За даними НБУ, на 01.06.2019 серед банків, які є учасниками Фонду гарантування (тобто за винятком Ощадбанку), найбільша кількість вкладників-фізосіб була в таких фінустанов:
- Приватбанку (21,8 млн осіб, причому в 5,25 млн осіб вклади до 10 грн); - Райффайзен Банку Аваль (2,4 млн осіб, причому в 695 тис осіб вклади до 10 грн); - Укрсиббанку (2,16 млн осіб, причому в 834 тис осіб вклади до 10 грн); - Альфа-Банку (1,95 млн осіб, причому в 1,27 млн осіб вклади до 10 грн); - ПУМБ (1,88 млн осіб, причому в 1,26 млн осіб вклади до 10 грн).
63% счетов в Альфе ( как и наверно карт) это пустышки, ничто !!! Альфа, поздравляю вас с великим достижением, 63% счетов физ лиц,это пустышки. Вероятно ваш высочайший уровень сервиса 1,27 млн физ лиц оченили по достоинству
Данные НБУ
Я не защищаю Альфу, но скорее всего большая часть счетов это кредитные карты, поэтому логично что денег клиента на них нет.
Menwyy написав:В ситуации, когда требуется ее решение люди, которые руководствуются принципом "хочу так и никак иначе" обычно платят значительно больше тех, кто ищет решение без привязки к принципам.
И я бы вам рекомендовал прекращать посылать всех на лево и на право, а порой слушать людей, которые пытаются вам же помочь.
Я бы вам рекомендовал изменить тон общения. Если вы даже не удосужились разобраться в проблеме но уже полезли со своими поверхностными советами, это говорит только об одном. О вашей беспросветной глупости. Умный человек никогда не будет давать советы пока не разберется в вопросе.