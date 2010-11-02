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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7336733773387339

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:04

  clientage написав:Не пооонял
А отак не достаточно? :!:
1. Привел пенса, оформил счет и основную карту на него, на себя допку.
2. Через 3..4дн зашел за своей допкой и ПИНом, активировал свою допку
А основная карта пенса хай гниёть в отд-и, счет будет работать через допку.

ПС. Я б, конечно, с пенсом сразу активировал и ИБ. Но то такэ -- для психов не обязательно :)


Абмолютно рабочая схема для всех банков в Украине, кроме Альфы.

Вот по-этому я и начал всю эту дискуссию. Но до Альфы это не доходит.

Альфа упрямо не желает понимать что после такого уйдет сразу 2 клиента из банка, владелец счета и третье лицо.

У Альфы комплекс гигантомании развился и потеря связи с реальностью.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:10

  clientage написав:2. Через 3..4дн зашел за своей допкой и ПИНом, активировал свою допку

ZZZZZZZ не может ПИН получить:
0800 выключили - IVR для создания ПИН не работает
МАБ не подключен - ПИН не создашь
Активировать вводом ПИНа - ПИН сообщают по телефону только владельцу счета (не карты) - По причине безопасности ZZZZZZZ не хочет чтобы ПИН передавался другому человеку.
На форуме он борется за решение этой проблемы без привлечения владельца счета
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:10

  zzzzzz написав:
  clientage написав:Не пооонял
А отак не достаточно? :!:
1. Привел пенса, оформил счет и основную карту на него, на себя допку.
2. Через 3..4дн зашел за своей допкой и ПИНом, активировал свою допку
А основная карта пенса хай гниёть в отд-и, счет будет работать через допку.

ПС. Я б, конечно, с пенсом сразу активировал и ИБ. Но то такэ -- для психов не обязательно :)


Абмолютно рабочая схема для всех банков в Украине, кроме Альфы.

Вот по-этому я и начал всю эту дискуссию. Но до Альфы это не доходит.

Альфа упрямо не желает понимать что после такого уйдет сразу 2 клиента из банка, владелец счета и третье лицо.

У Альфы комплекс гигантомании развился и потеря связи с реальностью.

Блииин, в Альфе нельзя оформить допку без рабочего картсчета. А счет типаактивируется в течение дня. Лучше в таком случае с пенсом приходить до 11:00. Тогда есть вероятность, шо к 11:00 активируют счет, и мона сразу заказать допку и уже после всего этого (1..2ч в отделении) отправить пенса на боковую :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:17

  vollena71 написав:
  clientage написав:2. Через 3..4дн зашел за своей допкой и ПИНом, активировал свою допку

ZZZZZZZ не может ПИН получить:
0800 выключили - IVR для создания ПИН не работает
МАБ не подключен - ПИН не создашь
Активировать вводом ПИНа - ПИН сообщают по телефону только владельцу счета (не карты) - По причине безопасности ZZZZZZZ не хочет чтобы ПИН передавался другому человеку.
На форуме он борется за решение этой проблемы без привлечения владельца счета

А скайп вместо 0800? Я прекрасно по скайпу с Алкой болтаю, оператор дополнительно просит назвать финномер :)
А чо это ПИН владельцу счета сообщается? ПИН принадлежит карте, которая находится у 3го лица, которое на ПИН-конверте то и подписывается. У меня вот жена пыталась так допку на меня активировать через 0800 (ей в отд-и так сказали), однако саппорт попросил к телепону меня!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:21

  clientage написав:А скайп вместо 0800? Я прекрасно по скайпу с Алкой болтаю, оператор дополнительно просит назвать финномер :)
А чо это ПИН владельцу счета сообщается? ПИН принадлежит карте, которая находится у 3го лица, которое на ПИН-конверте то и подписывается. У меня вот жена пыталась так допку на меня активировать через 0800 (ей в отд-и так сказали), однако саппорт попросил к телепону меня!

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VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:32

  vollena71 написав:
  clientage написав:А скайп вместо 0800? Я прекрасно по скайпу с Алкой болтаю, оператор дополнительно просит назвать финномер :)
А чо это ПИН владельцу счета сообщается? ПИН принадлежит карте, которая находится у 3го лица, которое на ПИН-конверте то и подписывается. У меня вот жена пыталась так допку на меня активировать через 0800 (ей в отд-и так сказали), однако саппорт попросил к телепону меня!

начало истории

Угу. Думаю, шо zzzzzz просто не хватило выдержки :)
Нуна было звякнуть на сл. день, када все карты и основная и допка инициируются в базе. Ведь номер карты, в т.ч. допки, висит именно на картхолдере. Просто када карта неинициализирована, то саппорт ищет её через владельца счета. Поэтому нуна убедиться в отд-и, шо картсчет рабочий, получить допку и через +1..2ч попробовать через саппорт её активировать таки со своей ФИО. Конечно, через МАБ/апликуху проблем бы таких не было :wink:

А ОфПред не может помочь в этой ситуации? :wink: Несмотря на её скандальность в некотором роде :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:36

  clientage написав:А ОфПред не может помочь в этой ситуации? :wink: Несмотря на её скандальность в некотором роде :wink:

clientage, увы, тут я бессильна. Установить пин-код можно звонком на 044... с фин.номера владельца счета (там тот же IVR, где можно ввести номер паспорта и карты и установить пин) или через ИБ владельца счета.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:38

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:А ОфПред не может помочь в этой ситуации? :wink: Несмотря на её скандальность в некотором роде :wink:

clientage, увы, тут я бессильна. Установить пин-код можно звонком на 044... с фин.номера владельца счета (там тот же IVR, где можно ввести номер паспорта и карты и установить пин) или через ИБ владельца счета.

А выпустить реальный ПИН-конверт, ну за 30грн, например, спецом для таких староверов, как zzzzzz Альфа уже не может?
Хотяя, мне тож непонятно, чо б не звякнуть zzzzzz с телепона пенса да и через IVR спокойно не установить ПИН. Думаю дешевле 30грн выйдет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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