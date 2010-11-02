|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лип, 2019 17:04
теперь и здесь ниочем
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2185
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лип, 2019 17:05
Мечтательный бычок написав:
Android One.
Не знал, что эти два слова однозначно указывают на версию ОС...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7032
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 360 раз.
- Подякували: 703 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16271
|2311597
|
Вів 16 лип, 2019 16:58
wig
|
|5057
|678880
|
Вів 16 лип, 2019 14:42
alter
|
|40
|241768
|
|