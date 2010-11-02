За даними НБУ, на 01.06.2019 серед банків, які є учасниками Фонду гарантування (тобто за винятком Ощадбанку), найбільша кількість вкладників-фізосіб була в таких фінустанов:
- Приватбанку (21,8 млн осіб, причому в 5,25 млн осіб вклади до 10 грн); - Райффайзен Банку Аваль (2,4 млн осіб, причому в 695 тис осіб вклади до 10 грн); - Укрсиббанку (2,16 млн осіб, причому в 834 тис осіб вклади до 10 грн); - Альфа-Банку (1,95 млн осіб, причому в 1,27 млн осіб вклади до 10 грн); - ПУМБ (1,88 млн осіб, причому в 1,26 млн осіб вклади до 10 грн).
63% счетов в Альфе ( как и наверно карт) это пустышки, ничто !!! Альфа, поздравляю вас с великим достижением, 63% счетов физ лиц,это пустышки. Вероятно ваш высочайший уровень сервиса 1,27 млн физ лиц оченили по достоинству
Данные НБУ
Я не защищаю Альфу, но скорее всего большая часть счетов это кредитные карты, поэтому логично что денег клиента на них нет.
Menwyy написав:В ситуации, когда требуется ее решение люди, которые руководствуются принципом "хочу так и никак иначе" обычно платят значительно больше тех, кто ищет решение без привязки к принципам.
И я бы вам рекомендовал прекращать посылать всех на лево и на право, а порой слушать людей, которые пытаются вам же помочь.
Я бы вам рекомендовал изменить тон общения. Если вы даже не удосужились разобраться в проблеме но уже полезли со своими поверхностными советами, это говорит только об одном. О вашей беспросветной глупости. Умный человек никогда не будет давать советы пока не разберется в вопросе.
А для оформления доверки надо опять брать пенсионера и вести к нотариусу. Но у создателей этого ноу-хаю нет пожилых родителей они даже такого представить не могут. Ну и конечно один раз визит в банк уже был где было написано заявление, теперь надо еще раз прийти в банк получить даже не карту, а все лишь ПИН....
Не пооонял А отак не достаточно? 1. Привел пенса, оформил счет и основную карту на него, на себя допку. 2. Через 3..4дн зашел за своей допкой и ПИНом, активировал свою допку А основная карта пенса хай гниёть в отд-и, счет будет работать через допку.
ПС. Я б, конечно, с пенсом сразу активировал и ИБ. Но то такэ -- для психов не обязательно
clientage написав:Не пооонял А отак не достаточно? 1. Привел пенса, оформил счет и основную карту на него, на себя допку. 2. Через 3..4дн зашел за своей допкой и ПИНом, активировал свою допку А основная карта пенса хай гниёть в отд-и, счет будет работать через допку.
ПС. Я б, конечно, с пенсом сразу активировал и ИБ. Но то такэ -- для психов не обязательно
Не ну эт же Алка)) я вот рефу на 8яиц (креветок) кручу... пока первый комом... Ультру суют!!!,но то такэ...Юля вроде працюэ,проверим
clientage написав:Не пооонял А отак не достаточно? 1. Привел пенса, оформил счет и основную карту на него, на себя допку. 2. Через 3..4дн зашел за своей допкой и ПИНом, активировал свою допку А основная карта пенса хай гниёть в отд-и, счет будет работать через допку.
ПС. Я б, конечно, с пенсом сразу активировал и ИБ. Но то такэ -- для психов не обязательно
Не ну эт же Алка)) я вот рефу на 8яиц (креветок) кручу... пока первый комом... Ультру суют!!!,но то такэ...Юля вроде працюэ,проверим