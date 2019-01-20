матюкалкін
і де таких земля бере
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лип, 2019 18:52
Re: Альфа-Банк
матюкалкін
і де таких земля бере
+50грн !
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Додано: Вів 16 лип, 2019 18:57
Вот когда мне Альфа покажет в каком приложении по публичной оферте это прописано, тогда я может успокоюсь. А может и нет. Очень хочется увидеть такой документ.
Есть у меня подозрения что это нигде не прописано, а раз это нигде не прописано то и банк Альфа не имеет права от меня проходить эту процедуру. Это все должно быть в публичных документах т.к. перед подписанием договора на выпуск допки клиент должен иметь доступ на подобную информацию.
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 лип, 2019 19:01
Вышел по личным каналам связи сегодня на других людей. Там мне уже предложили в частном порядке получить ПИН , но я отказался. Не хочу никаких преференций. Хочу нормальную процедуру.
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 лип, 2019 19:13
Всем кто мне советует забить, забыть, промолчать, заткнуться отвечаю сразу. Я буду делать то что считаю нужным . В своих деяниях я буду руководствоваться правовым полем, про свою проблему буду писать столько,сколько сочту нужным. Кому не нравится меня читать, есть функция добавить в игнор.
Сегодня был прикол, во время личного общения этот сотрудник банка предложил вариант с получением ПИНа через МАБ мамы. Пришлось объяснить сотруднику что он мне предлагает совершить мошенничество при помощи МАБа другого лица, и данные деяния подпадают под криминальную квалификацию.
Вообще прикольно наблюдать реакцию людей,которые не могут понять простой вещи. Нужно установить всего-навсего такую процедуру которая будет удобна клиентам и не будет являтся мошенничеством.
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 лип, 2019 19:17
Re: Альфа-Банк
мне от интересно если вы захотите открыть депозит у монобанды без открытия карты и без регистрации в приложухе монобанды у вас это тоже выйдет?
должно же быть для всех как вы декларируете. и даже для тех кто не хочет регистрироваться в приложениях банков и открывать карты.
ну или заставить бегемот зарегестрировать клиента без мобильника. в законе нигде не прописано что клиентам без мобилы банк может отказать в обслуживании. или у ваших родителей только на приложухи аллергия а на мобильники нет?
Додано: Вів 16 лип, 2019 19:28
см.
п. 3.5, 3.6
И дето тут
есть определение Держателя -- достаточно неоднозначное
Отличие карт Основной и Допки нигде не нашел
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 16 лип, 2019 19:32
mephala
Моно-это вообще не банк, у них нет банковской лицензии ))
В Привате меня нет, только гоняю там всякие коммуналки. Есть банки где клиенту дают выбор. Хочешь на текущий счет, хочешь карту+ИБ. Это нормально.
Для понимания о чем я говорю советую изучить сегментацию клиентов по возрастам. Есть инфа на сайте НБУ.
Треть депозитчиков например это пенсионеры, им не нужен ИБ.
Вам вопрос, среди всех клиентов у которых подключен ИБ в Альфе, как вы думаете, сколько процентов тех кто платит не только за телефон и коммуналку, а тех кто реально активно юзает ИБ ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 лип, 2019 19:35
так там речь про того кто подписал этот толмуд. т.е. про владельца счета.
про третье лицо на которое оформляется допка там и речи нет.
ИМХО если читать этот талмуд - оформление на третье лицо вообще не законно
Додано: Вів 16 лип, 2019 19:41
да какая разница это физический отдельный банк или виртуальный.
от попробуйте открыть у них депо без их программы. потому что пенсионеры не юзают их.
думаю вам просто скажут - этот банк не для вас.
какая разница есть вы в бегемоте или нет. пойдите научите их уму разуму. станьте клиентом только без предъявы мобильного номера.
Додано: Вів 16 лип, 2019 19:45
Да в Привате это не получится. Но это как раз проблема гигантомании Привата.
Что касается МОНО , они выбрали свой сегмент клиентов, в нем и работают. Но тут есть проблемка. Работая только с этим сегментом банк не сможет развиваться дальше, т.к. у него нет продуктов для других категорий вкладчиков. Какому-то банку этого будет достаточно.
П.С. В том же привате, советую обратить внимание на очереди пенсов которые все равно продолжают платить комуналь через кассу. Что же не так делает Приват если пенсы все равно не идут в интерент ? Ответ простой. Не всем это нужно.
Живите своим умом!
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