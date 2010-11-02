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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7338733973407341>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:54

  mephala написав:
  clientage написав:Не пооонял
А отак не достаточно? :!:
1. Привел пенса, оформил счет и основную карту на него, на себя допку.
2. Через 3..4дн зашел за своей допкой и ПИНом, активировал свою допку
А основная карта пенса хай гниёть в отд-и, счет будет работать через допку.

ПС. Я б, конечно, с пенсом сразу активировал и ИБ. Но то такэ -- для психов не обязательно :)

не. алка хочет что бы допка была активирована и установлен стартовый пинкод через МАБ владельца счета или через фин телефон владельца счета.
потуги владельца допки их не устраивают.

Ну в МАБе допки видны в разделе основной карты. Понятно, шо и управление допками оттуда.
А вот кто устанавливает кодовое слово по умолчанию, например? У меня на допках от карт жены свое слово установлено, которое для моего экка :) И как так вышло по умолчанию?
А звонок с финномера нужен для ИВР просто для первичной идентификации. Мы с женой являемся клиентами Альфы, нам пофиг с какого финномера звонить, дальше вводим номер карты и алга
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:01

clientage
у вас допки именные или безымянки?


ЗЫ
в ситуации с именными допками мне не понятно почему пинкод должен устанавливать владелец счета. активация карты тут я еще согласен нужно отдать в руки владельца счета что бы он был вкурсе происходящего вокруг его денег. но вот установка пинкода владельцем счета на карту которая оформлена на третье лицо тут алка уж сильно перебдила. хотя возможно просто единая процедура для именных допок и безымянных. тупо решили не плодить процедуры.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:06

  mephala написав:clientage
у вас допки именные или безымянки?


ЗЫ
в ситуации с именными допками мне не понятно почему пинкод должен устанавливать владелец счета. активация карты тут я еще согласен нужно отдать в руки владельца счета что бы он был вкурсе происходящего вокруг его денег. но вот установка пинкода владельцем счета на карту которая оформлена на третье лицо тут алка уж сильно перебдила. хотя возможно просто единая процедура для именных допок и безымянных. тупо решили не плодить процедуры.

Именные. Еще раз: в МАБе/апликухе допки видит только хозяин счета, а пользуется допками картхолдер. Отаке :)
Вот у Таси, например, допка видна в ТАС24Ю и хозяину счета и кардхолдеру :idea: Но лимиты по карте может установить ток хозяин, логично.
У ПУМБы, Идеи тож -- допки видны в ток в хозяйском ИБ.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:10

  Alfa_Bank написав:Установить пин-код можно звонком на 044... с фин.номера владельца счета (там тот же IVR, где можно ввести номер паспорта и карты и установить пин) или через ИБ владельца счета.

ввести номер паспорта - Владельца счета или держателя дополнительной именной карты?
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:19

  clientage написав:
  mephala написав:clientage
у вас допки именные или безымянки?


ЗЫ
в ситуации с именными допками мне не понятно почему пинкод должен устанавливать владелец счета. активация карты тут я еще согласен нужно отдать в руки владельца счета что бы он был вкурсе происходящего вокруг его денег. но вот установка пинкода владельцем счета на карту которая оформлена на третье лицо тут алка уж сильно перебдила. хотя возможно просто единая процедура для именных допок и безымянных. тупо решили не плодить процедуры.

Именные. Еще раз: в МАБе/апликухе допки видит только хозяин счета, а пользуется допками картхолдер. Отаке :)
Вот у Таси, например, допка видна в ТАС24Ю и хозяину счета и кардхолдеру :idea: Но лимиты по карте может установить ток хозяин, логично.
У ПУМБы, Идеи тож -- допки видны в ток в хозяйском ИБ.

ну тут весь сыр бор разгорелся из-за активации карты и установки пинкода а не видимости карты.
в исходной постановке задачи хозяин счета маба не имеет и с финтелефона звонить тоже не хочет для активации и установки пина. картхолдер требует что бы ему это разрешили без участия владельца счета.
а алку это не устраивает. не доверяет она картхолдерам :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:30

  Alfa_Bank написав:
  Мечтательный бычок написав:Три дні не працює Альфа-Мобайл.
Звертався тричі.
Тричі записували чогось мої ПІБ та номер телефону.
Один раз обіцяли, що "через 30 хвилин з Вами зв'яжуться спеціалісти".
І все...
Це такий "сервіс"?

Мечтательный бычок, добрый день. На данный момент вход можно осуществить только при версии Андроид 5.0 и выше. Вопрос на устранении. Если у вас версия выше, напишите детали в ЛС.

Набагато вище!
Android One.
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:30

  zzzzzz написав:Вот по-этому я и начал всю эту дискуссию. Но до Альфы это не доходит.

Альфа упрямо не желает понимать что после такого уйдет сразу 2 клиента из банка, владелец счета и третье лицо.

У Альфы комплекс гигантомании развился и потеря связи с реальностью.


Вы уже подза...бали своей "дискуссией". Может, хватит? Последние 20 страниц только Вас и ответы на Вас читаю. По-моему, комплексы развились не у Альфы, а у Вас, и это бросается в глаза.
Дружище, харе, серьезно. Давайте лучше вечерком обсудим на ветке ДС результаты размещения ОВГЗ, вот это реально интересно и полезно.

Я, когда в прошлом году лоханулся и отправил почти 20к с кредитки вместо "Ультры", и то не так долго убивался...
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:43

овгз?
чел 3дня не способен получить пин :)
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:51

  v57 написав:овгз?
чел 3дня не способен получить пин :)

Этот "чел" - один из умнейших форумчан и один из самых полезных комментаторов.
Зайдите на ветку "Валютный рынок в контексте ДС" и пролистайте.
Сорри модераторам за оффтоп, просто не люблю вот такие вы..еры...
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:58

не зайду
там ниочем
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