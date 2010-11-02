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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7338733973407341

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 18:52

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:Вы уже подза...бали своей "дискуссией". Может, хватит?


матюкалкін
і де таких земля бере
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 18:57

Вот когда мне Альфа покажет в каком приложении по публичной оферте это прописано, тогда я может успокоюсь. А может и нет. Очень хочется увидеть такой документ.

Есть у меня подозрения что это нигде не прописано, а раз это нигде не прописано то и банк Альфа не имеет права от меня проходить эту процедуру. Это все должно быть в публичных документах т.к. перед подписанием договора на выпуск допки клиент должен иметь доступ на подобную информацию.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 7338733973407341
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