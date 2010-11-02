Додано: Вів 16 лип, 2019 15:32

vollena71 написав: clientage написав: А скайп вместо 0800? Я прекрасно по скайпу с Алкой болтаю, оператор дополнительно просит назвать финномер

А чо это ПИН владельцу счета сообщается? ПИН принадлежит карте, которая находится у 3го лица, которое на ПИН-конверте то и подписывается. У меня вот жена пыталась так допку на меня активировать через 0800 (ей в отд-и так сказали), однако саппорт попросил к телепону меня! А скайп вместо 0800? Я прекрасно по скайпу с Алкой болтаю, оператор дополнительно просит назвать финномерА чо это ПИН владельцу счета сообщается? ПИН принадлежит карте, которая находится у 3го лица, которое на ПИН-конверте то и подписывается. У меня вот жена пыталась так допку на меня активировать через 0800 (ей в отд-и так сказали), однако саппорт попросил к телепону меня!

начало истории

Угу. Думаю, шопросто не хватило выдержкиНуна было звякнуть на сл. день, када все карты и основная и допка инициируются в базе. Ведь номер карты, в т.ч. допки, висит именно на картхолдере. Просто када карта неинициализирована, то саппорт ищет её через владельца счета. Поэтому нуна убедиться в отд-и, шо картсчет рабочий, получить допку и через +1..2ч попробовать через саппорт её активировать таки со своей ФИО. Конечно, через МАБ/апликуху проблем бы таких не былоА ОфПред не может помочь в этой ситуации?Несмотря на её скандальность в некотором роде