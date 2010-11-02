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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7335733673377338

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:30

  zzzzzz написав:Смотрите какая интересная статистика.

За даними НБУ, на 01.06.2019 серед банків, які є учасниками Фонду гарантування (тобто за винятком Ощадбанку), найбільша кількість вкладників-фізосіб була в таких фінустанов:

- Приватбанку (21,8 млн осіб, причому в 5,25 млн осіб вклади до 10 грн);
- Райффайзен Банку Аваль (2,4 млн осіб, причому в 695 тис осіб вклади до 10 грн);
- Укрсиббанку (2,16 млн осіб, причому в 834 тис осіб вклади до 10 грн);
- Альфа-Банку (1,95 млн осіб, причому в 1,27 млн осіб вклади до 10 грн);
- ПУМБ (1,88 млн осіб, причому в 1,26 млн осіб вклади до 10 грн).


63% счетов в Альфе ( как и наверно карт) это пустышки, ничто !!!
Альфа, поздравляю вас с великим достижением, 63% счетов физ лиц,это пустышки. Вероятно ваш высочайший уровень сервиса 1,27 млн физ лиц оченили по достоинству :mrgreen:

Данные НБУ


Я не защищаю Альфу, но скорее всего большая часть счетов это кредитные карты, поэтому логично что денег клиента на них нет.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:38

  antey718 написав:
Я не защищаю Альфу, но скорее всего большая часть счетов это кредитные карты, поэтому логично что денег клиента на них нет.

Может быть. Не спорю.

если сравнивать баланс по физ.лицам то привлечено 34 млрд, выдано кредитов 13 млрд.
У юриков привлечено 20 , 18 млрд выдано кредитов
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:06

Re: Альфа-Банк

В ситуации, когда требуется ее решение люди, которые руководствуются принципом "хочу так и никак иначе" обычно платят значительно больше тех, кто ищет решение без привязки к принципам.

И я бы вам рекомендовал прекращать посылать всех на лево и на право, а порой слушать людей, которые пытаются вам же помочь.
zzzzzz написав:
  Menwyy написав:Так пенсионер это вы? У кого проблема? У вас с получением пина или у пенсионера?

Попробуйте прочитать все что я писал сначала, может поймете суть проблемы, а если вы решили тут прискакать на белом коне и размахивать шашкой то скачите себе дальше в направлении - ТУДА
Menwyy
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:14

  Menwyy написав:В ситуации, когда требуется ее решение люди, которые руководствуются принципом "хочу так и никак иначе" обычно платят значительно больше тех, кто ищет решение без привязки к принципам.

И я бы вам рекомендовал прекращать посылать всех на лево и на право, а порой слушать людей, которые пытаются вам же помочь.


Я бы вам рекомендовал изменить тон общения. Если вы даже не удосужились разобраться в проблеме но уже полезли со своими поверхностными советами, это говорит только об одном. О вашей беспросветной глупости. Умный человек никогда не будет давать советы пока не разберется в вопросе.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:18

повторюсь

умный ищет решение
глупый- виновных

решение- 30сек маб-а
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:42

Re: Альфа-Банк

Для маба надо пенсионера снова вести в отделение или брать доверку, так как судя по всему от маба открещивался до этого.
v57 написав:умный ищет решение
глупый- виновных

решение- 30сек маб-а
Menwyy
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  #<1 ... 7335733673377338
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