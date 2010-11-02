матюкалкін
і де таких земля бере
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лип, 2019 18:52
Re: Альфа-Банк
матюкалкін
і де таких земля бере
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 16 лип, 2019 18:57
Вот когда мне Альфа покажет в каком приложении по публичной оферте это прописано, тогда я может успокоюсь. А может и нет. Очень хочется увидеть такой документ.
Есть у меня подозрения что это нигде не прописано, а раз это нигде не прописано то и банк Альфа не имеет права от меня проходить эту процедуру. Это все должно быть в публичных документах т.к. перед подписанием договора на выпуск допки клиент должен иметь доступ на подобную информацию.
Живите своим умом!
|