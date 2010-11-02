RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7336733773387339>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:30

  zzzzzz написав:Смотрите какая интересная статистика.

За даними НБУ, на 01.06.2019 серед банків, які є учасниками Фонду гарантування (тобто за винятком Ощадбанку), найбільша кількість вкладників-фізосіб була в таких фінустанов:

- Приватбанку (21,8 млн осіб, причому в 5,25 млн осіб вклади до 10 грн);
- Райффайзен Банку Аваль (2,4 млн осіб, причому в 695 тис осіб вклади до 10 грн);
- Укрсиббанку (2,16 млн осіб, причому в 834 тис осіб вклади до 10 грн);
- Альфа-Банку (1,95 млн осіб, причому в 1,27 млн осіб вклади до 10 грн);
- ПУМБ (1,88 млн осіб, причому в 1,26 млн осіб вклади до 10 грн).


63% счетов в Альфе ( как и наверно карт) это пустышки, ничто !!!
Альфа, поздравляю вас с великим достижением, 63% счетов физ лиц,это пустышки. Вероятно ваш высочайший уровень сервиса 1,27 млн физ лиц оченили по достоинству :mrgreen:

Данные НБУ


Я не защищаю Альфу, но скорее всего большая часть счетов это кредитные карты, поэтому логично что денег клиента на них нет.
antey718
 
Повідомлень: 285
З нами з: 03.08.13
Подякував: 8 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:38

  antey718 написав:
Я не защищаю Альфу, но скорее всего большая часть счетов это кредитные карты, поэтому логично что денег клиента на них нет.

Может быть. Не спорю.

если сравнивать баланс по физ.лицам то привлечено 34 млрд, выдано кредитов 13 млрд.
У юриков привлечено 20 , 18 млрд выдано кредитов
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34143
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3335 раз.
Подякували: 6886 раз.
 
Профіль
24
5
2
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:06

Re: Альфа-Банк

В ситуации, когда требуется ее решение люди, которые руководствуются принципом "хочу так и никак иначе" обычно платят значительно больше тех, кто ищет решение без привязки к принципам.

И я бы вам рекомендовал прекращать посылать всех на лево и на право, а порой слушать людей, которые пытаются вам же помочь.
zzzzzz написав:
  Menwyy написав:Так пенсионер это вы? У кого проблема? У вас с получением пина или у пенсионера?

Попробуйте прочитать все что я писал сначала, может поймете суть проблемы, а если вы решили тут прискакать на белом коне и размахивать шашкой то скачите себе дальше в направлении - ТУДА
Menwyy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 892
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:14

  Menwyy написав:В ситуации, когда требуется ее решение люди, которые руководствуются принципом "хочу так и никак иначе" обычно платят значительно больше тех, кто ищет решение без привязки к принципам.

И я бы вам рекомендовал прекращать посылать всех на лево и на право, а порой слушать людей, которые пытаются вам же помочь.


Я бы вам рекомендовал изменить тон общения. Если вы даже не удосужились разобраться в проблеме но уже полезли со своими поверхностными советами, это говорит только об одном. О вашей беспросветной глупости. Умный человек никогда не будет давать советы пока не разберется в вопросе.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34143
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3335 раз.
Подякували: 6886 раз.
 
Профіль
24
5
2
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:42

Re: Альфа-Банк

Для маба надо пенсионера снова вести в отделение или брать доверку, так как судя по всему от маба открещивался до этого.
Menwyy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 892
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:01

А для оформления доверки надо опять брать пенсионера и вести к нотариусу. Но у создателей этого ноу-хаю нет пожилых родителей они даже такого представить не могут.
Ну и конечно один раз визит в банк уже был где было написано заявление, теперь надо еще раз прийти в банк получить даже не карту, а все лишь ПИН....
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34143
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3335 раз.
Подякували: 6886 раз.
 
Профіль
24
5
2
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:08

Не пооонял
А отак не достаточно? :!:
1. Привел пенса, оформил счет и основную карту на него, на себя допку.
2. Через 3..4дн зашел за своей допкой и ПИНом, активировал свою допку
А основная карта пенса хай гниёть в отд-и, счет будет работать через допку.

ПС. Я б, конечно, с пенсом сразу активировал и ИБ. Но то такэ -- для психов не обязательно :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28728
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2301 раз.
Подякували: 3325 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:20

  clientage написав:Не пооонял
А отак не достаточно? :!:
1. Привел пенса, оформил счет и основную карту на него, на себя допку.
2. Через 3..4дн зашел за своей допкой и ПИНом, активировал свою допку
А основная карта пенса хай гниёть в отд-и, счет будет работать через допку.

ПС. Я б, конечно, с пенсом сразу активировал и ИБ. Но то такэ -- для психов не обязательно :)

Не ну эт же Алка)) я вот рефу на 8яиц (креветок) кручу... пока первый комом... Ультру суют!!!,но то такэ...Юля вроде працюэ,проверим
ГДЕНЬГИ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26
З нами з: 16.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:21

  clientage написав:Не пооонял
А отак не достаточно? :!:
1. Привел пенса, оформил счет и основную карту на него, на себя допку.
2. Через 3..4дн зашел за своей допкой и ПИНом, активировал свою допку
А основная карта пенса хай гниёть в отд-и, счет будет работать через допку.

ПС. Я б, конечно, с пенсом сразу активировал и ИБ. Но то такэ -- для психов не обязательно :)

Не ну эт же Алка)) я вот рефу на 8яиц (креветок) кручу... пока первый комом... Ультру суют!!!,но то такэ...Юля вроде працюэ,проверим
ГДЕНЬГИ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26
З нами з: 16.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:58

16 июля. ЭКО-бонусов еще нет.
Искатель
 
Повідомлень: 2961
З нами з: 22.02.16
Подякував: 429 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7336733773387339>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Aps, balance, Computer, IDAN, isen, maxim2014, proftpd66, rudnitep, Stringer і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1625, 1626, 1627
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16268 2311472
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2019 15:22
clientage
Банк Глобус 1 ... 504, 505, 506
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5057 678836
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2019 14:42
alter
Банк Восток 1, 2, 3, 4, 5
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
40 241753
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2019 12:08
vollena71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73388)
16.07.2019 16:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.