенсионеров и выплату пенсий из ПФ через их банк.Но при этом мы видим что в Альфе не могут понять что пенсонерам не нужен МАБ