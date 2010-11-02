clientage написав:Не пооонял А отак не достаточно? 1. Привел пенса, оформил счет и основную карту на него, на себя допку. 2. Через 3..4дн зашел за своей допкой и ПИНом, активировал свою допку А основная карта пенса хай гниёть в отд-и, счет будет работать через допку.
ПС. Я б, конечно, с пенсом сразу активировал и ИБ. Но то такэ -- для психов не обязательно
Абмолютно рабочая схема для всех банков в Украине, кроме Альфы.
Вот по-этому я и начал всю эту дискуссию. Но до Альфы это не доходит.
Альфа упрямо не желает понимать что после такого уйдет сразу 2 клиента из банка, владелец счета и третье лицо.
У Альфы комплекс гигантомании развился и потеря связи с реальностью.
clientage написав:2. Через 3..4дн зашел за своей допкой и ПИНом, активировал свою допку
ZZZZZZZ не может ПИН получить: 0800 выключили - IVR для создания ПИН не работает МАБ не подключен - ПИН не создашь Активировать вводом ПИНа - ПИН сообщают по телефону только владельцу счета (не карты) - По причине безопасности ZZZZZZZ не хочет чтобы ПИН передавался другому человеку. На форуме он борется за решение этой проблемы без привлечения владельца счета
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clientage написав:Не пооонял А отак не достаточно? 1. Привел пенса, оформил счет и основную карту на него, на себя допку. 2. Через 3..4дн зашел за своей допкой и ПИНом, активировал свою допку А основная карта пенса хай гниёть в отд-и, счет будет работать через допку.
ПС. Я б, конечно, с пенсом сразу активировал и ИБ. Но то такэ -- для психов не обязательно
Абмолютно рабочая схема для всех банков в Украине, кроме Альфы.
Вот по-этому я и начал всю эту дискуссию. Но до Альфы это не доходит.
Альфа упрямо не желает понимать что после такого уйдет сразу 2 клиента из банка, владелец счета и третье лицо.
У Альфы комплекс гигантомании развился и потеря связи с реальностью.
Блииин, в Альфе нельзя оформить допку без рабочего картсчета. А счет типаактивируется в течение дня. Лучше в таком случае с пенсом приходить до 11:00. Тогда есть вероятность, шо к 11:00 активируют счет, и мона сразу заказать допку и уже после всего этого (1..2ч в отделении) отправить пенса на боковую
clientage написав:2. Через 3..4дн зашел за своей допкой и ПИНом, активировал свою допку
ZZZZZZZ не может ПИН получить: 0800 выключили - IVR для создания ПИН не работает МАБ не подключен - ПИН не создашь Активировать вводом ПИНа - ПИН сообщают по телефону только владельцу счета (не карты) - По причине безопасности ZZZZZZZ не хочет чтобы ПИН передавался другому человеку. На форуме он борется за решение этой проблемы без привлечения владельца счета
А скайп вместо 0800? Я прекрасно по скайпу с Алкой болтаю, оператор дополнительно просит назвать финномер А чо это ПИН владельцу счета сообщается? ПИН принадлежит карте, которая находится у 3го лица, которое на ПИН-конверте то и подписывается. У меня вот жена пыталась так допку на меня активировать через 0800 (ей в отд-и так сказали), однако саппорт попросил к телепону меня!
clientage написав:А скайп вместо 0800? Я прекрасно по скайпу с Алкой болтаю, оператор дополнительно просит назвать финномер А чо это ПИН владельцу счета сообщается? ПИН принадлежит карте, которая находится у 3го лица, которое на ПИН-конверте то и подписывается. У меня вот жена пыталась так допку на меня активировать через 0800 (ей в отд-и так сказали), однако саппорт попросил к телепону меня!
clientage написав:А скайп вместо 0800? Я прекрасно по скайпу с Алкой болтаю, оператор дополнительно просит назвать финномер А чо это ПИН владельцу счета сообщается? ПИН принадлежит карте, которая находится у 3го лица, которое на ПИН-конверте то и подписывается. У меня вот жена пыталась так допку на меня активировать через 0800 (ей в отд-и так сказали), однако саппорт попросил к телепону меня!
Угу. Думаю, шо zzzzzz просто не хватило выдержки Нуна было звякнуть на сл. день, када все карты и основная и допка инициируются в базе. Ведь номер карты, в т.ч. допки, висит именно на картхолдере. Просто када карта неинициализирована, то саппорт ищет её через владельца счета. Поэтому нуна убедиться в отд-и, шо картсчет рабочий, получить допку и через +1..2ч попробовать через саппорт её активировать таки со своей ФИО. Конечно, через МАБ/апликуху проблем бы таких не было
А ОфПред не может помочь в этой ситуации? Несмотря на её скандальность в некотором роде
clientage написав:А ОфПред не может помочь в этой ситуации? Несмотря на её скандальность в некотором роде
clientage, увы, тут я бессильна. Установить пин-код можно звонком на 044... с фин.номера владельца счета (там тот же IVR, где можно ввести номер паспорта и карты и установить пин) или через ИБ владельца счета.